Sollio Groupe Coopératif accueille positivement la nouvelle Politique bioalimentaire 2025-2035

MONTRÉAL, le 22 août 2025 /CNW/ - Sollio Groupe Coopératif accueille positivement la Politique bioalimentaire 2025-2035 du gouvernement du Québec dévoilée par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne.

Cette nouvelle mouture et sa vision arrive au bon moment et doit contribuer à la prospérité du secteur agroalimentaire et la soutenir dans ses défis. La nouvelle politique doit tenter de concilier la satisfaction du citoyen-consommateur québécois, la prospérité des entreprises bioalimentaires québécoises ainsi que leur compétitivité et la protection de l'environnement ici et ailleurs.

« Les travaux de la Politique permettent de mobiliser les joueurs qui travaillent tous les jours afin de répondre aux besoins des consommateurs locaux et internationaux. Les produits québécois sont largement reconnus ici comme à l'échelle internationale pour leur qualité et leurs ingrédients sains. Le Québec doit continuer sur cette lancée afin de contribuer à nourrir la population mondiale et assurer la prospérité des entreprises du secteur », mentionne Richard Ferland, président de Sollio Groupe Coopératif.

Sollio Groupe Coopératif est heureuse d'avoir été invitée à participer aux travaux de son élaboration, et demeure déterminée à poursuivre sa collaboration avec l'ensemble du secteur afin de concrétiser cette vision.

Nous avons partagé quelques constats et notre analyse du succès de la présente politique passera notamment par les moyens mis de l'avant pour y faire face :

La capacité d'investissement de l'agriculture québécoise en raison de son fort endettement actuel.

de l'agriculture québécoise en raison de son actuel. Le recentrage sur le marché intérieur voulu pour accroître l'autonomie bioalimentaire du Québec ne dispense pas d'améliorer la compétitivité internationale du secteur, car il opère dans un marché largement ouvert pour la plupart des produits agricoles et agroalimentaires.

voulu pour accroître l'autonomie bioalimentaire du Québec du secteur, car il pour la plupart des produits agricoles et agroalimentaires. Une part importante de la valeur ajoutée créée par le secteur bioalimentaire est liée aux exportations internationales , notamment vers les États-Unis. La prospérité future du secteur dépendra de sa capacité à répondre aux attentes des consommateurs québécois, mais aussi des consommateurs canadiens, américains, asiatiques et européens .

, notamment vers les États-Unis. La prospérité future du secteur dépendra de sa mais aussi des consommateurs . Le soutien public à l'agriculture demeure essentiel pour maintenir sa compétitivité.

à l'agriculture demeure Nous sommes à l'aube d'un choc démographique majeure dans l'agriculture avec près de 50% des agriculteurs actuels qui devraient partir à la retraite dans les 15 prochaines années.

Rappelons enfin que dans le cadre de ces travaux, Sollio Groupe Coopératif a souligné l'importance de placer les producteurs agricoles au centre de cette nouvelle mouture et de les outiller pour s'adapter à leur environnement d'affaires changeant sans nuire à leur compétitivité.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 14 671 employés. Avec plus de 120 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 42 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions -- Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. --, Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région. Sollio Groupe Coopératif génère un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars.

Pour en savoir plus sur Sollio Groupe Coopératif : sollio.coop.

SOURCE Sollio Groupe Coopératif

Pour renseignement : Ian Riverin, Conseiller principal, communications stratégiques, Sollio Groupe Coopératif, (514) 742-7783, [email protected]