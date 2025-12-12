Sollicitation illégale sur les réseaux sociaux - Sabrina Cyr-Vidal sanctionnée par le TMF

MONTRÉAL, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le 5 décembre 2025, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a rendu une décision suivant l'acquiescement de Sabrina Cyr-Vidal à l'égard d'un acte introductif déposé par l'Autorité des marchés financiers (AMF). L'AMF reprochait à Mme Cyr-Vidal d'avoir procédé ou aidé à procéder à un placement sans prospectus et d'avoir agi à titre de courtière ou de conseillère sans être inscrite à ce titre.

Jugement

Par l'intermédiaire de réseaux sociaux, Sabrina Cyr-Vidal œuvrait comme représentante de la société américaine iGenius. Cette société offrait au public différents forfaits permettant d'avoir accès à des services éducatifs ou informationnels dans le secteur financier. L'un de ces forfaits donnait accès à un robot investisseur.

Sabrina Cyr-Vidal a admis avoir recherché des investisseurs en mentionnant que le robot investisseur leur permettrait d'espérer un bénéfice annuel élevé. Mme Cyr-Vidal touchait une rémunération de 200 $US pour chaque souscription au forfait comprenant l'accès au robot investisseur.

Sanction

Considérant l'acquiescement de Sabrina Cyr-Vidal à l'acte introductif déposé contre elle, le TMF a interdit à celle-ci d'exercer toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs. Il lui a aussi interdit d'exercer toute activité de courtier ou de conseiller en investissement.

Enfin, le TMF a imposé une pénalité administrative de 15 000 $ à Mme Cyr-Vidal.

