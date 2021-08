Solidarité du Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) envers le peuple haïtien

MONTRÉAL, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) tient à exprimer sa solidarité envers le peuple haïtien à la suite de cet autre tremblement de terre meurtrier qui a frappé leur pays. On se souviendra qu'il y a 11 ans, un violent séisme avait fait plus de 200 000 morts.

« Toutes nos pensées, prières sont avec Haïti et toute notre solidarité avec nos confrères et consœurs d'origine haïtienne ainsi qu'avec leur famille », de dire Luc Bisson, président du SCFP 301.

Pour les cols bleus qui sont affectés par cette catastrophe naturelle, le président du syndicat les invite à ne pas hésiter à demander de l'aide auprès du programme d'aide aux employés(es) du syndicat.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 33 900 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

