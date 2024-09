HANGZHOU, Chine, 3 septembre 2024 /CNW/ - SolaX a atteint de nouveaux sommets dans son parcours de développement durable, obtenant un ensemble exceptionnel de certifications TÜV Rheinland et des prix de premier plan dans l'industrie. En s'appuyant sur ses réalisations antérieures de certification ACV, les produits d'onduleurs SolaX ont maintenant terminé avec succès le processus de vérification rigoureux de la Déclaration environnementale des produits (The International EPD) menée par TÜV Rheinland. Cette réalisation permet à SolaX de présenter ses produits sur la prestigieuse plateforme internationale EPD.

Après une évaluation approfondie par TÜV Rheinland de 30 produits des séries X3-MEGA G2 et X3-FORTH de SolaX, cinq rapports complets ont été publiés sur la plateforme EPD, établissant de nouvelles normes dans l'industrie. Ces distinctions soulignent le leadership de SolaX dans le secteur de l'énergie verte et son engagement à faire progresser le développement durable.

Alors que la conscience environnementale devient une priorité mondiale, les régions du monde entier adoptent des politiques rigoureuses pour promouvoir la durabilité et lutter contre les changements climatiques. Les certifications EPD et ACV jouent un rôle crucial, permettant à des entreprises comme SolaX d'évaluer et de minimiser leur impact environnemental. Grâce à ces certifications, SolaX évalue chaque étape de sa chaîne d'approvisionnement, de l'approvisionnement en matières premières à l'élimination en fin de vie utile, en veillant à la conformité aux pratiques écologiques. Cet engagement aide à sélectionner des fournisseurs durables et stimule l'innovation dans les technologies plus propres. Les prix de l'industrie confirment le respect par SolaX de normes environnementales élevées et soulignent son dévouement à l'énergie propre et au développement durable, renforçant sa position sur le marché et appuyant ses objectifs d'expansion mondiale.

M. Gao Zhiyong, adjoint au président et directeur du marketing national chez SolaX, a commenté cette réalisation :

« Nous sommes ravis d'avoir réussi la vérification internationale EPD de TÜV Rheinland. Chez SolaX, nous sommes entièrement déterminés à intégrer des solutions à faibles émissions de carbone et zéro carbone dans l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement, en travaillant en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour favoriser la croissance mutuelle. Nous montrons la voie en matière de conservation de l'énergie, de réduction des émissions de carbone, de progression de notre transition verte et d'amélioration de la présence mondiale des produits fabriqués en Chine. »

M. Weimin Fang, vice-président de Customized Services Greater China au TÜV Rheinland Group, a félicité SolaX et a souligné son dévouement commun à la durabilité :

« TÜV Rheinland et SolaX sont unis dans leur engagement envers des solutions zéro carbone et à faibles émissions de carbone et une gestion efficace de l'empreinte carbone. Nous continuerons de tirer parti de notre technologie et de notre expertise pour soutenir la croissance de haute qualité et la stratégie mondiale de SolaX, contribuant de façon positive au développement durable. »

