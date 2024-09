SHANGHAI, 28 septembre 2024 /CNW/ - SolaX, pionnier mondial du stockage de l'énergie, a franchi une étape importante en matière de sécurité de l'information en obtenant la certification ISO/IEC 27001:2022 de TÜV Rheinland. Cette certification prestigieuse, une norme de référence dans le secteur, renforce l'engagement de SolaX à garantir les plus hauts niveaux de protection et de sécurité des données, établissant une nouvelle référence dans le secteur de l'énergie.

Cette certification est reconnue à l'échelle internationale comme la norme de référence en matière de gestion de la sécurité de l'information. Cette réalisation démontre l'engagement de SolaX à protéger les processus clés tels que la conception et la vente de ses produits, y compris les onduleurs, les systèmes de stockage d'énergie et les chargeurs de véhicules électriques. Cette certification place SolaX parmi un groupe restreint d'entreprises qui adoptent une approche globale en matière de sécurité des données, assurant la protection des informations sensibles et la fiabilité de ses technologies de pointe.

Gao Zhiyong, directeur du marketing national chez SolaX, s'est dit fier que cette étape importante ait été franchie : « Recevoir la certification ISO/IEC 27001:2022 de TÜV Rheinland est une réalisation importante pour SolaX. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, la protection des données des clients n'est pas seulement une responsabilité : elle est essentielle pour bâtir une confiance à long terme. « Notre mission est de fournir les meilleures solutions énergétiques en respectant les normes les plus strictes en matière de sécurité et de transparence. »

Cette certification fait suite au précédent succès de SolaX, qui a été la première entreprise du secteur à obtenir la très convoitée certification AICPA SOC pour sa plateforme SolaXCloud. Ces deux reconnaissances soulignent le leadership de l'entreprise en matière de sécurité de l'information, en particulier dans le domaine de l'informatique en nuage et de la gestion des données. En accordant une priorité constante à la protection des données, SolaX se distingue, non seulement en faisant progresser sa propre technologie, mais aussi en élevant les normes dans l'ensemble du secteur de l'énergie.

Face à la multiplication des menaces de cybersécurité, la position proactive de SolaX à l'égard des protocoles de sécurité robustes est à la fois opportune et essentielle. Les systèmes énergétiques étant de plus en plus interconnectés, la protection des données est essentielle pour garantir un avenir sûr et durable. SolaX est à l'avant-garde de cette évolution, équilibrant l'innovation technologique avec des mesures de sécurité solides.

Les réalisations de SolaX vont au-delà de la conformité - elles constituent une nouvelle norme pour le secteur. En intégrant harmonieusement une technologie de pointe et une sécurité de l'information sans faille, SolaX ne se contente pas de suivre le rythme de l'avenir; elle le définit. Dans un monde où la protection des données est aussi importante que la production d'énergie, SolaX se positionne comme un leader de confiance qui pousse le secteur de l'énergie vers un avenir plus sûr, plus fiable et plus durable.

