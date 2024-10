HANGZHOU, Chine, 14 octobre 2024 /CNW/ - SolaX Power, le principal fournisseur de solutions de stockage d'énergie solaire, est ravi d'annoncer avoir reçu le prestigieux prix SMM Global Tier 1 Award pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Cette distinction reconnaît l'engagement de SolaX en faveur de l'innovation, du développement durable et de l'excellence dans l'industrie du stockage de l'énergie, plaçant l'entreprise parmi les meilleurs fabricants mondiaux de solutions de pointe en matière de stockage de l'énergie.

Une étape importante pour SolaX Power

Le prix SMM Global Tier 1 est l'un des prix les plus respectés dans le secteur des énergies renouvelables. Il récompense les entreprises qui font preuve de leadership, d'avancées technologiques et d'une contribution significative à la transition vers l'énergie propre. L'obtention de ce prix souligne l'engagement de SolaX Power à fournir des solutions de stockage d'énergie de haute qualité, fiables et innovantes pour des applications résidentielles et commerciales dans le monde entier.

Le prix SMM Global Tier 1 Award témoigne des efforts continus déployés par SolaX Power pour révolutionner le paysage du stockage de l'énergie grâce à ses systèmes de stockage de l'énergie par batterie (BESS) à la pointe de la technologie. La gamme complète de produits BESS de SolaX offre des solutions qui non seulement améliorent l'efficacité énergétique, mais aussi la façon dont les ménages et les entreprises gèrent et stockent l'énergie renouvelable.

Innover pour un avenir plus écologique :

L'obtention par SolaX Power du prix SMM Global Tier 1 renforce sa position de leader mondial sur le marché du stockage de l'énergie par batterie. Les solutions innovantes de l'entreprise contribuent à accélérer l'adoption des énergies renouvelables en proposant des systèmes fiables et performants qui permettent aux consommateurs et aux entreprises de faire des choix énergétiques durables.

La demande mondiale de solutions BESS continue de croître à mesure qu'un nombre croissant de pays et de régions se fixent des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables et de neutralité carbone. La capacité de SolaX à offrir des produits de stockage d'énergie efficaces, évolutifs et rentables la positionne comme un partenaire de confiance dans la transition vers une énergie propre à l'échelle mondiale.

Tout en poursuivant sa croissance, SolaX s'attache à repousser les limites de ce qui est possible grâce à la technologie de stockage de l'énergie par batterie. Les solutions BESS de SolaX sont conçues pour répondre à la demande mondiale croissante de systèmes de stockage d'énergie plus résilients, plus fiables et plus respectueux de l'environnement, ce qui, à long terme, contribue à jouer un rôle crucial dans la réduction de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et favorise un avenir durable.

