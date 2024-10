SolaX Power annonce un investissement de 1,498 milliard de dollars américains dans une installation de stockage d'énergie et d'énergie intelligente

HANGZHOU, Chine, 2 octobre 2024 /CNW/ - SolaX Power, un leader mondial des solutions de stockage d'énergie, a dévoilé un investissement de 1,498 milliard de dollars américains pour la création d'une installation de recherche et de fabrication de pointe dans la province du Zhejiang. Ce projet mettra l'accent sur le stockage d'énergie des services publics et les systèmes énergétiques intelligents intégrés, renforçant l'engagement de SolaX à faire progresser la transition mondiale vers une énergie plus propre.

Favoriser la révolution du stockage d'énergie

À mesure que l'énergie renouvelable prend de l'expansion, le stockage de l'énergie devient essentiel à un réseau électrique résilient et durable. L'installation de SolaX vise à répondre à la demande croissante pour des solutions de stockage efficaces qui soutiennent les secteurs commerciaux et des services publics. La capacité de stocker et de déployer de l'énergie au besoin est plus essentielle que jamais, compte tenu de la dépendance accrue à l'énergie solaire et éolienne.

En augmentant sa capacité de production, SolaX se positionne comme un chef de file de l'innovation en matière de stockage d'énergie. Ses solutions amélioreront la stabilité du réseau et l'indépendance énergétique, des éléments clés pour atteindre les objectifs mondiaux de décarbonation.

Investissement dans l'innovation et la capacité

Sur les 1,498 milliard de dollars américains investis, 1,078 milliard de dollars américains seront consacrés aux actifs fixes, y compris les laboratoires de recherche et développement, les centres d'essai et les chaînes de fabrication de haute technologie. Ces installations accéléreront la filière d'innovation de SolaX, introduisant plus rapidement de nouvelles technologies sur le marché tout en améliorant l'efficacité et l'évolutivité.

Cet essor ne représente pas seulement une augmentation de la production, il illustre aussi le dévouement de SolaX à repousser les limites technologiques et à offrir des produits de pointe.

Construire des systèmes énergétiques plus intelligents

En plus du stockage, la nouvelle installation de SolaX mettra l'accent sur des systèmes énergétiques intelligents intégrant l'énergie solaire, le stockage, le chauffage et la recharge des véhicules électriques. Tirant parti de l'IA, de l'IdO et des mégadonnées, SolaX vise à créer des systèmes qui optimisent la consommation d'énergie en temps réel, rendant la gestion de l'énergie souple et conviviale.

Ces systèmes joueront un rôle clé dans l'avenir de la gestion décentralisée de l'énergie, permettant aux utilisateurs de prendre le contrôle de leur énergie tout en réduisant leur dépendance aux réseaux traditionnels.

Favoriser un avenir plus vert et plus intelligent

La mission de SolaX Power est au cœur de cet investissement : rendre l'énergie plus intelligente, plus verte, plus abordable et plus conviviale. Cette nouvelle installation marque une étape importante dans les efforts de SolaX visant à créer des solutions énergétiques de prochaine génération, ouvrant la voie à un avenir plus propre et plus durable. Alors que le monde s'oriente vers la carboneutralité, SolaX continuera de montrer la voie en matière d'énergie renouvelable et de solutions d'énergie intelligente, permettant aux consommateurs et aux entreprises de favoriser un avenir plus durable.

