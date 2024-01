SHANGHAI, le 3 janv. 2024 /CNW/ -- Le 3 janvier 2024, SolaX Power, un pionnier de l'industrie dans le domaine de l'énergie solaire et du stockage, a le plaisir d'annoncer la mise en œuvre réussie de son premier appel public à l'épargne (PAPE) et son inscription subséquente au Shanghai Stock Exchange STAR Market, sous le code boursier 688717. Cette réalisation remarquable marque une étape importante dans le parcours d'une décennie de l'entreprise.

Fondée en 2012, SolaX Power vise la création d'un avenir propre et durable grâce à l'énergie solaire. En tant que fournisseur mondial de solutions d'énergie solaire et de stockage et l'un des premiers fabricants d'onduleurs hybrides en Asie, SolaX Power est devenue une société multinationale comptant plus de 2 000 employés dans le monde. L'entreprise, dont le siège social est situé à Hangzhou, en Chine, et qui possède des succursales stratégiquement situées aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon et aux États-Unis, offre ses services dans plus de 80 pays.

SolaX Power, qui est une entreprise de haute technologie, met en valeur de remarquables capacités de recherche et de développement grâce à l'intégration harmonieuse des fonctions de recherche et développement, de production, de vente et de service. Depuis sa création, l'entreprise a obtenu l'autorisation pour plus de 100 brevets internationaux, ce qui englobe plus de 30 brevets d'invention. À l'heure actuelle, les produits de SolaX Power détiennent plus de 500 certifications internationales pour le marché grand public. SolaX Power est le premier fabricant chinois à obtenir le certificat japonais S-Mark pour son système de stockage d'énergie résidentiel. En 2023, l'entreprise a remporté 20 prix EUPD à l'échelle mondiale, dont des distinctions comme « Top Brand PV Inverter » et « Top Brand PV Storage », qui sont décernées par EUPD Research.

La vaste gamme de produits de SolaX Power comprend des onduleurs photovoltaïques, des solutions de stockage d'énergie, des chargeurs pour véhicules électriques (VE) et des systèmes intelligents avancés de gestion de l'énergie. Les solutions de stockage d'énergie de l'entreprise ont mérité des reconnaissances prestigieuses, y compris le prestigieux « Red Dot Design Award 2021 » et le prix « All Quality Matters » de TÜV Rheinland pour le X-ESS G4. Conçus pour répondre aux besoins des secteurs résidentiel, commercial, industriel et des services publics, les onduleurs photovoltaïques de SolaX Power se caractérisent par une efficacité, une fiabilité, une adaptabilité et un contrôle intelligent exceptionnels, ce qui place l'entreprise à l'avant-garde de l'innovation technologique.

Faisant preuve d'un engagement inébranlable à l'égard du développement durable, de l'innovation et de la satisfaction des clients, SolaX Power se positionne stratégiquement afin de répondre à la demande croissante pour des solutions d'énergie propre. Le premier appel public à l'épargne (PAPE) est une initiative stratégique essentielle qui vise à renforcer les partenariats, accroître la présence sur le marché de l'entreprise et contribuer de façon importante à la transition mondiale vers un avenir plus vert.

