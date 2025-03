Soixante écoles et campus peuvent libérer leur nature avec des subventions du WWF-Canada afin de créer et de restaurer des habitats pour les espèces

Depuis 2015, le WWF-Canada a financé 589 projets Libérez votre nature à l'école et au campus, remettant un total de 521 960 $. Les projets de cette année incluent la création d'habitats pour les pollinisateurs, l'utilisation de plantes indigènes pour gérer les eaux de ruissèlement et réduire les inondations, et l'établissement de jardins de semences pour produire et partager des semences pour cultiver encore plus d'habitats pour les espèces. Chaque projet Libérez votre nature aura un effet positif concret pour la nature et les espèces locales.

Les subventions Libérez votre nature aident les communautés scolaires à apprendre sur leur écosystème local, incluant son histoire et sa biodiversité, son fonctionnement et ce dont il a besoin pour prospérer. Les subventions soutiennent aussi les élèves et les étudiant.e.s dans leur apprentissage de la protection ou de la restauration d'habitats, les aident à se connecter à leur communauté et à la nature locale, et à développer des habiletés comme la recherche, la planification, la budgétisation, le leadership et le travail d'équipe.

Le programme Libérez votre nature fait partie du plan sur dix ans du WWF-Canada pour Régénérer le Canada, qui inclut l'objectif de restaurer un million d'hectares pour la biodiversité et le climat d'ici 2030. Le WWF-Canada accepte les propositions chaque automne et les projets sont réalisés au cours de l'année suivante.

Elizabeth Hendriks, vice-présidente, Restauration et régénération au WWF-Canada, déclare :

« Nous avons très hâte de voir les 60 projets Libérez votre nature de cette année sortir de terre à travers le pays. En restaurant les plantes indigènes autour des établissements d'enseignement et dans les communautés, les enfants et les jeunes créeront un effet positif durable pour les espèces en posant des gestes pour rendre leur communauté plus résiliente aux dérèglements climatiques. Au cours du processus, il.elle.s apprendront à défendre la nature et à soutenir un avenir où les humains et les espèces vivent en harmonie. »

Voici quelques-uns des projets Libérez votre nature à l'école de 2025 :

Montréal, Québec : les étudiant.e.s du comité sur la biodiversité du cégep de Saint-Laurent organisent des BioBlitz (un groupe de personnes se réunissant pour mener une étude de la biodiversité) sur le campus afin de contribuer à l'élaboration d'un plan de développement de la biodiversité axé sur la restauration de l'habitat sur le campus.

Montréal, Québec : les étudiant.e.s et le personnel du comité d'agriculture urbaine du Collège André-Grasset élimineront les espèces envahissantes de leur campus et les remplaceront par des plantes médicinales indigènes dans une petite forêt nourricière. Il.elle.s impliqueront la communauté locale dans l'entretien du jardin et profiteront de l'occasion pour sensibiliser les gens de tous âges à l'importance d'enrichir la biodiversité par la restauration des espèces indigènes.

Falher, Alberta : l'École Héritage allie protection de l'habitat, engagement communautaire et apprentissage pratique pour ses élèves. Il.elle.s plantent des espèces fruitières indigènes dans leur jardin pour les récolter et les partager avec la communauté. L'école lancera aussi un projet de surveillance de la biodiversité pour que les élèves en apprennent davantage sur les espèces locales.

Winnipeg, Manitoba : l'école secondaire Kelvin High School lance un jardin communautaire de plantes indigènes pour améliorer la biodiversité, soutenir la faune locale et sensibiliser la communauté aux problèmes de conservation. Le projet permettra aux élèves du secondaire de participer à des expériences d'apprentissage pratiques en créant des jardins de pollinisateurs indigènes et en créant des vergers à graines pour partager des graines avec leurs écoles nourricières.

Bouctouche, Nouveau-Brunswick : l'École Dr-Marguerite-Michaud restaure l'habitat local et favorise la biodiversité en développant des jardins composés de plantes indigènes essentielles aux pollinisateurs. Les élèves effectueront un suivi écologique pour mesurer l'impact du jardin, et les enseignant.e.s proposeront des visites guidées pour sensibiliser la communauté à l'importance des pollinisateurs et des plantes indigènes dans les écosystèmes locaux.

Tiny, Ontario : la classe de maternelle-jardin de l'École élémentaire catholique Sainte-Croix construit un jardin dans la cour d'école qui aidera à restaurer l'habitat des monarques et à sensibiliser la communauté à l'importance de la protection de cet insecte emblématique à risque.

Les subventions Libérez votre nature, offertes en partenariat avec la Barrett Family Foundation, font partie des programmes Planète vivante @ l'école et Planète vivante @ campus du WWF-Canada. Pour une liste complète des projets subventionnés par Libérez votre nature, visitez wwf.ca/subventionsscolaires.

