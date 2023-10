Soirée d'information - Le Plan d'apaisement de la circulation du secteur centre prêt à être dévoilé

MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension convie les résidentes et les résidents du quartier de Villeray et de l'est de Parc-Extension à une soirée d'information le 8 novembre, dès 19 h, à la Maison de la culture Claude-Léveillée (911, rue Jean-Talon Est). Lors de cette soirée sera dévoilé le Plan d'apaisement de la circulation du secteur centre. Élaboré à la suite d'une grande démarche consultative et d'une étude de circulation, le plan regroupe une série de mesures ambitieuses visant à accroître la tranquillité et la qualité de vie des quartiers, à améliorer la sécurité de tous les usagers, à diminuer la circulation de transit et à limiter la vitesse des automobiles. Les mesures commenceront à être implantées sur le territoire dès le printemps 2024.

Documents connexes VOIR PDF Carton d'invitation à la soirée d'information 8 novembre 2023, 19 h Maison de la culture Claude-Léveillée (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« J'ai hâte que les résidents du secteur concerné prennent connaissance du plan qu'on a élaboré pour eux et grâce à eux. Parce que, oui, c'est grâce à leurs observations et à leur participation à la démarche que nos équipes ont pu réfléchir à un ensemble de mesures d'apaisement efficace, cohérent et adapté à la réalité du quartier. Combinées, la contribution des citoyens et l'analyse de nos experts vont aider à rendre les rues plus calmes et les déplacements plus sécuritaires », a expliqué Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Parmi les nombreux changements à venir, on comptera l'ajout de dos d'âne et de saillies de trottoir et la modification de feux de circulation, mais aussi la création de traverses piétonnes et intersections surélevées, l'ajout de déviateurs de circulation, le rétrécissement de la chaussée de certaines voies et le réaménagement géométrique. Le plan d'apaisement de la circulation sera disponible en intégralité sur montreal.ca/vsp à la suite de la soirée d'information du 8 novembre.

Une démarche consultative pour inclure l'expérience de la population locale

Au printemps 2023, les résidentes et les résidents du secteur ont été invités à soumettre sur Réalisons Montréal leurs idées et leurs impressions à propos de la sécurité des déplacements dans leur quartier et des mesures qu'ils souhaiteraient voir appliquées. C'est à partir de cette démarche consultative que le Plan de la circulation du secteur centre a été conçu. Une carte interactive disponible pendant trois semaines a permis de connaître les endroits où des mesures semblent nécessaires. Un questionnaire était aussi proposé aux participants, au fil duquel ils pouvaient partager leurs habitudes de mobilité et leur ouverture à différents changements possibles dans leur quartier. Les résultats de la démarche participative seront eux aussi présentés lors de la soirée d'information.

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements: Rachel Vanier, Chargée de communication, [email protected]