Soirée Avocat émérite 2019 - Le Barreau du Québec remet 15 000 $ au PAMBA

La distinction Ad. E. est attribuée aux membres du Barreau pour souligner l'excellence de leur carrière, leur contribution à la profession et leur rayonnement social et communautaire.

Le Programme d'aide aux membres du Barreau du Québec (PAMBA)

Le PAMBA est un service d'aide et de consultation offert aux membres du Barreau du Québec souffrant d'alcoolisme, de toxicomanie, du syndrome d'épuisement professionnel (burn out), de stress ou d'autres problèmes de santé mentale. Le PAMBA a recours à des ressources variées et traite les demandes d'aide des membres dans la confidentialité la plus stricte.

Prix Justice Pro Bono et Tableau d'honneur de l'excellence

La soirée a aussi été l'occasion pour l'organisme Pro Bono Québec de décerner le Prix Justice Pro Bono à Me Dominique-Anne Roy, alors que l'École du Barreau a pour sa part salué les étudiants méritants du Tableau d'honneur de l'excellence, Me Vincent Anglehart et Me Laurence Grenier-Laroche.

Pour connaître les onze récipiendaires de la distinction Ad. E. 2019, veuillez cliquer ici.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel de près de 27 500 avocats et avocates. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs. Afin d'assurer la protection du public, le Barreau du Québec surveille l'exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, valorise la profession et soutient ses membres dans l'exercice du droit.

