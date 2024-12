Bilan de l'année 2024 - Marie-Claude Nichols : défendre les intérêts des gens d'ici

VAUDREUIL-DORION, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Les travaux parlementaires ayant pris fin vendredi dernier, l'heure est au bilan pour la députée indépendante de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Plusieurs grands enjeux ont marqué la circonscription de Vaudreuil en 2024. Les conséquences pour les citoyen(ne)s du comté de Vaudreuil de dossiers contestés comme le stationnement de l'hôpital, la cartographie des zones inondables et les problèmes de circulation ont été fort importantes. De plus, d'importants projets de loi ont été travaillés par la députée à l'Assemblée nationale. Il s'agit donc d'une année chargée pour celle qui a tout mis en œuvre pour défendre, avant tout, les intérêts de la population de Vaudreuil.

Marie-Claude Nichols, Députée de Vaudreuil (Groupe CNW/Députés indépendants)

Marie-Claude Nichols revient de Québec pour entreprendre sa tournée des événements du temps des Fêtes. « Pour moi, l'année 2024 a pris la forme d'une grande bataille pour faire reconnaître les enjeux de notre région ainsi que les solutions de nos acteurs locaux à un gouvernement qui est devenu maître dans l'art d'appliquer un modèle unique, souligne la députée. Que ce soit pour la cartographie des zones inondables ou le prolongement de l'autoroute 20, la CAQ refuse d'écouter les solutions proposées sur le terrain et tient à imposer sa pensée unique. Pourtant, chaque région du Québec ayant sa propre réalité, les solutions doivent être adaptées en conséquence. Je suis tout de même fière des gains que j'ai réussi à obtenir pour les gens de chez nous, ainsi que des projets que j'ai propulsés. En 2025, je compte poursuivre ma représentation du comté de Vaudreuil avec autant de vigueur, en espérant que les élu(e)s de la CAQ profiteront de la pause des Fêtes pour réfléchir à cette année difficile qui se termine et prendre de bonnes résolutions pour celle à venir. »

La mobilité, toujours la priorité

De nouveau cette année, les enjeux de mobilité se sont avérés un irritant majeur pour tous les automobilistes de la région. Les fermetures à répétition du pont de l'Île-aux-Tourtes, la congestion sur l'autoroute 20, les bouchons en plein cœur de Vaudreuil-Dorion et les automobilistes qui coupent dans les quartiers résidentiels pour gagner du temps, mettant en péril la sécurité des citoyen(ne)s, ont sérieusement inquiété la population. La députée a proposé de nombreuses pistes de solutions au gouvernement de la CAQ, de concert avec les acteurs locaux. Elle a interpellé la ministre des Transports et de la Mobilité durable et même le ministre de la Sécurité publique sur les importants problèmes de sécurité. Elle a demandé que la ministre Guilbault mette en place des mesures d'atténuation, dont la gestion dynamique des voies, la gratuité en tout temps sur l'autoroute 30, la synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Harwood et la voie de contournement de l'autoroute 20. Heureusement, après avoir insisté, le ministère des Transports et de la Mobilité́ durable a annoncé la réinstauration de la gestion dynamique de la circulation au printemps dernier, ainsi qu'une nouvelle configuration des voies sur l'autoroute 40. Ces améliorations tardives, qui ont découlé de l'action de Mme Nichols et de ses partenaires locaux, se sont toutefois avérées insuffisantes. Devant l'exaspération des automobilistes causée par les problèmes de circulation, la députée a également invité les personnes intéressées à publier leurs expériences sur les réseaux sociaux afin de démontrer les conséquences importantes de la situation sur leur quotidien. Le mot-clic #mobilitéVaud est maintenant adopté par les usager(-ère)s de la route pour transmettre des renseignements liés à la congestion.

Cartographie des zones inondables

En raison des événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents, le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Benoît Charrette, a lancé un projet visant à modifier la cartographie des zones inondables partout au Québec, ce qui toucherait les propriétaires de plus de 2000 bâtiments uniquement à Vaudreuil-Dorion. De nombreux édifices municipaux, des écoles, des résidences pour personnes âgées et même l'usine d'épuration des eaux de la Ville seraient visés. La députée a demandé au gouvernement de la CAQ d'écouter et de considérer davantage la population, et d'être plus ouvert aux propositions de la Ville de Vaudreuil-Dorion, qui suggère de construire une digue afin d'éviter que ces zones sensibles soient touchées en cas d'inondations majeures. Selon elle, il faut éviter le modèle unique dans le cadre de cette réglementation, et travailler avec les municipalités, car elles sont les mieux placées pour évaluer les risques réels sur le terrain et les solutions d'adaptation aux changements climatiques.

Des projets de loi qui changent le quotidien des citoyen(ne)s

La participation active aux commissions parlementaires pour faire adopter de nouvelles lois ou modifier celles qui le nécessitent fait partie du travail des député(e)s. Que ce soit par ses connaissances approfondies des affaires municipales ou son expertise juridique, la présence de Marie-Claude Nichols est un atout indéniable lors des travaux des commissions. En 2024, elle a travaillé sur plusieurs projets de loi : Loi donnant suite à la Table Justice-Québec en vue de réduire les délais en matière criminelle et pénale et visant à rendre l'administration de la justice plus performante (PL-54), Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale (PL-56) et Loi édictant la Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (PL-57). Elle a aussi apporté sa contribution à l'adoption de quatre autres projets de loi : Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives et offrant une meilleure transparence en matière de prix et de crédit (PL-72), Loi visant à contrer le partage sans consentement d'images intimes et à améliorer la protection et le soutien en matière civile des personnes victimes de violence (PL-73), Loi donnant suite à l'entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec pour la bonification des tarifs de l'aide juridique (PL-78) et Loi édictant la Loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif des organismes municipaux (PL-79). La députée a aussi participé à l'étude des crédits d'Hydro-Québec ainsi que des ministères des Transports et de la Mobilité durable, de la Justice et des Affaires municipales. Enfin, elle a fait des représentations dans le cadre de la commission sur la révision de la carte électorale, qui avait une incidence sur les circonscriptions de la région.

La planification du travail pour 2025 est déjà entamée pour Marie-Claude Nichols. Elle poursuivra entre autres ses démarches pour reconnaître les personnes ayant eu une importante contribution pour notre région. En effet, elle travaillera pour que le nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes porte le nom de Paul Gérin-Lajoie et qu'un pavillon du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges soit nommé en mémoire de la Dre Monique Rozon-Rivest, qui a tant fait pour la santé et le bien-être de la communauté de Vaudreuil-Soulanges, et plus particulièrement pour nos enfants. Elle poursuivra aussi ses efforts pour que soit réalisée une voie de contournement de l'autoroute 20, notamment pour désenclaver la région et permettre aux commerçants locaux d'aspirer à des jours meilleurs.

« Je tiens à transmettre mes meilleurs vœux pour la période des Fêtes à toute la population du comté de Vaudreuil, et j'en profite pour inviter toutes les personnes qui le peuvent à soutenir nos organismes locaux et à penser à l'achat local, souligne la députée. Je souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2025 à toutes et à tous. Au plaisir de vous croiser dans les différentes activités qu'offre notre région pendant cette période magique ! »

SOURCE Députés indépendants

Source : Laureline Baril-Boisclair, Communication, Bureau de la députée de Vaudreuil, 450 424-6666