Soins de proximité au Bas-Saint-Laurent - Inauguration d'un centre de formation clinique TELUS à Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Une étape importante dans la modernisation des pratiques du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS) a été franchie aujourd'hui avec l'inauguration officielle du Centre de formation clinique TELUS de Rimouski.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger.

Situé au sein du pavillon d'enseignement de la médecine de Rimouski, inauguré en 2023, cet espace de pointe est réservé à la formation du personnel clinique. Les professionnelles et professionnels de la santé peuvent ainsi désormais parfaire leurs compétences techniques directement dans la région. Auparavant, ils devaient se rendre à Québec, Montréal et Sherbrooke pour des pratiques de pointe.

Le centre dispose de deux salles spécialisées : une chambre patient type ainsi qu'une salle multifonction (urgence, bloc opératoire et accouchement). Grâce à des installations de haute technologie, les locaux sont équipés pour enregistrer les formations en continu, un outil pédagogique essentiel pour faciliter la rétroaction auprès des participantes et participants.

Citations :

« L'innovation et la formation continue sont les piliers d'un réseau de la santé performant. Notre gouvernement s'est engagé à moderniser les pratiques cliniques et à favoriser la rétention des talents en région, et nous en avons ici un bel exemple. Ce nouveau centre de formation clinique incarne notre vision d'un système de santé plus agile, où le savoir circule plus efficacement, afin d'offrir des soins de pointe, de la néonatalité jusqu'aux soins aux personnes aînées. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« L'inauguration de ce centre de formation est une excellente nouvelle pour la région. En offrant des infrastructures à la fine pointe de la technologie, ici même, à Rimouski, nous évitons aux équipes des déplacements vers les grands centres et nous assurons une qualité de soins irréprochable pour la population. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Faits saillants :

Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution financière de 400 000 $ de l'entreprise TELUS et de 100 000 $ de la Fondation Santé Rimouski, permettant l'acquisition d'équipements spécialisés.

Les équipes peuvent s'exercer sur neuf mannequins grandeur nature permettant des simulations très réalistes pour des soins touchant tant les enfants, les adultes que les personnes aînées. Le matériel inclut également des équipements divers tels que des civières, des lève-patients, des défibrillateurs et une table chauffante pour les soins néonataux.

Ces installations permettent de simuler des activités cliniques courantes, mais également des situations plus rares et critiques. Le personnel peut notamment y recevoir des formations spécialisées en intubation, en gestion d'accouchements compliqués, en soins de stomie et de trachéotomie, ainsi qu'en gestion de polytraumatisés ou en simulation de transfusion massive.

SOURCE Ministère de la santé et des services sociaux

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170