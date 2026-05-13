Hantavirus - La Santé publique continue de surveiller la situation de près

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux fait une mise à jour concernant la situation liée à la récente éclosion de Hantavirus survenue à l'étranger.

La Santé publique continue de suivre la situation de très près et poursuit ses travaux en collaboration avec les autorités fédérales et ses partenaires. Il est important de rappeler qu'aucun cas de Hantavirus lié à cette éclosion n'a été confirmé au Québec à ce jour. Le risque pour la population québécoise demeure très faible.

Jusqu'à maintenant, huit contacts ont été identifiés au Québec. Selon l'évaluation des autorités de santé publique, ces personnes sont considérées à faible risque de développer l'infection. Elles sont toutes liées à l'éclosion de Hantavirus survenue à l'étranger et n'ont pas eu de contacts directs ni prolongés avec le cas confirmé.

Conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Agence de santé publique du Canada (ASPC), ces personnes doivent effectuer une autosurveillance des symptômes pour une période de 42 jours suivant leur dernière exposition, mais n'ont pas à s'isoler tant qu'elles ne présentent pas de symptômes. De façon préventive, les directions régionales de santé publique concernées assurent un suivi approprié auprès de ces personnes.

Faits saillants :

Il est à noter qu'aucune des personnes présentes sur le bateau n'était résidente ou résident du Québec.

À titre préventif, un appel à la vigilance et un avis d'Info-Santé ont été diffusés auprès des professionnels et des professionnelles de la santé.

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Pour en savoir plus sur le Hantavirus :

Infection à Hantavirus | Gouvernement du Québec

SOURCE Ministère de la santé et des services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]