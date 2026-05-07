Gestion budgétaire et contractuelle du projet de Système d'information en finances et en approvisionnement (SIFA)

QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux a pris acte des ordonnances formulées à son endroit ainsi qu'à Santé Québec en lien avec le Système d'information en finances et en approvisionnement (SIFA) du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).

Dans ce projet, les actions du Ministère ont toujours été guidées par un souci d'éviter les dépassements de coûts tout en respectant le nouveau partage de responsabilités lié à la mise en place de Santé Québec. Le Ministère reconnaît toutefois que le transfert de responsabilités vers la nouvelle organisation a pu contribuer à complexifier la gestion de ce dossier qui présentait déjà certains enjeux budgétaires au moment du transfert.

Ainsi, le Ministère s'engage à soutenir et à collaborer pleinement avec Santé Québec afin de lui permettre de poursuivre le projet SIFA. De même, il s'assurera de donner suite aux ordonnances de l'Autorité des marchés publics, et ce, dans les échéances fixées pour leur mise en œuvre.

Le Ministère entend assumer pleinement son rôle et ses responsabilités, conformément au cadre légal applicable et dans les limites de ses pouvoirs.

SOURCE Ministère de la santé et des services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]