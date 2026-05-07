Hantavirus - Surveillance d'un possible contact québécois lié à une éclosion de Hantavirus

QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux informe la population qu'une personne résidant au Québec fait actuellement l'objet d'un suivi préventif à la suite d'un contact possible avec un cas de Hantavirus survenu à l'étranger, dans le contexte d'une éclosion associée à un voyage international.

À ce stade, aucun cas confirmé de Hantavirus n'a été identifié au Québec.

La personne concernée collabore avec les autorités de santé publique. Elle est suivie de façon étroite, conformément aux protocoles en vigueur. Le Ministère suit la situation de près, en collaboration avec les autorités de santé publique fédérales et internationales, et ajustera ses interventions au besoin.

Il est important de mentionner que le risque pour la population demeure très faible. La transmission interhumaine de ce virus est rare et nécessite des contacts rapprochés et prolongés.

SOURCE Ministère de la santé et des services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]