OTTAWA, ON, le 29 août 2024 /CNW/ - Pour le troisième été de suite, la population canadienne a dû faire face à des services d'urgence engorgés en raison de pénuries de personnel, d'hôpitaux surchargés, d'un manque de lits et d'un accès réduit aux soins primaires en milieu communautaire. Dans certains cas, en particulier dans les régions rurales, des services d'urgence ont dû fermer en raison d'effectifs insuffisants.

Cette situation est extrêmement troublante. La population canadienne mérite de savoir que le système de santé sera là pour elle quand elle en aura besoin, et les professionnelles et professionnels de la santé méritent de faire leur travail sans la menace constante de souffrir d'épuisement professionnel.

L'AMC maintient que seule une planification coordonnée et à long terme peut apporter des solutions durables à cette crise persistante. Nos recommandations sont fondées sur des données probantes et doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible afin de stabiliser et de rebâtir le système :

Augmenter la capacité de nos systèmes de santé en gardant et en formant les prestataires de soins, et en reconnaissant leurs titres de compétences.

Mettre les investissements fédéraux à profit pour répondre aux problèmes de capacité; trouver et mettre en œuvre les solutions requises de toute urgence pour améliorer l'accès aux soins.

Éliminer les pressions administratives au sein du système de santé.

Offrir des soins primaires en équipe de qualité pour élargir l'accès global au système de santé.

Mettre en place un permis d'exercice pancanadien pour permettre la mobilité des médecins dans tout le pays.

Les médecins et le personnel de la santé travaillent sans relâche pour soigner la population canadienne et bâtir un système de santé durable. Nous pressons les gouvernements d'assurer que cet été est le dernier où nous voyons tant d'interruptions de l'accès aux soins, et que l'année à venir sera caractérisée par un profond changement, partout au pays.

Dre Joss Reimer

Dre Kathleen Ross

Présidentes, AMC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

