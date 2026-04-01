Soignons la tech en première ligne : Pour des outils numériques pertinents, en soutien à la pratique et au service de la relation de soins

MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) et Soignons la tech -- un projet centré sur l'humain, issu de médecins de famille et ancré dans l'expertise terrain --, lancent aujourd'hui Soignons la tech : pour une technologie au service des soins en première ligne │Recommandations façonnées par les voix du terrain. « Pour bâtir une transformation numérique fondée sur l'expertise, la relation humaine et la santé des personnes, on ne doit pas simplement nous consulter, mais aussi nous reconnaître à part entière comme des partenaires incontournables, coarchitectes des solutions et de leur implantation concrète dans les milieux de soins », affirme la Dre Élise Boulanger, médecin de famille, cofondatrice du projet Soignons la tech.

Soignons La Tech (Groupe CNW/Collège québécois des médecins de famille)

En effet, les technologies numériques transforment la prestation de soins et s'accompagnent malheureusement d'un fardeau administratif et cognitif croissant pour les cliniciennes et cliniciens, particulièrement en première ligne. Les outils censés soutenir les soins deviennent des sources de surcharge, de frustration et, parfois, de risques pour la qualité des soins. Pour les patientes et patients, les embûches semées par une prise en compte non effective de leurs besoins freinent la mise en place d'une expérience numérique équitable et positive.

Règles d'or pour le développement de technologies en première ligne

Cinq règles d'or se sont dégagées des travaux, des échanges et des exercices de cocréation menés par Soignons la tech pour guider le développement de technologies réellement utiles et bienveillantes pour la première ligne :

Soutenir les pratiques cliniques sans ajouter au fardeau existant; Alléger et automatiser les tâches sans valeur ajoutée; Améliorer l'accès et l'équité dans le système de santé; Renforcer l'autonomie et la participation des patientes et patients; Évoluer de manière continue et responsable.

« Des outils imposés et mal adaptés à nos réalités et flux de travail entraînent une redirection des tâches administratives vers les cliniciennes et cliniciens et se traduisent par des interfaces inefficaces. Nous devenons des enquêtrices et enquêteurs auprès des personnes que nous soignons pour comprendre leur contexte; une histoire médicale qu'elles doivent raconter encore et encore dans leur parcours de soins. Ici, nul n'est contre la technologie, au contraire! Nous sommes plutôt en faveur d'outils numériques aptes à soutenir véritablement la pratique et à renforcer notre relation avec nos patientes et patients », renchérit le Dr Neb Kovacina, médecin de famille, cofondateur du projet Soignons la tech.

PILIERS d'action : leviers concrets de transformation pour offrir des soins accessibles, intégrés et humains

Dans un contexte où le Québec cherche à améliorer l'accès aux soins et à moderniser son système de santé, les parties prenantes de Soignons la tech estiment qu'il y a une occasion stratégique à saisir pour mener une action concertée entre les acteurs du réseau de la santé et de l'écosystème technologique du Québec pour redéfinir, ensemble, le rôle des technologies en première ligne afin de :

PILIER 1 -- Libérer les données de santé au service du bien commun et de l'innovation responsable

PILIER 2 -- Élever les standards numériques pour des technologies ergonomiques, pertinentes et sécuritaires

PILIER 3 -- Développer un leadership et une culture technoclinique ancrés dans la pratique

À propos

Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) a pour mission d'inspirer et de soutenir les médecins de famille et leurs partenaires dans l'adoption de meilleures pratiques au bénéfice de la santé de la population. Il regroupe quelque 4 000 membres. Ses activités sont assurées par des médecins de famille bénévoles et engagés envers la profession et la collectivité.

Soignons la tech est une initiative réunissant des cliniciennes et cliniciens, des expertes, experts et des partenaires du système de santé afin de réfléchir collectivement à l'avenir des technologies en première ligne et à leur contribution à des soins plus humains, efficaces et sécuritaires.

C'est avec grand plaisir que nous recevons un financement de l'Association médicale canadienne, de Gestion financière MD inc. et de la Banque Scotia dans le cadre du programme Subventions pour l'allègement administratif afin de réduire la charge de travail administrative des médecins et de mieux les soutenir dans les soins prodigués à leur patientèle.

SOURCE Collège québécois des médecins de famille

Pour information : Héloïse Moulart, agente aux communications, cellulaire : 581 980-9456; [email protected]