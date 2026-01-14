L'entreprise mise sur l'optimisation de son parc immobilier à Québec et Lévis grâce à l'ajout d'une équipe de développeurs internes.

QUÉBEC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Société immobilière Bélanger annonce un virage important vers une gestion plus efficace et plus numérique de ses opérations avec la création d'une équipe de développeurs à temps plein basée à Québec. Cette nouvelle équipe aura pour mandat d'automatiser plusieurs processus internes liés à la location, aux demandes de maintenance et au suivi des dossiers locataires, afin de soutenir plus directement le service aux personnes qui occupent ou recherchent des appartements à louer.

Société immobilière Bélanger crée une équipe de développeurs, modernise sa gestion et fait évoluer le marché immobilier. Post this Les équipes de Société immobilière Bélanger collaborent à des projets technologiques visant à simplifier la location d’appartements et les services aux locataires à Québec et Lévis. (Groupe CNW/Société immobilière Bélanger) Au bureau de Québec de Société immobilière Bélanger, l’équipe travaille au développement de nouveaux outils numériques pour moderniser les opérations immobilières. (Groupe CNW/Société immobilière Bélanger)

Avec un parc de 3 860 logements répartis dans 69 immeubles à Québec et Lévis, Société immobilière Bélanger traite chaque jour un volume élevé de demandes d'information, de suivis administratifs et d'interventions techniques. En recrutant des développeurs à temps plein, l'organisation veut moderniser ses outils, réduire les tâches manuelles et assurer une circulation plus fluide de l'information entre les équipes de location, de maintenance et de gestion d'immeubles. L'objectif est de rendre les démarches plus simples et plus rapides pour les futurs locataires en recherche d'appartements à louer à Québec et Lévis, ainsi que pour les résidents déjà en place.

Les développeurs travailleront à concevoir et intégrer des solutions logicielles adaptées à la réalité d'un parc d'immeubles locatifs de cette taille. Parmi les priorités figurent l'automatisation de certaines étapes du processus de location, la centralisation et le suivi en temps quasi réel des demandes de maintenance et l'amélioration des outils de communication avec les locataires. À terme, ces solutions doivent permettre de réduire les délais de traitement, de limiter les erreurs de saisie et d'offrir aux équipes de gestion une meilleure lecture de l'activité dans les immeubles.

Les équipes en contact avec la clientèle pourront se concentrer davantage sur l'accompagnement des locataires et les visites d'appartements à louer, plutôt que sur la répétition de tâches administratives. Pour les résidents, cela se traduira notamment par des réponses plus rapides, des messages plus structurés et des démarches simplifiées pour, par exemple, prendre rendez-vous, suivre l'avancement d'une demande de maintenance ou gérer un renouvellement de bail dans un appartement à Québec ou Lévis.

« Notre ambition est d'utiliser la technologie de manière pragmatique pour soutenir notre croissance et améliorer concrètement l'expérience de nos locataires, explique François Bélanger, président de Société immobilière Bélanger. En intégrant une équipe de développeurs à temps plein, nous nous donnons les moyens de fiabiliser nos données, d'automatiser ce qui peut l'être et de soutenir plus efficacement nos équipes de première ligne, qui demeurent au cœur de la relation avec les personnes qui vivent dans nos immeubles. »

Société immobilière Bélanger souhaite également doter ses gestionnaires d'outils plus complets pour suivre l'état du parc immobilier, planifier les investissements et piloter les projets d'amélioration dans les bâtiments. Une meilleure exploitation des données opérationnelles doit contribuer à des décisions plus rapides et plus structurées, tout en maintenant un niveau de qualité élevé dans les appartements à Québec et Lévis.

Ce virage technologique se déploie de façon progressive, en associant les différentes équipes à la définition des besoins et à la priorisation des projets. L'objectif est de développer des outils simples d'utilisation, alignés sur le travail quotidien des conseillers à la location, des préposés à la maintenance et des gestionnaires d'immeubles. Les solutions seront mises en place et ajustées étape par étape, afin de rester adaptées à l'évolution du marché des appartements à louer et aux attentes des locataires.

En misant sur une équipe de développement interne, Société immobilière Bélanger renforce sa capacité à faire évoluer ses systèmes au même rythme que ses besoins d'affaires et que la demande pour des appartements à louer bien gérés à Québec et Lévis. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de maintenir un haut niveau de qualité de service dans ses immeubles tout en demeurant compétitive dans un environnement où la rapidité et la clarté des communications sont devenues essentielles pour les locataires.

SOURCE Société immobilière Bélanger