QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Pour une 3ème année consécutive, la Société immobilière Bélanger annonce le renouvellement de ses engagements auprès d'Enfant Soleil, dans le cadre de la certification Entreprise Enfant Soleil. Ce partenariat réaffirme la volonté de l'entreprise de soutenir les soins pédiatriques et les projets qui améliorent le parcours de soins des enfants et de leurs familles. Enfant Soleil appuie des grands centres pédiatriques universitaires, des hôpitaux régionaux et des organismes partout dans la province afin d'assurer aux enfants un parcours de soins optimal, ainsi qu'à leurs proches. Depuis 1988, 337 M$ ont été consacrés à la réalisation de milliers de projets à travers le Québec.

Élia, âgée de 3 ans, Enfant Soleil. (Groupe CNW/Société immobilière Bélanger)

L'engagement de Société immobilière Bélanger

Dans la continuité des années précédentes, la Société immobilière Bélanger poursuit ses initiatives de sensibilisation auprès de son équipe, de ses partenaires et de ses locataires à Québec et Lévis. Concrètement, l'entreprise prévoit de maintenir ses actions de communication interne, de valoriser la certification Entreprise Enfant Soleil dans ses outils corporatifs et de relayer les campagnes et activités proposées par l'organisme afin d'amplifier leur portée.

L'entreprise rappelle que la mobilisation envers Enfant Soleil s'inscrit dans une vision à long terme : bâtir un portefeuille immobilier durable, accessible et humain qui contribue à des milieux de vie inclusifs.

« Renouveler notre engagement envers Enfant Soleil va de soi : c'est un geste concret, ancré dans nos valeurs d'humanité et de responsabilité sociale.»

François Bélanger, Président, Société immobilière Bélanger

Un engagement social qui s'arrime à une démarche ESG structurée

Au-delà de la philanthropie, Société immobilière Bélanger déploie une démarche ESG (environnement, social et gouvernance) qui touche l'ensemble de ses activités immobilières.

Société immobilière Bélanger avance, sur un plan environnemental, une démarche structurée avec la modernisation énergétique de son parc immobilier. Sur le plan social, l'entreprise appuie Lauberivière, Moisson Québec, Clés en main (logement) et plusieurs autres OBNL, en plus d'Enfant Soleil. Société immobilière Bélanger s'appuie aussi sur un cadre de gouvernance rigoureux (éthique, transparence, amélioration continue). L'entreprise contribue activement à CREW M pour faire avancer la place des femmes en immobilier, tout en investissant dans le bien-être de ses employés.

Aujourd'hui, Société immobilière Bélanger continue son engagement envers Enfant Soleil, convaincue que la mobilisation de tous peut faire une réelle différence. L'entreprise invite donc ses collaborateurs et ses partenaires à se joindre au mouvement pour soutenir cette cause importante.

À propos d'Enfant Soleil

Enfant Soleil mobilise le Québec pour appuyer les établissements de santé qui veillent sur les enfants. L'organisation finance plus d'une centaine de projets par année afin d'assurer aux enfants un parcours de soins optimal, adapté à leur taille et à leur âge. Pour connaître l'impact d'enfant Soleil à la grandeur de la province, visitez enfantsoleil.ca .

À propos de Société immobilière Bélanger

Fondée en 2008, la Société immobilière Bélanger gère un important portefeuille de logements locatifs à Québec et Lévis, avec une expertise reconnue dans l'acquisition, la gestion et la valorisation d'immeubles multi résidentiels. Elle se distingue par son engagement envers l'habitation durable, abordable et accessible, offrant des logements d'entrée et de milieu de gamme adaptés à l'ensemble de la population. Son approche responsable en matière de développement immobilier en fait un leader du secteur locatif au Québec.

