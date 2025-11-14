Placements Mackenzie annonce les distributions réinvesties de fin d'année estimatives pour ses fonds négociés en bourse English

Mackenzie Financial Corporation

14 nov, 2025, 07:30 ET

TORONTO, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui les distributions réinvesties de fin d'année estimatives pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») qui se négocient à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à la Cboe Canada (« Cboe ») pour l'année d'imposition 2025. Veuillez noter que ces chiffres ne sont que des estimations au 14 octobre 2025. Ces estimations reflètent des renseignements prospectifs et les distributions réinvesties réelles pourraient différer considérablement de ces estimations.

Il s'agit d'estimations de distributions de revenu net ou de gains en capital nets non distribués. Ces distributions seront réinvesties dans des parts supplémentaires des FNB respectifs et ne comprennent pas les estimations des montants de distributions mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles en espèces courantes. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées avec les parts en circulation de sorte que le nombre de parts en circulation suivant la distribution soit égal au nombre de parts en circulation avant la distribution.

Placements Mackenzie devrait annoncer les montants finaux des distributions réinvesties de fin d'année pour ses FNB aux alentours du 23 décembre 2025. La date de clôture des registres pour ces distributions est le 31 décembre 2025. Les courtiers seront informés au début de 2026, par l'intermédiaire des Services de compensation et de dépôt de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs, des montants imposables réels distribués par les FNB en 2025, et des caractéristiques fiscales de ces montants.

Les détails des montants estimatifs de distribution par part au 14 octobre 2025 sont les suivants :

FNB Mackenzie

Symbole
 

Distributions réinvesties
de fin d'année estimatives par
part ($)

VLPP au
14 octobre 2025

Devise

CUSIP

ISIN

Bourse

FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

MGB

0,00000

16,2804

CAD

55452P101

CA55452P1018

TSX

FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie

MUB

0,00000

18,4446

CAD

55454N104

CA55454N1042

TSX

FNB de revenu à taux variable Mackenzie

MFT

0,00000

16,1873

CAD

55453X103

CA55453X1033

TSX

FNB de revenu fixe canadien stratégique Mackenzie

MKB

0,00000

19,5029

CAD

55452R107

CA55452R1073

TSX

FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie

MHYB

0,00000

17,9928

CAD

55454M106

CA55454M1068

Cboe

FNB mondial de leadership féminin Mackenzie

MWMN

3,31702

55,0138

CAD

55455C206

CA55455C2067

Cboe

FNB d'actions mondiales Mackenzie Ivy

MIVG

3,37275

39,2406

CAD

55454E104

CA55454E1043

TSX

FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

MCSB

0,00000

20,0742

CAD

55452Q109

CA55452Q1090

TSX

FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie

QCH

0,00000

107,0183

CAD

55454U108

CA55454U1084

Cboe

FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie

QCE

0,95416

180,5740

CAD

55454W104

CA55454W1041

TSX

FINB Actions canadiennes Mackenzie

QCN

0,84821

185,1543

CAD

55453U109

CA55453U1093

TSX

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie

QUU

0,65376

270,0224

CAD

55454T101

CA55454T1012

TSX

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en $ CA)

QAH

3,04707

217,2936

CAD

55455M105

CA55455M1059

TSX

FINB Actions internationales Mackenzie

QDX

0,00339

141,6470

CAD

55455T100

CA55455T1003

TSX

FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA)

QDXH

0,00000

152,0842

CAD

55455Y109

CA55455Y1097

TSX

FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie

QBB

0,00000

94,5140

CAD

55452S105

CA55452S1056

TSX

FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie

QSB

0,00000

100,3321

CAD

55453K101

CA55453K1012

TSX

FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie

QCB

0,00000

96,7333

CAD

55454A102

CA55454A1021

Cboe

FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)

QTIP

0,00000

84,9189

CAD

55456B108

CA55456B1085

Cboe

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)

QUIG

0,00000

87,1108

CAD

55455H106

CA55455H1064

TSX

FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA)

QHY

0,00000

82,4773

CAD

55455K109

CA55455K1093

TSX

FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie

QEBL

0,00000

80,5719

CAD

55455J102

CA55455J1021

TSX

FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA)

QEBH

0,00000

80,2696

CAD

55454J103

CA55455J1030

TSX

FINB socialement responsable Amérique du Nord Wealthsimple

WSRI

2,43799

48,1939

CAD

94701L108

CA94701L1085

TSX

FINB socialement responsable de marchés développés ex Amérique du Nord Wealthsimple

WSRD

0,00000

33,6676

CAD

94701J103

CA94701J1030

TSX

FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie

QRET

0,00000

117,3054

CAD

55454K100

CA55454K1003

TSX

FINB mondial d'infrastructures Mackenzie

QINF

0,47607

161,9185

CAD

554547109

CA5545471099

TSX

FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en $ CA)

QDXB

0,00000

88,5343

CAD

55454P109

CA55454P1099

TSX

FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en $ CA)

QUB

0,00000

82,3717

CAD

554557108

CA5545571088

TSX

FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie

MGAB

0,00000

17,0538

CAD

554552208

CA5545522081

TSX

FNB de répartition équilibrée Mackenzie

MBAL

0,10792

28,0453

CAD

554551101

CA5545511019

TSX

FNB de répartition prudente Mackenzie

MCON

0,34099

23,8385

CAD

554567107

CA5545671078

TSX

FNB de répartition de croissance Mackenzie

MGRW

0,31061

32,8002

CAD

554570101

CA5545701016

Cboe

FNB mondial d'obligations durables Mackenzie

MGSB

0,00000

17,8627

CAD

554565101

CA5545651013

Cboe

FINB d'actions mondiales charia Wealthsimple

WSHR

1,00311

32,3190

CAD

94701W104

CA94701W1041

Cboe

FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en $ CA)

WSGB

0,00000

23,0255

CAD

94702B109

CA94702B1094

Cboe

FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie

QEE

0,00000

117,2913

CAD

55455L107

CA55455L1076

TSX

FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie

MCKG

1,33833

23,7221

CAD

55452V108

CA55452V1085

Cboe

FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie

QLB

0,22612

100,9938

CAD

55455N103

CA55455N1033

TSX

FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie

QASH

0,34981

50,4757

CAD

554564104

CA5545641048

TSX

FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie

QTLT

0,00000

103,8764

CAD

55454Q107

CA55454Q1072

TSX

FNB mondial à faible volatilité Mackenzie

MWLV

0,83754

25,6298

CAD

55453H108

CA55453H1082

TSX

FNB de répartition toutes actions Mackenzie

MEQT

0,18559

29,6890

CAD

55452A104

CA55452A1049

TSX

FNB canadien à faible volatilité Mackenzie GQE

MCLV

0,96193

26,0025

CAD

554555102

CA5545551023

TSX

FNB mondial de dividendes Mackenzie

MGDV

0,00000

24,5641

CAD

554542100

CA5545421003

TSX

FNB américain à faible volatilité Mackenzie

MULV

0,76098

23,4008

CAD

554914101

CA5549141011

TSX

FNB d'actions mondiales Mackenzie

MGQE

0,06536

27,1470

CAD

554546101

CA5545461017

TSX

FNB d'actions internationales Mackenzie

MIQE

0,03093

25,8100

CAD

55456A100

CA55456A1003

TSX

FNB de ressources de base Mackenzie

MORE

0,00000

29,1157

CAD

55454B100

CA55454B1004

TSX

FNB de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater

MNXT

0,42350

23,2729

CAD

554548107

CA5545481072

TSX

FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Objectif 2027 Mackenzie

MTBA

0,00000

20,2133

CAD

554554105

CA5545541057

TSX

FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Objectif 2029 Mackenzie

MTBB

0,00000

20,3945

CAD

554540104

CA5545401047

TSX

FNB d'obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie

MAAA

0,00000

50,1302

CAD

554538108

CA5545381082

TSX

FINB NASDAQ 100 Mackenzie

QQQQ

0,00712

106,5133

CAD

554535104

CA5545351044

TSX

FNB américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE

MALX

0,00000

20,6648

CAD

554536102

CA5545361027

TSX

FNB de dividendes américains à rendement élevé Mackenzie

MHDU

0,19642

20,6416

CAD

55454F101

CA55454F1018

TSX

FNB de dividendes canadiens à rendement élevé Mackenzie

MHDC

0,07086

20,6868

CAD

554563106

CA5545631064

TSX

FNB à tendance défensive Mackenzie

MDEF

0,04075

20,4350

CAD

55454C108

CA55454C1086

TSX

FNB à tendance cyclique Mackenzie

MCYC

0,08007

20,8672

CAD

554549105

CA5545491055

TSX


Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez 
https://www.mackenzieinvestments.com/fr/investments/by-type/etfs.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

À propos de Placements Mackenzie
Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 242 milliards de dollars au 31 octobre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 307 milliards de dollars au 31 octobre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Relations avec les médias - Anglais, Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]; Relations avec les médias - Français, Hiba Al Mondalek, 438-969-8234, [email protected]

