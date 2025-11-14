TORONTO, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui les distributions réinvesties de fin d'année estimatives pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») qui se négocient à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à la Cboe Canada (« Cboe ») pour l'année d'imposition 2025. Veuillez noter que ces chiffres ne sont que des estimations au 14 octobre 2025. Ces estimations reflètent des renseignements prospectifs et les distributions réinvesties réelles pourraient différer considérablement de ces estimations.

Il s'agit d'estimations de distributions de revenu net ou de gains en capital nets non distribués. Ces distributions seront réinvesties dans des parts supplémentaires des FNB respectifs et ne comprennent pas les estimations des montants de distributions mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles en espèces courantes. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées avec les parts en circulation de sorte que le nombre de parts en circulation suivant la distribution soit égal au nombre de parts en circulation avant la distribution.

Placements Mackenzie devrait annoncer les montants finaux des distributions réinvesties de fin d'année pour ses FNB aux alentours du 23 décembre 2025. La date de clôture des registres pour ces distributions est le 31 décembre 2025. Les courtiers seront informés au début de 2026, par l'intermédiaire des Services de compensation et de dépôt de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs, des montants imposables réels distribués par les FNB en 2025, et des caractéristiques fiscales de ces montants.

Les détails des montants estimatifs de distribution par part au 14 octobre 2025 sont les suivants :

FNB Mackenzie Symbole

Distributions réinvesties

de fin d'année estimatives par

part ($)

VLPP au

14 octobre 2025 Devise CUSIP ISIN Bourse FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie MGB 0,00000 16,2804 CAD 55452P101 CA55452P1018 TSX FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie MUB 0,00000 18,4446 CAD 55454N104 CA55454N1042 TSX FNB de revenu à taux variable Mackenzie MFT 0,00000 16,1873 CAD 55453X103 CA55453X1033 TSX FNB de revenu fixe canadien stratégique Mackenzie MKB 0,00000 19,5029 CAD 55452R107 CA55452R1073 TSX FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie MHYB 0,00000 17,9928 CAD 55454M106 CA55454M1068 Cboe FNB mondial de leadership féminin Mackenzie MWMN 3,31702 55,0138 CAD 55455C206 CA55455C2067 Cboe FNB d'actions mondiales Mackenzie Ivy

MIVG 3,37275 39,2406 CAD 55454E104 CA55454E1043 TSX FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie MCSB 0,00000 20,0742 CAD 55452Q109 CA55452Q1090 TSX FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie QCH 0,00000 107,0183 CAD 55454U108 CA55454U1084 Cboe FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie QCE 0,95416 180,5740 CAD 55454W104 CA55454W1041 TSX FINB Actions canadiennes Mackenzie QCN 0,84821 185,1543 CAD 55453U109 CA55453U1093 TSX FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie QUU 0,65376 270,0224 CAD 55454T101 CA55454T1012 TSX FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en $ CA) QAH 3,04707 217,2936 CAD 55455M105 CA55455M1059 TSX FINB Actions internationales Mackenzie QDX 0,00339 141,6470 CAD 55455T100 CA55455T1003 TSX FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA) QDXH 0,00000 152,0842 CAD 55455Y109 CA55455Y1097 TSX FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie QBB 0,00000 94,5140 CAD 55452S105 CA55452S1056 TSX FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie QSB 0,00000 100,3321 CAD 55453K101 CA55453K1012 TSX FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie QCB 0,00000 96,7333 CAD 55454A102 CA55454A1021 Cboe FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) QTIP 0,00000 84,9189 CAD 55456B108 CA55456B1085 Cboe FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA) QUIG 0,00000 87,1108 CAD 55455H106 CA55455H1064 TSX FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA) QHY 0,00000 82,4773 CAD 55455K109 CA55455K1093 TSX FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie QEBL 0,00000 80,5719 CAD 55455J102 CA55455J1021 TSX FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA) QEBH 0,00000 80,2696 CAD 55454J103 CA55455J1030 TSX FINB socialement responsable Amérique du Nord Wealthsimple WSRI 2,43799 48,1939 CAD 94701L108 CA94701L1085 TSX FINB socialement responsable de marchés développés ex Amérique du Nord Wealthsimple WSRD 0,00000 33,6676 CAD 94701J103 CA94701J1030 TSX FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie QRET 0,00000 117,3054 CAD 55454K100 CA55454K1003 TSX FINB mondial d'infrastructures Mackenzie QINF 0,47607 161,9185 CAD 554547109 CA5545471099 TSX FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en $ CA) QDXB 0,00000 88,5343 CAD 55454P109 CA55454P1099 TSX FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en $ CA) QUB 0,00000 82,3717 CAD 554557108 CA5545571088 TSX FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie MGAB 0,00000 17,0538 CAD 554552208 CA5545522081 TSX FNB de répartition équilibrée Mackenzie MBAL 0,10792 28,0453 CAD 554551101 CA5545511019 TSX FNB de répartition prudente Mackenzie MCON 0,34099 23,8385 CAD 554567107 CA5545671078 TSX FNB de répartition de croissance Mackenzie MGRW 0,31061 32,8002 CAD 554570101 CA5545701016 Cboe FNB mondial d'obligations durables Mackenzie MGSB 0,00000 17,8627 CAD 554565101 CA5545651013 Cboe FINB d'actions mondiales charia Wealthsimple WSHR 1,00311 32,3190 CAD 94701W104 CA94701W1041 Cboe FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en $ CA) WSGB 0,00000 23,0255 CAD 94702B109 CA94702B1094 Cboe FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie QEE 0,00000 117,2913 CAD 55455L107 CA55455L1076 TSX FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie MCKG 1,33833 23,7221 CAD 55452V108 CA55452V1085 Cboe FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie QLB 0,22612 100,9938 CAD 55455N103 CA55455N1033 TSX FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie QASH 0,34981 50,4757 CAD 554564104 CA5545641048 TSX FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie QTLT 0,00000 103,8764 CAD 55454Q107 CA55454Q1072 TSX FNB mondial à faible volatilité Mackenzie MWLV 0,83754 25,6298 CAD 55453H108 CA55453H1082 TSX FNB de répartition toutes actions Mackenzie MEQT 0,18559 29,6890 CAD 55452A104 CA55452A1049 TSX FNB canadien à faible volatilité Mackenzie GQE MCLV 0,96193 26,0025 CAD 554555102 CA5545551023 TSX FNB mondial de dividendes Mackenzie MGDV 0,00000 24,5641 CAD 554542100 CA5545421003 TSX FNB américain à faible volatilité Mackenzie MULV 0,76098 23,4008 CAD 554914101 CA5549141011 TSX FNB d'actions mondiales Mackenzie MGQE 0,06536 27,1470 CAD 554546101 CA5545461017 TSX FNB d'actions internationales Mackenzie MIQE 0,03093 25,8100 CAD 55456A100 CA55456A1003 TSX FNB de ressources de base Mackenzie MORE 0,00000 29,1157 CAD 55454B100 CA55454B1004 TSX FNB de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater MNXT 0,42350 23,2729 CAD 554548107 CA5545481072 TSX FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Objectif 2027 Mackenzie MTBA 0,00000 20,2133 CAD 554554105 CA5545541057 TSX FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Objectif 2029 Mackenzie MTBB 0,00000 20,3945 CAD 554540104 CA5545401047 TSX FNB d'obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie MAAA 0,00000 50,1302 CAD 554538108 CA5545381082 TSX FINB NASDAQ 100 Mackenzie QQQQ 0,00712 106,5133 CAD 554535104 CA5545351044 TSX FNB américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE MALX 0,00000 20,6648 CAD 554536102 CA5545361027 TSX FNB de dividendes américains à rendement élevé Mackenzie MHDU 0,19642 20,6416 CAD 55454F101 CA55454F1018 TSX FNB de dividendes canadiens à rendement élevé Mackenzie MHDC 0,07086 20,6868 CAD 554563106 CA5545631064 TSX FNB à tendance défensive Mackenzie MDEF 0,04075 20,4350 CAD 55454C108 CA55454C1086 TSX FNB à tendance cyclique Mackenzie MCYC 0,08007 20,8672 CAD 554549105 CA5545491055 TSX



Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez

https://www.mackenzieinvestments.com/fr/investments/by-type/etfs.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 242 milliards de dollars au 31 octobre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 307 milliards de dollars au 31 octobre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

