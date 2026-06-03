Société du parc Jean-Drapeau : Shahir Guindi devient président du conseil d'administration alors que le Parc poursuit son essor et affirme son rayonnement

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) a le plaisir d'annoncer la nomination de Shahir Guindi à titre de président de son conseil d'administration, nomination entérinée aujourd'hui par le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il entrera en fonction le 24 septembre.

Figure reconnue du milieu des affaires et de la gouvernance au Canada, M. Guindi mettra au service de la SPJD une expertise de haut niveau en gouvernance, en gestion des risques et en développement stratégique acquise au sein de grandes organisations d'ici et à l'international.

Son arrivée s'inscrit dans une étape déterminante pour le parc Jean-Drapeau, alors qu'il poursuit sa transformation et consolide son positionnement comme destination emblématique, moteur d'attractivité et grand espace public d'envergure internationale.

Au cours de sa carrière, M. Guindi a siégé à de nombreux conseils d'administration d'envergure, notamment ceux d'Investissement Québec, de la Banque de développement du Canada et de sociétés publiques cotées en bourse, où il a contribué à orienter des décisions stratégiques complexes dans des environnements en constante évolution.

Son parcours, marqué par des rôles de leadership au sein de grandes organisations, dont le cabinet Osler, Hoskin & Harcourt LLP, ainsi que par sa présidence du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, témoigne de sa capacité à mobiliser les parties prenantes, à rallier des visions ambitieuses et à accompagner des transformations d'envergure.

« Je tiens à souhaiter la bienvenue à M. Guindi à la présidence du conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau. Son parcours, marqué par l'avancement de dossiers structurants au bénéfice des organisations et du public, est un apport d'une grande valeur pour la SPJD. Il est la personne toute désignée pour soutenir le Parc dans cette période charnière de son développement, alors que nous poursuivons, avec rigueur et ambition, le déploiement d'une vision porteuse pour l'avenir de ce lieu emblématique de la métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« C'est avec un grand enthousiasme que je me joins à la Société du parc Jean-Drapeau. Le Parc occupe une place unique dans le paysage montréalais et québécois, au carrefour des grandes dimensions culturelles, événementielles, environnementales et collectives qui façonnent notre métropole. Véritable moteur de rayonnement pour Montréal, il porte une vision ambitieuse tournée vers l'avenir et possède un potentiel de développement exceptionnel. Je suis honoré de pouvoir contribuer, aux côtés du conseil d'administration et des équipes, à poursuivre sa mise en valeur et à renforcer encore davantage son rôle comme destination incontournable et lieu de rassemblement au bénéfice de l'ensemble de la population », a déclaré M. Guindi.

Une vision ambitieuse pour le parc Jean-Drapeau

Cette nomination s'inscrit dans une période de fort développement pour le parc Jean-Drapeau, alors que le Parc multiplie les initiatives pour renforcer son rayonnement, bonifier l'expérience offerte aux visiteurs et consolider sa position parmi les destinations récréotouristiques et événementielles les plus emblématiques au pays.

Accueillant chaque année plusieurs millions de visiteurs, le Parc constitue l'un des plus importants espaces publics, récréotouristiques et événementiels au pays. Héritier de l'esprit visionnaire d'Expo 67 et puissant moteur d'attractivité touristique, d'activité économique et de vie collective pour Montréal, il accueille des événements de calibre mondial, notamment le Grand Prix du Canada de Formule 1 et le Festival musique et arts Osheaga, qui contribuent à son rayonnement international. Il affirme également une vocation distinctive comme grand espace naturel, culturel et civique, ainsi que comme laboratoire urbain de biodiversité, d'innovation et de transition écologique.

« Nous sommes très heureux d'accueillir M. Guindi à la présidence du conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau. Son leadership reconnu, sa vaste expérience en gouvernance ainsi que sa capacité à accompagner des organisations dans des périodes de croissance et d'évolution représentent des atouts majeurs pour accompagner le Parc dans la poursuite de ses ambitions. Alors que le parc Jean-Drapeau poursuit son essor et affirme son rayonnement, sa vision contribuera à renforcer son positionnement comme destination emblématique et acteur stratégique du développement de Montréal », a souligné Véronique Doucet, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau.

Un engagement marquant pour le parc Jean-Drapeau

M. Guindi succède à Karel Mayrand, qui a occupé cette fonction avec leadership et engagement au cours des dernières années. La SPJD tient à souligner sa contribution importante à l'évolution et au rayonnement du parc Jean-Drapeau, notamment dans l'avancement de sa vision de transition écologique, la mise en valeur du territoire et l'affirmation du Parc comme grand espace public, culturel et environnemental d'exception au cœur de Montréal.

« Le parc Jean-Drapeau occupe aujourd'hui une place incontournable dans le paysage montréalais et québécois. Au fil des dernières années, nous avons contribué à faire évoluer sa vision afin qu'il affirme pleinement son rôle comme grand espace public tourné vers la transition écologique, la culture, le sport et la qualité de vie collective. Je suis convaincu que M. Guindi saura poursuivre cet élan avec rigueur, intelligence et ambition, et contribuer à faire rayonner encore davantage le Parc au bénéfice de la collectivité », a déclaré Karel Mayrand.

Le conseil d'administration de la SPJD est composé de membres issus de divers horizons, qui contribuent à assurer une gouvernance rigoureuse et à orienter les grandes décisions de l'organisation.

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements : Gabrielle Fontaine-Giroux, 438 542-1800, [email protected]