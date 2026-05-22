Salut Gilles : une histoire de vitesse à Montréal - Une exposition consacrée à Gilles Villeneuve à découvrir au parc Jean-Drapeau dès le 16 juillet!

MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - Alors que Gilles Villeneuve est aujourd'hui reconnu comme personnage historique par le gouvernement du Québec, la Société du parc Jean-Drapeau et la Fondation Gilles Villeneuve sont fiers d'annoncer la présentation d'une exposition éphémère consacrée à l'une des figures les plus marquantes de l'histoire du sport automobile : Gilles Villeneuve.

L'Exposition Salut Gilles : une histoire de vitesse à Montréal, qui retrace l'héritage vivant de cette légende de la course automobile admirée bien au-delà des circuits, est une création de la Société du parc Jean-Drapeau et de la Fondation Gilles Villeneuve, représentée par sa porte-parole, Melanie Villeneuve, en partenariat avec GV27, le film « Villeneuve : L'ascension d'une légende », produit par Christal Films et distribué par Les Films Opale et Entract Films. L'exposition bénéficie de l'appui de Tourisme Montréal et du gouvernement du Québec.

À compter du 16 juillet, le Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau accueillera une exposition invitant les visiteurs à replonger dans l'univers du célèbre pilote québécois. À travers un parcours d'une trentaine de minutes mêlant archives rares, objets emblématiques, répliques de voitures historiques et extraits des effets spéciaux du film « Villeneuve : L'ascension d'une légende », le public sera invité à revivre l'intensité, la fougue et l'audace qui ont fait de Gilles Villeneuve une légende admirée à travers le monde.

De ses débuts jusqu'aux moments marquants de sa carrière internationale, l'exposition propose un regard sensible sur le parcours d'un pilote d'exception dont le courage, le talent et la passion continuent de marquer l'imaginaire collectif.

Présentée au parc Jean-Drapeau, là même où bat le cœur du mythique circuit Gilles-Villeneuve, l'exposition prendra une dimension toute particulière. Entre émotion et nostalgie, le parcours permettra également d'explorer le lien profond qui unit Montréal, le parc Jean-Drapeau et l'héritage durable de Gilles Villeneuve. L'exposition s'inscrit également dans une volonté de mettre davantage en valeur l'héritage du circuit Gilles-Villeneuve et la place qu'il occupe dans l'histoire sportive et événementielle de Montréal. Pensée autant pour les passionnés de Formule 1 que pour les familles, les touristes et les nouvelles générations, cette expérience propose une occasion unique de découvrir, ou redécouvrir, l'héritage laissé par Gilles Villeneuve dans un lieu intimement lié à son histoire.

Billetterie

La billetterie ouvre officiellement le 22 mai. Les billets sont offerts en ligne ainsi que sur place au Complexe aquatique. Le public est invité à réserver afin de découvrir cette exposition consacrée à l'univers et à l'héritage de Gilles Villeneuve.

Pour plus d'information et pour faire l'achat de billets : Expo Salut Gilles

Rappelons également que le film « Villeneuve : L'ascension d'une légende » prendra l'affiche dans les cinémas le 11 novembre prochain.

Citations

« Cette exposition consacrée à Gilles Villeneuve s'inscrit parfaitement dans la volonté de faire rayonner le Québec à travers des expériences culturelles et événementielles distinctives. En mettant en valeur une figure emblématique de notre patrimoine sportif dans un lieu aussi symbolique que le parc Jean-Drapeau, ce projet contribuera à faire vivre aux visiteurs une expérience forte, rassembleuse et profondément ancrée dans l'identité québécoise et montréalaise. »

- Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Cette exposition viendra enrichir l'offre touristique de la métropole et contribuera au rayonnement du Québec comme destination de grands événements et d'expériences uniques. Chapeau aux initiateurs de ce projet qui saura attirer autant les passionnés de sport automobile que les visiteurs curieux de découvrir une figure marquante de notre histoire! »

- Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Tourisme Montréal est fier d'appuyer l'exposition Salut Gilles : une histoire de vitesse à Montréal, un projet qui permettra de faire découvrir aux visiteurs d'ici et d'ailleurs l'héritage exceptionnel de Gilles Villeneuve. Figure emblématique du sport automobile, cet homme a contribué à faire rayonner Montréal à l'international et demeure intimement lié à l'identité du circuit Gilles Villeneuve et du Parc Jean-Drapeau. Cette exposition viendra enrichir l'offre culturelle et touristique de la métropole tout en transmettant aux nouvelles générations les valeurs d'audace, de passion et de détermination qu'il incarnait si bien. »

- Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Accueillir cette exposition consacrée à Gilles Villeneuve au parc Jean-Drapeau revêt une portée toute particulière. Depuis des décennies, le nom de Gilles Villeneuve est intimement lié à l'identité du Parc et à l'histoire du Grand Prix du Canada. Cette relation privilégiée avec la famille Villeneuve nous touche profondément et nous rappelle toute la responsabilité que nous avons de préserver et faire vivre cet héritage avec respect. Cette exposition permettra de faire vivre cet héritage de façon évocatrice, dans un lieu intimement lié à la mémoire collective et à l'histoire du Grand Prix du Canada. »

- Véronique Doucet, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau

« Gilles Villeneuve occupe une place unique dans l'imaginaire collectif du Québec, mais avant tout, dans le cœur de notre famille. Voir son parcours prendre vie au parc Jean-Drapeau, dans un lieu aussi symbolique, est profondément touchant. Nous espérons que cette exposition permettra aux visiteurs de découvrir l'homme derrière la légende et de transmettre son héritage aux nouvelles générations. »

- Melanie Villeneuve, fille de Gilles Villeneuve

« L'histoire de Gilles Villeneuve possède une force émotionnelle et dramatique exceptionnelle. Cette exposition immersive permettra au public de plonger au cœur de son univers, de ressentir l'intensité de son parcours et de comprendre pourquoi, encore aujourd'hui, son nom continue de fasciner et d'inspirer des millions de passionnés à travers le monde. »

- Christian Larouche, Christal Films

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements : Gabrielle Fontaine-Giroux, [email protected], 438 542-1800