L'EXPOSITION « SALUT GILLES » AU PARC JEAN-DRAPEAU : UN HOMMAGE PATRIMONIAL AU CŒUR DU CIRCUIT MYTHIQUE

MONTRÉAL, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- À la veille du lancement de l'exposition culturelle « Salut Gilles » au Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau, la Société du parc Jean-Drapeau, la marque GV27 et la Fondation Gilles Villeneuve convient le public à redécouvrir le parcours exceptionnel de cette icône mondiale du sport automobile. Rendue possible grâce au précieux soutien du ministère du Tourisme et de Tourisme Montréal, cette initiative marque le coup d'envoi d'une nouvelle ère pour la préservation et le rayonnement de cet héritage unique.

Pour l'écosystème GV27, ce partenariat avec le parc Jean-Drapeau revêt une importance hautement symbolique. L'exposition s'établit à proximité immédiate du Circuit Gilles-Villeneuve, rappelant que cette piste légendaire n'est pas qu'une simple désignation géographique, mais un monument du patrimoine sportif mondial, intimement lié à l'identité de l'icône québécoise.

Récemment désigné comme « personnage historique » par le gouvernement du Québec, Gilles Villeneuve continue d'enflammer les passions. L'exposition propose une brève incursion à travers les artefacts et les véhicules originaux ayant servi au tournage du film biopic tant attendu, célébrant ainsi la fierté d'un patrimoine bien vivant.

« L'exposition Salut Gilles est un point de rencontre entre les générations. Après une phase essentielle de réappropriation et de centralisation patrimoniale, nous jetons aujourd'hui les bases d'une vision d'avenir où cet héritage servira à inspirer et à soutenir la relève », explique Melanie Villeneuve, présidente de la Fondation.

« Le parc Jean-Drapeau est fier d'accueillir cette vitrine culturelle unique sur son site, un lieu intimement lié à l'histoire et à l'héritage de Gilles Villeneuve. Cette exposition s'inscrit dans notre volonté de faire vivre le patrimoine autrement et de créer des expériences accessibles qui permettent aux visiteurs de découvrir les histoires, les lieux et les personnalités qui ont façonné l'identité du Parc », ajoute Véronique Doucet, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau.

« Gilles Villeneuve est une icône plus grande que nature dont les Québécois sont fiers. Je me réjouis que cette exposition permette aux visiteurs d'ici et d'ailleurs d'en apprendre davantage sur son histoire inspirante. Elle enrichira l'expérience au parc Jean-Drapeau tout en contribuant à faire rayonner l'héritage de ce personnage historique », affirme Amélie Dionne, ministre du Tourisme.

« Tourisme Montréal se réjouit de l'ouverture de l'exposition Salut Gilles : une histoire de vitesse à Montréal, qui vient enrichir l'offre touristique de la métropole. En célébrant l'héritage exceptionnel de Gilles Villeneuve, figure emblématique du sport automobile, cette exposition permettra aux visiteurs d'ici et d'ailleurs de découvrir l'histoire d'un homme qui a marqué l'imaginaire collectif et contribué au rayonnement international de Montréal. Intimement liée au Circuit Gilles Villeneuve et au parc Jean-Drapeau, cette expérience transmet avec justesse les valeurs d'audace, de passion et de détermination qui nous caractérisent », conclut Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Un écosystème en mouvement : les grands jalons de déploiement

L'exposition s'inscrit dans une série d'initiatives majeures portées par GV27 et ses partenaires pour faire vibrer cette mémoire tout au long de l'année :

Espace boutique au Pavillon d'information du parc Jean-Drapeau : Une section dédiée sera aménagée afin d'offrir aux visiteurs une vitrine exclusive de produits GV27.

Une section dédiée sera aménagée afin d'offrir aux visiteurs une vitrine exclusive de produits GV27. Boutique éphémère à Québec : Une installation exclusive au cœur de la Capitale-Nationale jusqu'au 31 décembre 2026.

Une installation exclusive au cœur de la Capitale-Nationale jusqu'au 31 décembre 2026. Célébration au Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) : Un hommage vibrant et des activations fortes en piste prévus en août.

Un hommage vibrant et des activations fortes en piste prévus en août. Événement Niagara 5000 (Ontario) : Ce grand rassemblement de prestige, qui réunit passionnés d'aviation et de supercars , réservera en septembre un accueil d'honneur à l'écosystème GV27 à l'occasion d'une causerie exclusive.

Ce grand rassemblement de prestige, qui réunit passionnés d'aviation et de , réservera en septembre un accueil d'honneur à l'écosystème GV27 à l'occasion d'une causerie exclusive. Le film biopic « Villeneuve : L'ascension d'une Légende » : Étape cruciale de cet automne, la promotion de ce long-métrage très attendu culminera avec son lancement officiel en salle en novembre prochain.

Une vision sociale en pleine construction

En parallèle à ces succès culturels et commerciaux, la Fondation Gilles Villeneuve pose activement les jalons de sa future structure philanthropique. Sous l'impulsion d'un cadre de gouvernance modernisé, les efforts se concentrent sur le déploiement de programmes d'impact pour la jeunesse (éducation, mentorat et métiers spécialisés). Les détails et les mécanismes de financement de ces initiatives seront présentés officiellement plus tard cette année, une fois les travaux du comité complétés.

En unissant ainsi la préservation rigoureuse de son histoire à des projets d'avenir porteurs, l'écosystème GV27 et la Fondation s'assurent que la trajectoire de Gilles Villeneuve continue de tracer la voie pour les générations futures. Le grand public est attendu dès cette semaine au parc Jean-Drapeau pour prendre part à ce nouveau chapitre et célébrer un héritage qui n'a pas fini de faire vibrer le Québec.

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Gestion des relations médias - Écosystème GV27 & Fondation, Mara Vezeau, 514-260-2974, [email protected]; Relations médias - Parc Jean-Drapeau, [email protected]