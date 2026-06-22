Le parc Jean-Drapeau invite toute la famille à une grande célébration gratuite le 4 juillet, avec Qualité Motel en clôture !

Montréal, le 22 juin 2026 /CNW/ - Pour marquer le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal, le parc Jean-Drapeau invite la population à célébrer l'un des plus importants héritages sportifs du pays lors d'une grande fête familiale gratuite au Bassin olympique, avec le soutien du gouvernement du Québec.

Le samedi 4 juillet, les visiteurs pourront profiter d'une programmation festive mêlant sport, découvertes, histoire, rencontres inspirantes et spectacles dans un lieu emblématique habituellement réservé à l'entraînement et aux compétitions de haut niveau.

Pour l'occasion, le Bassin olympique ouvrira exceptionnellement ses portes au grand public et proposera une expérience immersive permettant de découvrir les coulisses d'un site qui accueille encore aujourd'hui des athlètes de calibre international.

Tout au long de la journée, les visiteurs auront l'occasion d'explorer le Quartier des athlètes lors de visites guidées, de monter à bord de pontons pour découvrir le Bassin olympique sous un nouvel angle et d'en apprendre davantage sur l'histoire de ce lieu marquant des Jeux de 1976.

Les amateurs de sport pourront assister aux entraînements de kayak, d'aviron et de bateau-dragon, rencontrer des athlètes et entraîneurs, visiter les installations d'entraînement et même s'initier à certaines disciplines nautiques grâce à des démonstrations et activités participatives.

Animés par Meeker Guerrier et présentés par Intact Assurance, plusieurs échanges avec des athlètes olympiques viendront ponctuer la journée. Les visiteurs pourront notamment rencontrer Émilie Fournel, Guylaine Bernier, Lyne Tremblay, et d'autres athlètes invités et entendre leurs témoignages sur leur parcours sportif, leurs souvenirs olympiques, ainsi que la place des femmes dans les sports et l'évolution depuis 1976.

La programmation comprendra également plusieurs activités destinées à toute la famille, dont des jeux géants, des trampolines acrobatiques, des animations interactives ainsi qu'une offre gourmande grâce à la présence de camions de cuisine de rue.

Les célébrations prendront une tournure résolument festive en fin d'après-midi avec la prestation déambulatoire du Urban Science Brass Band, avant de laisser place au concert de Qualité Motel, qui viendra conclure cette journée anniversaire dans une ambiance rassembleuse et énergique.

Au-delà des festivités, cette journée vise à souligner l'héritage durable des Jeux olympiques de Montréal et à inspirer une nouvelle génération de sportifs et de sportives en leur permettant de découvrir un lieu où s'écrivent encore aujourd'hui de nombreuses histoires de dépassement de soi.

Informations pratiques

Date : Samedi 4 juillet 2026

Heure : 10 h à 18 h

Lieu : Bassin olympique du parc Jean-Drapeau

Coût : Gratuit

La programmation complète est disponible sur parcjeandrapeau.com/portes-ouvertes

Banque d'images : Journée portes ouvertes

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements : Société du parc Jean-Drapeau, [email protected]; Kevin Lalancette pour Qualité Motel, [email protected], 438 863-9225