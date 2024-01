TERRITOIRE SNUNEYMUXW, BC, le 27 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef Michael Wyse de la Snuneymuxw First Nation et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont célébré la signature d'une entente intérimaire historique de reconnaissance territoriale, qui attribuera 80,09 hectares de terres (les « terres du Camp Nanaimo à Te'tuxwtun ») à la Snuneymuxw First Nation en tant que réserve.

Les « terres du Camp Nanaimo à Te'tuxwtun », qui font partie des territoires traditionnels de la Snuneymuxw First Nation, ont été utilisées par Western Forest Products, le ministère de la Défense nationale et l'horrible hôpital indien de Nanaimo. À la suite de cet accord, ces terres seront remises en état et rendues de plein droit aux Snuneymuxw par le biais du processus d'ajout aux réserves.

Le chef et le conseil des Snuneymuxw ont des plans de développement progressif pour ces terres, qui seront très bénéfiques pour les Snuneymyxw, la ville de Nanaimo et l'université de l'île de Vancouver. Il s'agit notamment de logements dans la réserve, de développement économique, d'amélioration des infrastructures et de projets de foresterie durable qui opèrent tous au sein du vaste territoire Snuneymuxw, de manière interconnectée.

Le Canada s'est fixé pour objectif de faire progresser cette vision durable des Snuneymuxw, en renforçant son engagement à l'égard du processus de réconciliation en cours. Cet accord provisoire de reconnaissance territoriale est un résultat tangible des négociations en cours et un exemple de la manière dont le Canada travaille en partenariat avec les peuples autochtones pour obtenir des résultats.

Citations

« En 2003, le gouvernement de l'époque a désigné les terres du Camp Nanaimo de Te'tuxwtun pour Snuneymuxw. Depuis, nous négocions pour ce terrain. Nous nous sommes battus pour obtenir un accord qui réponde exactement à l'autorité légale de notre traité Snuneymuxw Saarlequun de 1854. Nous nous sommes battus pour obtenir une résolution qui n'oblige pas la Nation à renoncer à ses droits. Aujourd'hui, nous célébrons la conclusion d'un accord qui honore notre peuple et notre traité, antérieur à la Confédération, l'accord le plus solide dont dispose le Canada.

En 2009, ma défunte mère, la chef Viola Wyse, était à la table des négociations aux côtés du conseiller William Yoachim et du regretté Dave Mannix. À l'époque, le gouvernement avait adopté une position ferme : les anciennes terres du ministère de la Défense ne viendraient jamais s'ajouter aux terres de réserve. Aujourd'hui, le conseil de Snuneymuxw a l'honneur de finaliser ces ajouts aux terres de la réserve en hommage à nos ancêtres et en guise d'engagement à servir les générations futures. Le chemin de la réconciliation que nous suivons avec Relations Couronne-Autochtones s'est avéré être une voie positive pour notre peuple et pour tous ceux qui sont liés à ce territoire sacré. La journée d'aujourd'hui marque une étape importante dans un parcours qui continuera à être jalonné d'autres étapes comme celle-ci. C'est notre héritage et notre responsabilité. »

Chief Mike Wyse

Snuneymuxw First Nation

« C'est formidable d'être dans la communauté aujourd'hui, où nous célébrons la prochaine étape de la restitution de ces terres à la Snuneymuxw First Nation. La restitution des terres du camp Nanaimo à Te'tuxwtun a été un processus long et frustrant, et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à l'action inlassable de générations de gens de Snuneymuxw. Je m'engage à être un partenaire pour soutenir la vision des Snuneymuxw, qui consiste à construire un avenir meilleur pour la communauté et au-delà. »

L'Honorable Gary Anandasagaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Snuneymuxw First Nation est une grande nation salish du littoral, de langue hul'q'umi'num, dont le territoire traditionnel et les zones marines se situent au milieu de l'île de Vancouver , dans l'estuaire de Nanaimo , dans les îles Gulf et dans la région du bas Fraser, en Colombie-Britannique.

, dans l'estuaire de , dans les îles Gulf et dans la région du bas Fraser, en Colombie-Britannique. La Snuneymuxw First Nation, en tant que descendante de la tribu Saarlequun, a conclu un traité avec Sir James Douglas en 1854, que la Cour suprême du Canada a reconnu comme un traité valide et contraignant entre la Nation et la Couronne.

en 1854, que la Cour suprême du Canada a reconnu comme un traité valide et contraignant entre la Nation et la Couronne. Souvent qualifié de traité d'échange et de commerce, le traité Saarlequun Snuneymuxw de 1854 est protégé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

de 1982. Les Snuneymuxw comptent plus de 1 900 membres et six réserves couvrant 266 hectares, et leurs terres ne représentent qu'une petite fraction de leurs territoires traditionnels et de leurs zones marines. La Nation poursuit une série de revendications territoriales spécifiques, qui ont été acceptées pour la négociation ou qui doivent être résolues pour faire avancer une réconciliation significative.

Liens associés

Restez branchés

