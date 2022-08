PARIS, FRANCFORT et MONTRÉAL, le 1er août 2022 /CNW Telbec/ - À l'issue d'un processus d'enchères concurrentiel, les actionnaires du groupe Akiem ont validé l'entrée en négociations exclusives avec la CDPQ pour la cession éventuelle du groupe Akiem, premier acteur du marché de location de locomotives de fret en France et en Europe.

Avec un chiffre d'affaires de près de 220 millions d'euros, un EBITDA de l'ordre de 150 millions d'euros en 2021, une flotte de plus de 600 locomotives, 46 trains de passagers et environ 250 employés, le groupe Akiem est un leader des services de location et de maintenance de locomotives en Europe. Depuis son siège social en France et ses 7 bureaux internationaux, le groupe Akiem offre une expertise locale à plus de 80 clients issus de 21 pays. Akiem est doté de la plus grande flotte du continent, dont 75 % est électrique, une proportion appelée à croître au cours des prochaines années.

L'offre de la CDPQ est soumise aux procédures usuelles d'information/consultation des instances représentatives du personnel compétentes au sein du Groupe SNCF et d'Akiem. Par ailleurs, la réalisation de cette opération devrait notamment être soumise à l'autorisation de certaines autorités de la concurrence.

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, déclare : « La CDPQ est ravie de se porter acquéreuse d'Akiem, un acteur ferroviaire européen de premier plan, et est impatiente de travailler avec son équipe afin d'amener l'entreprise dans la prochaine phase de sa croissance. De par sa taille et son positionnement sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment la maintenance, Akiem dispose d'avantages compétitifs importants pour tirer profit de la croissance attendue du marché de la location de locomotives à l'échelle de l'Europe. Avec les trois quarts de sa flotte roulant déjà à l'électricité, Akiem propose une réponse durable aux défis de décarbonation du transport -- une solution qui nous a séduits dès le départ. »

Laurent Trevisani, Directeur Général Délégué Stratégie et Finances du Groupe SNCF déclare : « Ce projet de cession d'Akiem s'inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe SNCF : devenir un leader mondial de la mobilité durable des voyageurs et des marchandises, avec un cœur de métier ferroviaire et deux actifs stratégiques, GEODIS et KEOLIS. Cette opération permettrait, une fois les accords définitifs conclus, de participer au financement de nos activités cœur et des relais de croissance du Groupe, tout en accélérant son désendettement. Il s'agirait aussi d'adosser Akiem à un partenaire de long terme, à même d'assurer la pérennité de l'activité de cette société qui demeurerait un partenaire commercial de SNCF. Nous remercions les équipes d'Akiem pour leur implication au cours de ces dernières années et continuerons à les accompagner dans les étapes de ce projet. »

Hamish Mackenzie, Responsable du Pôle Infrastructure chez DWS, déclare : « Depuis son entrée au capital d'Akiem en 2016, DWS a soutenu le management dans ses ambitions stratégiques de croissance, grâce à son approche active de gestion d'actifs couplée à l'expertise ferroviaire de son partenaire, SNCF. Le succès d'Akiem tout au long de notre investissement, est le reflet de la qualité de son équipe de direction et de leur track record sans égal dans le marché européen de la location de locomotives, et de la qualité de notre partenariat de long terme avec SNCF. Nous souhaitons à Akiem et ses équipes nos meilleurs vœux de succès dans ce projet. »

Fabien Rochefort, Président du Groupe Akiem, déclare : « Ce projet d'acquisition est une nouvelle étape après une très fructueuse collaboration entre Akiem et ses actionnaires SNCF et DWS. Nous sommes enchantés de la perspective d'engagement de la CDPQ qui permettrait à Akiem de poursuivre ses investissements afin de soutenir sa croissance sur le long terme en Europe, sur les marchés de la location de locomotives et de trains de passagers. Parce que les opérateurs ferroviaires font face à une demande croissante de transport plus écologique dans un environnement complexe, Akiem met à disposition de ses clients des matériels roulants sous la forme d'un service durable, sûr et fiable. Nous entendons continuer à innover et développer notre excellence opérationnelle et industrielle au bénéfice de nos clients. »

À PROPOS DU GROUPE SNCF

SNCF est l'un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de marchandises avec en son sein la gestion du réseau ferroviaire français, réalisant 34,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 dont un tiers à l'international. Présent dans 120 pays, le Groupe emploie 270 000 collaborateurs, dont 208 000 en France et plus de la moitié au service de son cœur de métier ferroviaire. Le nouveau Groupe public, né au 1er janvier 2020, est piloté par la société mère SNCF, qui détient cinq sociétés : SNCF Réseau (gestion, exploitation et maintenance du réseau ferroviaire français, ingénierie ferroviaire) et sa filiale SNCF Gares & Connexions (conception, exploitation et commercialisation des gares), SNCF VOYAGEURS (Transilien, TER et Intercités, TGV InOUI, OUIGO, Eurostar, Thalys, Alleo, Lyria et la distribution avec SNCF Connect), KEOLIS (opérateur de transports publics urbains, périurbains et régionaux en France et dans le monde), RAIL LOGISTICS EUROPE (transport ferroviaire de marchandises) et GEODIS (solutions logistiques et transport de marchandises). Aux côtés de ses clients (voyageurs, collectivités, chargeurs ainsi que des entreprises ferroviaires concernant SNCF RÉSEAU) au cœur des territoires, le Groupe s'appuie sur ses expertises dans toutes les composantes du ferroviaire, et plus globalement dans l'ensemble des services de transport, pour répondre de manière simple, fluide et durable à tous leurs besoins de mobilité. Pour en savoir plus, sncf.com.

À PROPOS DE DWS

Avec 833 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 30 juin 2022), le groupe DWS (DWS) aspire à devenir l'un des principaux gestionnaires d'actifs au monde. S'appuyant sur plus de 60 ans d'expérience et une réputation d'excellence en Allemagne, en Europe, en Amérique et en Asie, DWS est reconnu par les investisseurs à travers le monde comme un partenaire de confiance offrant des solutions d'investissement intégrées, stables et innovantes au sein d'une gamme complète de disciplines d'investissement.

Nous proposons aux investisseurs privés et institutionnels des solutions d'investissement sur l'ensemble des classes d'actifs, alignées sur les tendances de marché. Notre expertise diversifiée en matière de gestion d'actifs active, passive et alternative - ainsi que notre engagement environnemental, social et en matière de gouvernance profond - sont complémentaires pour la création de solutions sur mesure destinées à nos investisseurs. Notre expertise ainsi que le savoir-faire de nos économistes, analystes et professionnels de l'investissement sont réunis au sein d'un CIO View global, qui guide notre approche d'investissement stratégique.

DWS souhaite innover et façonner l'avenir de l'investissement : avec environ 3 500 employés à travers le monde, nous sommes un groupe local avec une dimension mondiale. Nous sommes des investisseurs - chargés de construire les meilleures fondations pour l'avenir de nos clients.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

