SNCF, DWS et la CDPQ annoncent la finalisation de la cession, par le Groupe SNCF, d'Ermewa, leader européen de la location de wagons de fret et leader mondial de la location de conteneurs-citernes, au consortium DWS-CDPQ

LA PLAINE SAINT-DENIS, France, LONDRES et MONTRÉAL, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - SNCF, DWS et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu la transaction aux termes de laquelle le Groupe SNCF a cédé ses actions représentant 100 % du capital et des droits de vote d'Ermewa Holding et de ses filiales (formant ensemble le Groupe Ermewa), à un consortium formé de la CDPQ et de DWS.

La conclusion de la transaction s'inscrit dans la foulée de la finalisation des procédures usuelles de concertation des instances représentatives du personnel compétentes du Groupe SNCF et d'Ermewa, et de la confirmation des autorisations réglementaires requises, notamment de certaines autorités de la concurrence dont la Commission européenne et le Ministre français de l'Économie, des Finances et de la Relance.

DWS et la CDPQ ont acquis Ermewa à parts égales et sous contrôle conjoint. Il s'agit de la quatrième acquisition réalisée par DWS dans le cadre de sa troisième stratégie d'infrastructure paneuropéenne. L'opération démontre par ailleurs l'engagement continu de la CDPQ à l'égard de la mobilité ferroviaire en Europe et à l'international.

Ermewa est l'un des plus importants fournisseurs de services de location de wagons de fret et de conteneurs-citernes qui dispose d'une flotte de 100 000 actifs, desservant plus de 1 000 clients dans 80 pays et avec 40 bureaux internationaux. Le Groupe se spécialise dans la conception, l'optimisation et la gestion d'actifs stratégiques pour la chaîne d'approvisionnement mondiale. Avec son siège social en France, Ermewa propose une expertise locale à des clients issus d'industries aussi diversifiées que la sidérurgie, l'énergie, la construction, la chimie, l'alimentation et les boissons, ainsi que des entreprises de logistique et des transitaires.

Jean-Pierre Farandou, président-directeur général de SNCF a déclaré : « La cession d'Ermewa s'inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe SNCF de devenir un leader mondial de la mobilité durable des voyageurs et des marchandises. Ermewa, qui demeure un important partenaire commercial de SNCF, bénéficiera du soutien de partenaires de long terme, à même d'assurer la pérennité de l'activité de la société. » Il a ajouté : « Cette opération se traduit par un désendettement net d'environ 3,2 Mds€ pour le Groupe SNCF (prix perçu pour la vente des actions, ajouté à la dette propre d'Ermewa qui sera assumée par les nouveaux actionnaires) et contribuera à atteindre l'objectif de maintien de la trajectoire financière du Groupe SNCF. »

Hamish Mackenzie, chef des Infrastructures chez DWS, a déclaré : « Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction hautement chevronnée d'Ermewa aux côtés de notre partenaire actif, la CDPQ, pour libérer le plein potentiel et les ambitions d'Ermewa sur les marchés européens des wagons et des conteneurs-citernes mondiaux. Nous sommes ravis de poursuivre notre relation solide avec SNCF à travers cette opération, qui témoigne d'une confiance dans notre capacité à générer de la valeur grâce à une gestion active des actifs et à une approche de partenariat. » Il a ajouté : « Avec de solides antécédents et une expertise de pointe dans l'industrie, nous croyons qu'Ermewa est idéalement positionnée pour appuyer la conjoncture tout à fait favorable du secteur et profiter de celle-ci, y compris la hausse de la part modale ferroviaire attendue de l'Europe et les tendances en matière de décarbonisation qui ont une incidence sur le transport de marchandises et les économies européennes. »

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, a déclaré : « La CDPQ est ravie de travailler avec les équipes talentueuses de DWS et d'Ermewa afin de propulser l'entreprise dans la prochaine phase de sa croissance. En consolidant son leadership, Ermewa jouera un rôle clé dans la transformation et la décarbonisation du transport de marchandises, une priorité qui cadre avec notre engagement visant à réduire l'intensité carbone de notre portefeuille et, plus largement, de l'économie. Nous remercions également SNCF pour sa confiance et sommes impatients de poursuivre notre partenariat durable. »

David Zindo, président d'Ermewa Holding, a déclaré : « La CDPQ et DWS étant désormais engagés, Ermewa est prête à exprimer pleinement son potentiel au cours des prochaines années. Des chaînes logistiques robustes et décarbonées sont vitales, et nous pensons que nos services de location et de maintenance de wagons et de conteneurs-citernes joueront un rôle important. Notre orientation stratégique demeure fondée sur la croissance, l'innovation, la sécurité et les solutions axées sur le client, et elle sera intensifiée avec le soutien de la CDPQ et de DWS. »

Pour obtenir plus d'information sur les solides tendances à long terme soutenues par les politiques et la réglementation gouvernementales dans le secteur du matériel roulant, nous vous invitons à prendre connaissance du dernier rapport de recherche de DWS intitulé Rolling Stock and Infrastructure Investors (en anglais).

À propos du Groupe SNCF

SNCF est l'un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de marchandises avec en son sein la gestion du réseau ferroviaire français, réalisant 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 dont un tiers à l'international. Présent dans 120 pays, le Groupe emploie 272 000 collaborateurs, dont 210 000 en France et plus de la moitié au service de son cœur de métier ferroviaire. Le nouveau Groupe public, né au 1er janvier 2020, est piloté par la société mère SNCF, qui détient cinq sociétés : SNCF Réseau (gestion, exploitation et maintenance du réseau ferroviaire français, ingénierie ferroviaire) et sa filiale SNCF Gares & Connexions (conception, exploitation et commercialisation des gares), SNCF Voyageurs (Transilien, TER et Intercités, TGV InOUI, OUIGO, Eurostar, Thalys, Alleo, Lyria et la distribution avec OUI.sncf), Keolis (opérateur de transports publics urbains, périurbains et régionaux en France et dans le monde), SNCF Fret (transport ferroviaire de marchandises) et Geodis (solutions logistiques et transport de marchandises). Aux côtés de ses clients (voyageurs, collectivités, chargeurs ainsi que des entreprises ferroviaires concernant SNCF Réseau) au cœur des territoires, le Groupe s'appuie sur ses expertises dans toutes les composantes du ferroviaire, et plus globalement dans l'ensemble des services de transport, pour répondre de manière simple, fluide et durable à tous leurs besoins de mobilité. Pour en savoir plus, sncf.com.

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos de DWS Infrastructure

DWS investit dans les actifs d'infrastructure depuis 1994. La plate-forme mondiale - qui fournit des solutions client couvrant les mandats des investissements en actions dans les infrastructures, des infrastructures financées par emprunt et des comptes séparés - permet aux investisseurs d'accéder à des secteurs économiques tels que les transports, les services publics, les télécommunications et d'autres secteurs de services essentiels au fonctionnement de base des économies locales et mondiales. Au sein de la plateforme Alternatives, l'activité d'infrastructure directe détient près de 15 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 30 juin 2021) et compte plus de 40 professionnels de l'investissement dans le domaine des infrastructures. Avec plus de 25 ans d'expérience directe dans les infrastructures, DWS utilise une approche d'investissement rigoureuse et vise à offrir à ses investisseurs, parmi lesquels figurent des gouvernements, des entreprises, des compagnies d'assurance, des fonds de dotation et des régimes de retraite du monde entier des rendements supérieurs ajustés au risque à long terme, la préservation du capital et la diversification.

À propos de DWS Group

Avec 859 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 30 juin 2021), DWS Group (DWS) est l'un des principaux gérants d'actifs mondiaux. S'appuyant sur plus de 60 ans d'expérience et une réputation d'excellence en Allemagne, en Europe, en Amérique et en Asie, DWS est reconnu par les investisseurs à travers le monde comme un partenaire de confiance offrant des solutions d'investissement intégrées, stables et innovantes au sein d'une gamme complète de disciplines d'investissement.

Nous proposons aux investisseurs privés et institutionnels des solutions d'investissement sur l'ensemble des classes d'actifs, alignées sur les tendances de marché. Notre expertise diversifiée en matière de gestion d'actifs active, passive et alternative - ainsi que notre engagement environnemental, social et en matière de gouvernance profond - sont complémentaires pour la création de solutions sur mesure destinées à nos investisseurs. Notre expertise ainsi que le savoir-faire de nos économistes, analystes et professionnels de l'investissement sont réunis au sein d'un CIO View global, qui guide notre approche d'investissement stratégique.

DWS souhaite innover et façonner l'avenir de l'investissement : avec environ 3 500 employés à travers le monde, nous sommes un groupe local avec une dimension mondiale. Nous sommes des investisseurs - chargés de construire les meilleures fondations pour l'avenir de nos clients.

