Small Talk - Une pièce présentée par les étudiants.es en Jeu du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

MONTRÉAL, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les étudiantes et étudiants de troisième année en Jeu, au Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM), présentent Small Talk de Carole Fréchette, dans une mise en scène de Benoît Vermeulen du, du 24 janvier au 1er février 2020, au Théâtre Rouge du Conservatoire.

Pour sa seconde production, la cohorte 2019-2020 se plonge dans un univers de conversations avortées et improbables, d'une incommunicabilité (in)certaine et de chemins parallèles qui finiront par se croiser. Le tout, dans une écriture théâtrale où se mêlent drame et rire, désespoir et humour, amour et haine.

« En ces temps où la conversation simple entre deux personnes passe souvent par voie électronique… Mais la conversation, la vraie, ce corps à corps personnel, le fait d'être en relation avec la personne réelle, la voir ressentir et réagir à ce dont on parle! Toute cette vie, est-elle encore célébrée? » Cette question, posée par Benoît Dagenais, directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, mérite qu'on s'y attarde plus longuement. Les finissants Sarya Bazin, Inès Defosse, Thomas Derasp-Verge, Charlotte Desbiens, Jeane Landry-Proulx, William Lapierre, François Laurin, Vincent Paradis-Montplaisir, Clara Prieur, Dominick Rustam Chartrand, Lou Vincent-Desrosiers et Fabrice Y. Senat tenteront donc d'y répondre à travers le texte, à la fois comique et réflexif, de la pièce.

Benoît Vermeulen, metteur en scène, dit de la pièce qu'elle offre « une sensation intime d'appartenance à cette humanité gauche et banale, décrite avec humour et compassion. Un réconfort. Carole Fréchette pose un regard sensible et aimant sur la maladresse humaine, la solitude et la pression sociale qu'on s'inflige. »

Synopsis

Une jeune femme qui a du mal à communiquer avec ses contemporains décide de se prendre en main. Entre sa mère aphasique, son père retiré dans un silence méditatif, son frère animateur de télé et sa belle-sœur explosive, elle observe les humains et leurs tentatives d'entrer en contact les uns avec les autres. Elle est entourée d'une galerie de personnages colorés, excessifs et malhabiles… En plus d'un jeune homme blessé dont le destin croisera le sien. Carole Fréchette pose un regard compatissant sur la maladresse humaine, la solitude et la pression sociale qu'on s'inflige. Malgré tout, on rit beaucoup dans cette pièce. On rit le cœur serré, mais l'âme apaisée. Dans un monde de performance, cette revalorisation du petit, du simple et de la gaucherie vient poser un baume sur nos existences survoltées.

SMALL TALK

Autrice : Carole Fréchette

Mise en scène : Benoît Vermeulen

-- 24 janvier et 27 janvier au 1er février 2020 | 19 h 30

-- 25 janvier 2020 | 15 h

Assistance à la mise en scène assurée par Ariane Lamarre. Dans un décors de Romain Fabre, des costumes d'Estelle Charron, un éclairage de Mathieu Marcil et une conception sonore de Diego Bermudez Chamberland. Maquillage et coiffures par Pierre Lafontaine.

Lieu et billets

Théâtre Rouge | 4750, avenue Henri-Julien, Montréal

16 $ adulte | 12 $ aînés | 8 $ étudiant | Abonnement : 30 $ pour trois pièces avec la Carte privilège

Billetterie en ligne : cmadq.quebec/billetmontreal

Billetterie du Conservatoire : du mardi au vendredi, de 14 h et 18 h.

Renseignements : 514 873-4031, poste 313

Cartes Privilège

Une carte donnant accès aux 3 pièces interprétées par les finissants du CADM pour seulement 30 $.

Une carte donnant accès aux concerts et événements des deux conservatoires de Montréal au coût de 100 $.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE DE MONTRÉAL

Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1954. C'est la seule institution publique qui propose aux acteurs le développement de compétences autant pour le théâtre, que pour le cinéma et pour la télévision. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique montréalais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca.

