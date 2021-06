Un nouveau point de vente ouvrira ses portes afin d'aider davantage d'Ontariens à mieux dormir.

CORNWALL, ON, le 18 juin 2021 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country » ou la « société ») (TSX:ZZZ), le principal détaillant omnicanal spécialiste des produits de sommeil au Canada, vise à sensibiliser davantage de Canadiens au pouvoir du sommeil en inaugurant son nouveau magasin de détail à Cornwall, en Ontario. Ce nouveau lancement ponctuel permet à l'entreprise de poursuivre sur la lancée de ses résultats exceptionnels du premier trimestre en exploitant un nouveau marché auprès des Ontariens de l'Est prêts à accorder la priorité à leur bien-être personnel. Le nouveau magasin de Cornwall est situé au 430 Ninth Street West et constitue le 287e magasin de Sleep Country au Canada.

Pour la première fois depuis plus de 27 ans, Sleep Country est fière de fournir son expertise en matière de sommeil, sa gamme complète de produits et son service à la clientèle de classe mondiale aux résidents de Cornwall. L'entreprise s'engage à aider les clients de ce marché à trouver des solutions innovantes pour optimiser leur sommeil et leur bien-être. Des matelas et oreillers jusqu'aux articles de literie essentiels fabriqués par certaines des plus grandes marques de sommeil au monde, les clients auront accès aux produits de sommeil haut de gamme de Sleep Country et aux connaissances des experts en sommeil de notre entreprise pour les aider à obtenir le meilleur sommeil possible.

« Le sommeil est un pilier essentiel pour jouir d'une santé et d'un bien-être optimaux. Nous sommes ravis d'ouvrir enfin nos portes à Cornwall afin d'offrir à nos clients une expérience d'achat personnalisée et d'agir en tant que partenaires dans leur parcours vers le bien-être du sommeil », a déclaré Stewart Schaefer, président de Sleep Country Canada. « Notre équipe est à la disposition des Canadiens pour les aider à tirer parti du pouvoir du sommeil et à établir de solides habitudes de sommeil pour leur permettre de mener une vie plus saine et plus heureuse. »

Sleep Country reste déterminée à offrir un milieu d'achat sécuritaire et confortable en assurant la mise en place de protocoles de santé et de sécurité améliorés, y compris l'utilisation obligatoire d'ÉPI, le nettoyage et la désinfection fréquents et une signalisation accrue pour renforcer l'éloignement physique. La société distribue à ses clients des protecteurs d'oreillers et de matelas jetables afin de leur offrir davantage de confort et de sécurité lors de leurs achats. Le magasin exercera ses activités à un taux d'occupation de 15 %, conformément aux directives municipales en vigueur depuis le 11 juin, afin de garantir un milieu d'achat sécuritaire et confortable.

En élargissant ses activités vers une nouvelle communauté, Sleep Country renforce son impact caritatif auprès d'un plus grand nombre de Canadiens. L'entreprise offrira une sélection de produits de literie de première nécessité, tels que des matelas, des oreillers, des draps, des couettes et autres, à la Madison Baldwin House, située à proximité, qui soutient les femmes et les familles à la recherche d'un refuge sécuritaire et confidentiel à la suite de violence familiale, de violence et de pauvreté.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la Maison Baldwin accueille Sleep Country Canada dans notre communauté. Grâce à leur généreux don, les femmes et les enfants qui échappent à la violence domestique pourront trouver la sécurité et le répit en ayant accès à des lits et des articles de literie confortables pendant leur séjour chez nous », a déclaré Debbie Fortier, directrice générale de la Maison Baldwin House. « Nous apprécions tout ce que Sleep Country a accompli pour rendre ce don possible et nous tenons à remercier l'entreprise pour son soutien, pendant une période incroyablement difficile. »

Sleep Country Cornwall, ON : 430 Ninth Street West, Cornwall, ON K6J 4J7

Heures d'ouverture du magasin : Du lundi au vendredi (10 h à 21 h), le samedi (9 h 30 à 18 h), le dimanche (11 h à 17 h)

Date d'ouverture : 19 juin 2021

Veuillez noter que les heures, les dates d'ouverture et les limites d'occupation des magasins sont soumises aux directives opérationnelles provinciales. Pour en savoir plus sur Sleep Country, veuillez consulter le www.sleepcountry.ca.

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant spécialisé dans les produits du sommeil au Canada. La société dispose d'un réseau national de magasins de détail et de dynamiques plateformes de commerce électronique. La société exerce ses activités de vente au détail sous trois bannières : « Sleep Country Canada », avec des activités omnicanales au Canada, excluant le Québec ; « Dormez-vous » avec des activités omnicanales au Québec et « Endy », principal détaillant canadien de solutions de sommeil en ligne directement aux consommateurs. En date du 19 juin 2021, Sleep Country compte 287 magasins et 17 centres de distribution à travers le Canada. Sleep Country est une entreprise qui a pour objectif de transformer des vies en éveillant les Canadiens au pouvoir du sommeil. La société s'est engagée à soutenir de manière substantielle et positive son environnement, ses associés et ses communautés, notamment en mettant en œuvre un programme complet de recyclage des matelas et en travaillant en étroite collaboration avec les organismes de bienfaisance du Canada pour faire don de matelas neufs et légèrement usagés aux familles et aux enfants dans le besoin.

À propos de la Maison Madison Baldwin House

La mission de la Maison Baldwin House est d'aider les femmes et leurs enfants à franchir le pas entre des circonstances violentes et abusives et un milieu sûr et sécuritaire ainsi qu'une famille redéfinie en leur procurant un abri sûr et des services tout en les encourageant à réaliser leur plein potentiel humain. La vision de la Maison Baldwin House est celle d'une communauté sans violence.

SOURCE Sleep Country Canada Holdings Inc. Investor Relations

Renseignements: Pour plus de renseignements : Sandy Indig, Directrice des relations publiques, [email protected], 416-409-3043 ou Meg Sharpley, North Strategic, [email protected], 905-517-9390