Sleep Country fait appel à la puissance du sommeil pour sensibiliser davantage de Canadiens en ouvrant un nouveau magasin à Toronto

La société poursuit son déploiement stratégique dans le commerce de détail afin de favoriser une amélioration du sommeil, de la santé et du bien-être en général.

TORONTO, le 11 juin 2021 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country » ou la « Société ») (TSX : ZZZ), le plus important détaillant omnicanal et spécialiste des produits de sommeil au Canada élargit son réseau de vente au détail dans la région du Grand Toronto (RGT) en ouvrant un nouveau magasin à North York, en Ontario. L'entreprise, qui continue de générer une forte croissance à travers son écosystème du sommeil et son offre omnicanale, s'étend dans la communauté animée de Yonge et Sheppard pour servir davantage de Torontois prêts à investir dans leur bien-être personnel. Le nouveau magasin de North York, situé à 4990 Yonge Street, ouvrira ses portes le 12 juin, portant le nombre de magasins Sleep Country à 286.

Le nouveau magasin ouvre ses portes à un moment déterminant où les Canadiens sont de plus en plus nombreux à adopter un parcours de bien-être individuel. Compte tenu de la tendance croissante des Torontois à accroître leur espace de vie, l'entreprise s'engage à aider les Canadiens à créer un sanctuaire de sommeil personnel pour optimiser leur sommeil.

« Les Canadiens investissent de plus en plus dans leur santé et leur bien-être en matière de sommeil. Nos excellents résultats du premier trimestre et l'engagement accru des clients en ligne et en magasin en sont la preuve », a déclaré Stewart Schaefer, président de Sleep Country Canada. « Sleep Country a pour mission de hisser le sommeil au rang de pilier essentiel de la santé et du bien-être, et de souligner le véritable pouvoir et les avantages du sommeil qui permettent aux Canadiens de réaliser leur plein potentiel. Notre nouveau magasin nous permet d'étendre, en toute sécurité, notre offre de bien-être du sommeil sur notre plus grand marché. Nous pouvons ainsi contribuer à transformer la vie des Canadiens en accordant la priorité au sommeil en tant que composante essentielle du bien-être physique, mental et émotionnel ».

Comptant plus de 27 ans d'existence, les experts en sommeil de Sleep Country offrent une expérience d'achat personnalisée et aident les Canadiens à trouver des solutions de bien-être personnalisées pour répondre à leurs besoins individuels en matière de sommeil. En offrant aux Canadiens l'accès à certaines des plus grandes marques de sommeil au monde, les clients peuvent acheter en toute confiance une sélection de produits de sommeil de haute qualité, notamment des matelas, des oreillers, des draps, des couettes, des couvertures lestées et plus encore.

Sleep Country reste déterminée à offrir un milieu d'achat sécuritaire et confortable en assurant la mise en place de protocoles de santé et de sécurité améliorés, y compris l'utilisation obligatoire d'ÉPI, le nettoyage et la désinfection fréquents et une signalisation accrue pour renforcer la distance physique. La société distribue à ses clients des protecteurs d'oreillers et de matelas jetables afin de leur offrir davantage de confort et de sécurité lors de leurs achats. Le nouveau magasin respectera également les directives opérationnelles municipales actuelles, notamment la limite de capacité de 15 % qui entrera en vigueur le 11 juin, afin de garantir un milieu d'achat sécuritaire et confortable.

Voici les détails concernant le nouveau magasin :

Sleep Country North York - Yonge & Sheppard

Adresse : 4990 Yonge Street, North York, ON, M2N 0A1

Heures d'ouverture du magasin : Du lundi au vendredi (10 h à 21 h), le samedi (9 h 30 à 18 h), le dimanche (11 h à 17 h)

Date d'ouverture : 12 juin 2021

Veuillez noter que les heures, les dates d'ouverture et la capacité des magasins sont soumises aux directives opérationnelles provinciales. Pour en savoir plus sur Sleep Country, veuillez consulter le www.sleepcountry.ca.

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant spécialisé dans les produits du sommeil au Canada. La société dispose d'un réseau national de magasins de détail et de dynamiques plateformes de commerce électronique. La société exerce ses activités de vente au détail sous trois bannières : « Sleep Country Canada », avec des activités omnicanales au Canada, excluant le Québec ; « Dormez-vous » avec des activités omnicanales au Québec et « Endy », principal détaillant canadien de solutions de sommeil en ligne directement aux consommateurs. En date du 11 juin 2021, Sleep Country compte 286 magasins et 17 centres de distribution à travers le Canada. Sleep Country est une entreprise qui a pour objectif de transformer des vies en éveillant les Canadiens au pouvoir du sommeil. La société s'est engagée à soutenir de manière substantielle et positive son environnement, ses associés et ses communautés, notamment en mettant en œuvre un programme complet de recyclage des matelas et en travaillant en étroite collaboration avec les organismes de bienfaisance du Canada pour faire don de matelas neufs et légèrement usagés aux familles et aux enfants dans le besoin.

SOURCE Sleep Country Canada Holdings Inc. Investor Relations

Renseignements: Sandy Indig, Directrice des relations publiques, [email protected], 416-409-3043 ou Meg Sharpley, North Strategic, [email protected], 905-517-9390