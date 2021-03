L'entreprise poursuit son investissement dans le portefeuille de points de vente au détail physiques après une année financière 2020 remarquable marquée par une forte croissance omnicanale.

COLLINGWOOD, ON, le 10 mars 2021 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country » ou la « société ») (TSX: ZZZ), le principal détaillant omnicanal de matelas et literie au Canada, est fier d'avoir inauguré son magasin à Collingwood, en Ontario le 6 mars 2021. Après avoir réalisé avec succès un quatrième trimestre record et des résultats solides pour l'exercice 2020, marqués par une croissance exceptionnelle de ses activités dans ses magasins physiques et son commerce en ligne, la société est prête à poursuivre sur sa lancée jusqu'en 2021, au moment même où les Canadiens accordent une plus grande importance à leur santé personnelle, fondée sur une bonne nuit de sommeil. Les Canadiens investissant dans de nouvelles maisons à un rythme record et s'installant dans des régions en banlieue et rurales, la société est particulièrement bien placée pour aider les résidents dans leur quête d'un bon sommeil grâce à son offre étendue de vente au détail et de cybercommerce. Le nouveau magasin de Collingwood marque la seconde inauguration de magasins Sleep Country en 2021. Ce magasin s'ajoute à son réseau de magasins physiques en pleine expansion et offre aux Canadiens un confort et un accès encore plus pratiques aux essentiels pour le sommeil. Le nouveau magasin est situé au 2 Old Mountain Road, dans le complexe commercial Blue Mountain Centre. Ainsi, le nombre de magasins à l'échelle nationale de Sleep Country s'élève à 283.

Au cours de ses 25 années d'existence, Sleep Country a gagné la confiance de ses clients grâce à son engagement à offrir une expérience de magasinage personnalisée, guidée par les connaissances de son équipe d'experts en sommeil qui sont formés pour trouver des solutions sur mesure aux besoins des Canadiens en matière de sommeil. L'offre de produits innovants de Sleep Country, qui comprend des matelas, des oreillers, des articles de literie essentiels et des accessoires de sommeil de marques réputées, a simplifié l'expérience d'achat pour les Canadiens qui accordent toujours la priorité au sommeil et qui se préoccupent de leur santé et de leur bien-être.

« Nos résultats financiers exceptionnels pour 2020 démontrent la forte demande des Canadiens à l'égard de notre offre de produits de haute qualité, ainsi que leur investissement croissant en faveur de leur santé personnelle relative au sommeil », a déclaré Stewart Schaefer, chef du développement des affaires à Sleep Country Canada. « Après avoir connu une année inédite, nous restons axés sur la croissance de notre infrastructure physique de vente au détail en nous implantant sur de nouveaux marchés canadiens, en renforçant notre réseau de vente au détail existant et en développant notre activité de cybercommerce. Alors que de plus en plus d'Ontariens se déplacent vers des régions à l'extérieur de la ville comme Collingwood, nous sommes ravis d'avoir une équipe d'experts en sommeil fiables prêts à répondre à leurs besoins en matière de sommeil dans leur région ».

Le nouveau magasin à Collingwood respectera les protocoles de santé et de sécurité améliorés de Sleep Country, qui prévoient l'utilisation obligatoire d'ÉPI, le nettoyage et la désinfection fréquents et une plus grande visibilité des panneaux destinés à renforcer l'éloignement physique. En outre, les clients sont tenus d'utiliser des protège-oreillers et des protège-matelas jetables obligatoires afin de protéger les produits lors des essais.

Sleep Country est fière de contribuer au soutien des communautés canadiennes au sein desquelles elle opère et est ravie de faire don d'une sélection de matelas et d'articles de literie essentiels à deux organisations caritatives locales de Collingwood, My Friend's House et l'organisation Barbara Weider House. Cette initiative aidera de nombreuses femmes et de nombreux jeunes à trouver un refuge d'urgence et des ressources sécuritaires en raison de leur situation de sans-abri, de violence domestique, de violence et de pauvreté.

« Le refuge d'urgence My Friend's House Crisis Shelter exprime sa gratitude pour les produits de literie fournis par Sleep Country aux femmes et aux enfants avec lesquels nous travaillons chaque jour. À titre d'organisation qui vise à être un refuge pour la communauté, ces articles nous permettront de remplir notre mission en offrant un cadre chaleureux et accueillant. Ce don généreux nous aidera à procurer du confort et du repos à ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré Alison FitzGerald, directrice principale de My Friend's House.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants envers Sleep Country pour son don de matelas et de literie à l'organisation Barbara Weider House. Cette générosité est exceptionnellement bénéfique pour notre budget opérationnel général, car elle nous permet de nous concentrer davantage sur les programmes destinés aux jeunes de la Maison et sur nos programmes de sensibilisation. Nous en sommes extrêmement reconnaissants », a déclaré Deb Piggott, responsable du développement des fonds, HOME HORIZON.

Voici les détails concernant le nouveau magasin :

Sleep Country Collingwood, ON: 2 Old Mountain Road, Collingwood, ON L9Y 5H6

Emplacement : Dans le centre Blue Mountain, situé en face du Cineplex

Heures d'ouverture du magasin : Lundi au vendredi (10 h - 21 h), Samedi (9 h 30 - 18 h), Dimanche (11 h - 17 h)

Date d'ouverture : Le 6 mars 2021

Veuillez noter que les heures et les dates d'ouverture des magasins sont assujetties aux directives opérationnelles provinciales. Pour en savoir plus sur Sleep Country, visitez le www.sleepcountry.ca

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant omnicanal de matelas et literie, ainsi que le seul détaillant spécialisé en produits de sommeil avec une empreinte nationale de magasins traditionnels et une présence en ligne. Sleep Country exerce ses activités de vente au détail sous trois bannières (les « bannières ») : « Sleep Country Canada », avec des activités omnicanales au Canada, excluant le Québec ; « Dormez-vous » avec des activités omnicanales au Québec et « Endy », principal détaillant canadien de matelas dans une boîte en ligne. Au 10 mars 2021, Sleep Country comptait 283 magasins et 17 centres de distribution à travers le Canada. Tous les magasins de l'entreprise sont détenus par la société, ce qui lui permet de maintenir une culture axée sur le service à la clientèle, assurant une expérience cohérente et de qualité supérieure dans les magasins et lors de la livraison à domicile. Sleep Country collabore également étroitement avec des organismes caritatifs canadiens pour faire don de matelas neufs ou en bon état aux familles et enfants dans le besoin.

À propos de My Friend's House

My Friend's House est un partenaire qui jouit de la confiance d'une communauté de soutien et qui fournit l'expertise nécessaire pour créer un refuge pour les femmes d'aujourd'hui et leur donner les moyens de se reprendre en main et de rebâtir leur avenir.

À propos de Barbara Weider House

La maison Barbara Weider House comble la lacune majeure entre l'hébergement d'urgence et la vie autonome des jeunes confrontés à des difficultés causées par le manque de logement, l'instabilité familiale, les abus physiques et mentaux et la maladie. Actuellement, 22 personnes sont inscrites sur la liste d'attente de la maison d'hébergement Barbara Weider House.

