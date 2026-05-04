SKYRIZI ® (risankizumab) a été ajouté aux listes des médicaments remboursés par les régimes publics de l'Ontario 1 et de l'Alberta 2 pour le traitement de la colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive .

SKYRIZI ® (risankizumab), un inhibiteur de l'interleukine 23 (IL ‑ 23) 3 , a reçu des recommandations positives dans le traitement de la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse . ,4

En novembre 2025, AbbVie a reçu une lettre d'intention de l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) concernant SKYRIZI pour le traitement de la colite ulcéreuse5.

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, AbbVie (NYSE: ABBV) a annoncé deux avancées positives pour les Canadiennes et les Canadiens atteints de colite ulcéreuse.

À l'heure actuelle, SKYRIZI® (risankizumab) est remboursé pour le traitement de la colite ulcéreuse par les régimes publics du Québec (Médicament d'exception)6, de la Nouvelle-Écosse (Statut d'exception pour les médicaments)7, le Programme des services de santé non assurés (SSNA) (usage limité)8 de l'Île-du-Prince-Édouard (autorisation spéciale)9 , de l'Alberta (autorisation spéciale) et de l'Ontario (Programme d'accès exceptionnel)1. Nous poursuivons nos efforts pour assurer que SKYRIZI® (risankizumab) soit accessible aux patient•e•s atteint•e•s de colite ulcéreuse et qu'il soit inscrit en temps opportun aux listes des médicaments remboursés par les régimes publics partout au pays.

En novembre dernier, l'Agence des médicaments du Canada (AMC) a recommandé que SKYRIZI soit remboursé sous réserve de conditions par les régimes publics d'assurance médicaments dans le traitement de la colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive chez les adultes qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante, qui ont cessé de répondre ou qui présentent une intolérance aux traitements classiques, à un médicament biologique ou à un inhibiteur de Janus kinases (JAK)4.

« La colite ulcéreuse est une maladie chronique complexe qui peut avoir des répercussions significatives sur la qualité de vie des personnes touchées. L'élargissement de l'accès à de nouvelles options de traitement est une étape importante vers l'offre de soins plus personnalisés, a déclaré le Dr John Marshall, professeur de médecine et Directeur de la Division de gastroentérologie à l'Université McMaster. Avoir à notre disposition des traitements additionnels nous permet, en tant que professionnels de la santé, de mieux adapter le traitement aux besoins particuliers des patients, de respecter leurs préférences et d'améliorer les résultats à long terme ».

« Un accès élargi à de nouvelles options de traitement est une avancée cruciale pour les personnes qui vivent avec la colite ulcéreuse. Le remboursement aide à réduire les obstacles qui limitent l'accès aux traitements de pointe et donne aux patients et à leurs équipes soignantes plus d'options permettant de prendre en charge en temps opportun une maladie complexe, qui dure toute la vie », a ajouté Josh Berman, Président et Chef de la direction de Crohn et Colite Canada.

« Ce remboursement témoigne des progrès constants réalisés par AbbVie et les organismes de soins de santé pour l'élargissement de l'accès des patients aux médicaments novateurs pour les maladies inflammatoires de l'intestin », a affirmé Arima Ventin, Directrice, Accès au marché et Affaires gouvernementales, AbbVie Canada. « AbbVie au Canada s'engage à collaborer avec les provinces pour donner accès aux options thérapeutiques qui pourraient changer la vie des patients. »

À propos de la colite ulcéreuse

La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire de l'intestin (MII) chronique d'origine immunitaire touchant le gros intestin qui peut causer une inflammation persistante et l'ulcération de la paroi du côlon. Ses symptômes courants comprennent la diarrhée fréquente, les douleurs abdominales et les saignements rectaux, qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la vie quotidienne des patients, leur bien-être émotionnel et leur productivité. On estime qu'environ 120 000 Canadiennes et Canadiens vivent avec la colite ulcéreuse, et la prévalence de la maladie ne cesse d'augmenter au pays10.

À propos de SKYRIZI (risankizumab)3

SKYRIZI est un anticorps monoclonal humanisé qui inhibe de façon sélective l'interleukine 23 (IL-23), une cytokine qui joue un rôle important dans les processus inflammatoires. SKYRIZI est indiqué pour le traitement de la maladie de Crohn modérément à fortement évolutive chez les adultes qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante, qui présentent une intolérance ou qui sont dépendants aux corticostéroïdes, ou qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante, qui présentent une intolérance ou qui ont cessé de répondre aux immunomodulateurs ou aux médicaments biologiques. SKYRIZI est également indiqué pour le traitement de la colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive chez les adultes qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante, qui ont cessé de répondre ou qui présentent une intolérance aux traitements classiques, à un médicament biologique ou à un inhibiteur de Janus kinases (JAK).

SKYRIZI est homologué au Canada pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave chez les patients adultes qui sont candidats à un traitement à action générale ou à une photothérapie. Il est aussi approuvé pour le traitement du rhumatisme psoriasique évolutif chez les patients adultes et peut être utilisé seul ou en association avec un antirhumatismal modificateur de la maladie non biologique classique, comme le méthotrexate.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. Elle met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, les neurosciences et l'oncologie, de même que dans le domaine de l'esthétique, avec les produits et services d'Allergan Aesthetics. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez-nous sur Instagram et LinkedIn.

____________________________________ 1 https://www.ontario.ca/files/2025-01/moh-frequently-requested-drugs.pdf 2 https://idbl.ab.bluecross.ca/idbl/DBL/dblsc.pdf. 3 Monographie de SKYRIZI. Monographie de SKYRIZI. 4 Agence des médicaments du Canada. Procédures relatives aux examens en vue du remboursement (février 2025). Recommandation finale - SKYRIZI (risankizumab) pour le traitement de la colite ulcéreuse. Consulté au : https://www.cda-amc.ca/sites/default/files/DRR/2025/SR0890-Skyrizi_Rec.pdf. 5 https://www.pcpacanada.ca/fr/activity-overview. 6 https://www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/non_indexes/liste_med_2026-04-01_fr.pdf. 7 https://www.novascotia.ca/sites/default/files/documents/1-3839/formulary-en.pdf. 8 https://nihb-ssna.express-scripts.ca/fr/0205140506092019/16/160407. 9 https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/07dd/pei_pharmacare_formulary.pdf. 10 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6512240/.

SOURCE AbbVie Canada

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