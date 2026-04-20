AbbVie annonce qu'elle est commanditaire-fondatrice de BioLabs - Université de Toronto.

Avec cette annonce, AbbVie élargit son partenariat mondial avec BioLabs afin d'encourager l'innovation dans le secteur des sciences de la vie.

Dans ses nouvelles installations de laboratoire et de bureaux partagées de 40 000 pi2 (environ 3 700 m2) situées au MaRS Discovery District, BioLabs - Université de Toronto appuie les entrepreneurs canadiens en sciences de la vie et propulse la recherche et le développement en biotechnologies.

TORONTO, le 20 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, AbbVie (NYSE: ABBV), une société biopharmaceutique d'envergure mondiale axée sur la recherche et le développement, a annoncé l'élargissement de son partenariat avec BioLabs en devenant commanditaire-fondatrice de la nouvelle BioLabs - Université de Toronto. La collaboration entre AbbVie et BioLabs permettra d'accélérer la recherche cruciale en sciences de la vie au profit des personnes atteintes d'une maladie grave.

AbbVie et BioLabs comptent déjà des projets de collaboration réussis à l'échelle mondiale, y compris des partenariats pour encourager l'innovation aux États-Unis, en Europe et au Japon. Dans le cadre du présent partenariat, AbbVie soutiendra les efforts de BioLabs visant à bâtir un écosystème d'innovation pour les entreprises en démarrage dans ses nouvelles installations de Toronto.

Cette commandite essentielle permet de réunir les expertises des deux entreprises : AbbVie dans le développement et la mise en marché de solutions novatrices pour les patients à l'échelle mondiale, et BioLabs dans la gestion de plateformes collaboratives destinées aux innovateurs, aux chercheurs et aux investisseurs. Un milieu qui valorise l'innovation est essentiel pour faire fructifier ce partenariat et favoriser la croissance.

De plus, AbbVie offrira chaque année les prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies en partenariat avec BioLabs - Université de Toronto. En vertu du programme Golden Ticket de BioLabs, la jeune entreprise récipiendaire bénéficiera pendant un an d'un espace de laboratoire et de bureaux, y compris l'accès gratuit à de l'équipement et à des services partagés. Les entreprises en démarrage choisies pourront également tirer profit du mentorat de hauts dirigeants des secteurs commerciaux et scientifiques d'AbbVie, afin d'accélérer la transformation des résultats de recherche en progrès cliniques.

Situées au MaRS Discovery District de Toronto, les installations de BioLabs - Université de Toronto offrent un espace de collaboration et de laboratoire tout équipé d'environ 40 000 pi2, mettant à la disposition des entreprises en démarrage une infrastructure scientifique primordiale, des ressources partagées et un mentorat par des dirigeants de l'industrie.

En soutenant jusqu'à 30 jeunes entreprises en biotechnologies, BioLabs - Université de Toronto aide les entrepreneurs à transformer les fruits prometteurs de la recherche en solutions de santé tout en renforçant le secteur à croissance rapide des sciences de la vie du Canada.

Notons qu'en Ontario, le secteur des sciences de la vie emploie plus de 74 000 personnesi. Avec une offre combinée d'installations de laboratoire, de mentorat et de relations avec l'industrie, BioLabs - Université de Toronto a pour but de développer l'écosystème des sciences de la vie et de lui fournir des ressources nécessaires à son essor. En fait, le partenariat entre AbbVie et BioLabs - Université de Toronto vient appuyer directement la Stratégie de l'Ontario dans le domaine des sciences de la vie, soit faire de la province une plaque tournante de la bioproduction et des sciences de la vie qui remplira un rôle déterminant dans le développement, la commercialisation et l'adoption précoce de produits et de services de santé novateursii.

Citations

« L'Ontario a une longue et fière tradition d'ouvrir la voie à la recherche et aux technologies donnant lieu à des soins transformateurs pour les patients partout dans le monde. Le soutien d'AbbVie à la fondation de BioLabs - Université de Toronto, qui permet d'équiper les jeunes entreprises de l'infrastructure scientifique et des outils nécessaires pour accélérer les découvertes locales, renforcera davantage la position de la province en tant que chef de file dans le secteur des sciences de la vie. »

- L'honorable Victor Fedeli

Ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

« L'Ontario produit de longue date des recherches d'avant-garde qui sauvent des vies et permettent à la population de vivre mieux dans la province et partout dans le monde. Ce partenariat novateur entre AbbVie et BioLabs fera en sorte que les chercheurs de l'Université de Toronto disposent des outils nécessaires pour découvrir le prochain remède ou traitement pouvant changer la vie des gens, et plus encore. »

- L'honorable Nolan Quinn

Ministre des Collèges et Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité de l'Ontario

« Nous sommes ravis de lancer notre premier laboratoire au Canada : BioLabs - Université de Toronto. Nous tenons à remercier AbbVie qui, à titre de commanditaire-fondatrice, appuie nos efforts à cet égard. Voilà un robuste exemple qui témoigne de l'engagement d'AbbVie à encourager l'innovation et l'entrepreneuriat au Canada. Depuis plusieurs années, nous avons un partenariat solide et fructueux avec AbbVie partout dans le monde, et l'élargissement de notre collaboration pour inclure Toronto illustre l'importance des collaborations entre l'industrie, le milieu universitaire et les plateformes d'innovation comme BioLabs. Ce partenariat profitera principalement aux innovateurs en leur permettant de mettre les fruits de leur recherche à la disposition des patients plus rapidement et plus efficacement. Nous n'aurions pas pu trouver de meilleurs partenaires que l'équipe d'AbbVie pour notre projet de Toronto. »

- Johannes Fruehauf

Président et Directeur général, BioLabs

« En biotechnologies, le soutien aux premiers stades de l'innovation joue un rôle déterminant dans l'avancement des percées thérapeutiques de nouvelle génération dont bénéficieront les personnes atteintes d'une maladie dévastatrice. AbbVie est honorée d'être une commanditaire-fondatrice de BioLabs - Université de Toronto. Ces nouvelles installations fourniront aux entrepreneurs en biotechnologies du Canada l'infrastructure, le mentorat et l'environnement collaboratif nécessaires pour transformer les promesses de la science en solutions réelles dans le domaine de la santé. »

- Christian Schubert, Ph. D.

Vice-président et Directeur mondial, Partenariats AbbVie

« BioLabs - Université de Toronto représente un partenariat public-privé qui fournira aux entrepreneurs l'environnement nécessaire pour faire progresser leur recherche, consolidant ainsi la position du Canada et de l'Ontario en tant que chefs de file en sciences de la vie. Chez AbbVie, nous sommes touchés par l'occasion de partager notre expertise dans le développement et la mise en marché de solutions novatrices pour le bienfait des patients dans le monde. Notre partenariat avec BioLabs permettra de soutenir l'innovation et la croissance de l'écosystème local des sciences de la vie. Un milieu qui valorise l'innovation est essentiel pour qu'un tel partenariat soit possible et représente un facteur crucial pour des investissements futurs. »

- Arima Ventin

Directrice, Accès au marché et Affaires gouvernementales, AbbVie

À propos de BioLabs

BioLabs est une entreprise d'infrastructure qui soutient l'innovation à l'échelle mondiale, créant le cadre physique et communautaire qui propulse les découvertes en sciences de la vie. Grâce à un réseau grandissant de laboratoires et d'espaces collaboratifs partagés exceptionnels, BioLabs offre un accès clé en main à des installations de recherche de pointe, à des programmes d'entrepreneuriat ainsi qu'à des relations et à des capitaux au sein de l'industrie. Ces écosystèmes intégrés permettent aux innovateurs - qu'ils soient des fondateurs de jeunes entreprises ou des équipes de recherche et de développement établies - de transformer rapidement leurs idées en impact réel, et cela, sans avoir à acquérir et à mettre sur pied un laboratoire classique. Comprenant des carrefours d'innovation de premier ordre aux États-Unis, en Europe et en Asie, le réseau de BioLabs catalyse les collaborations et sert de tremplin pour les percées qui améliorent la santé et la viabilité du système de soins.

Suivez BioLabs sur LinkedIn et sur www.biolabs.io.

Demandes d'information : BioLabs, Service du développement des affaires - [email protected].

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences et les soins oculaires, de même que dans le domaine de l'esthétique, avec les produits et services d'Allergan Aesthetics.

Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur Instagram, ou trouvez-nous sur LinkedIn.



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i Faits en bref du gouvernement de l'Ontario : https://news.ontario.ca/fr/release/1007088/lontario-fait-progresser-linnovation-dans-le-domaine-des-sciences-de-la-vie.

ii Stratégie de l'Ontario dans le domaine des sciences de la vie : https://www.ontario.ca/fr/page/faire-passer-les-sciences-de-la-vie-au-niveau-superieur-la-strategie-de-lontario

SOURCE AbbVie Canada

Demandes d'information des médias : Dominique Touchette, Responsable, Communications, AbbVie, [email protected]