L'upadacitinib s'est révélé supérieur à l'adalimumab pour ce qui est du principal paramètre d'évaluation, soit l'obtention d'un faible niveau d'activité de la maladie (score DAS28 ‑ CRP ≤ 3,2), et d'un paramètre d'évaluation secondaire ordonné, soit la rémission (score DAS28 ‑ CRP < 2,6) à la semaine 12 1 .

L'étude SELECT-SWITCH est la première étude de phase IIIb/IV visant à comparer directement le passage à un autre inhibiteur du TNF et le passage à l'upadacitinib chez des adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde modérément à fortement évolutive qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante ou qui présentent une intolérance à un inhibiteur du TNF 1 .

Le profil d'innocuité de l'upadacitinib correspondait à celui observé lors d'études antérieures ayant fait l'objet de publications. Aucun nouveau problème d'innocuité n'a été signalé pendant la période de 12 semaines 1,2 .

Les résultats de l'étude SELECT-SWITCH ont récemment été publiés dans Annals of the Rheumatic Diseases1.

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - AbbVie (NYSE : ABBV) a annoncé aujourd'hui des résultats principaux positifs issus de l'étude comparative directe de phase IIIb/IV SELECT-SWITCH visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'upadacitinib (RINVOQ®) administré à raison de15 mg 1 fois par jour et celles de l'adalimumab (HUMIRA®) administré à raison de 40 mg toutes les 2 semaines chez des adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde modérément à fortement évolutive. Ces patients recevaient une dose stable de méthotrexate (MTX) en traitement de fond et n'avaient pas répondu de façon satisfaisante ou présentaient une intolérance à un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale (TNF) autre que l'adalimumab1. Dans le cadre de cette étude, le principal paramètre d'évaluation et la majorité des paramètres d'évaluation secondaires ordonnés ont été atteints à la semaine 12, et aucun nouveau problème d'innocuité n'a été signalé1. Le manuscrit de l'étude est disponible sur le site Annals of the Rheumatic Diseases.

« L'étude SELECT-SWITCH est la première étude visant à comparer directement le passage à un autre inhibiteur du TNF et le passage à l'upadacitinib, un inhibiteur de JAK, explique le Dr Eduardo Mysler, chercheur principal de l'étude, rhumatologue et Directeur médical général de l'Organización Medica de Investigación, en Argentine. Les résultats démontrent la supériorité de l'upadacitinib, qui a permis l'obtention d'un faible niveau d'activité de la maladie et d'une rémission à la semaine 12 chez près de 2 fois plus de patients que l'adalimumab. Ces données probantes aident à orienter les cliniciens qui cherchent une approche thérapeutique différente en cas d'échec du traitement initial par un inhibiteur du TNF ou d'intolérance à celui-ci. »

« En s'appuyant sur une comparaison directe, l'étude SELECT-SWITCH fournit des données probantes très pertinentes pour la communauté de la rhumatologie au Canada, affirme le Dr. Louis Bessette, FRCP(C), M. Sc. Ces résultats aident à orienter les stratégies de traitement à la suite de l'échec d'un inhibiteur du TNF et soulignent la nécessité de personnaliser les approches thérapeutiques afin d'améliorer les résultats pour les patients et patientes partout au Canada. »

Un pourcentage significativement plus élevé de patients traités par l'upadacitinib ont obtenu un faible niveau d'activité de la maladie (défini comme un score DAS28‑CRP [Disease Activity Score 28 joints using C‑reactive protein - score d'activité de la maladie dans 28 articulations fondé sur le dosage de la protéine C réactive] ≤ 3,2; principal paramètre d'évaluation) et une rémission (définie comme un score DAS28‑CRP < 2,6; paramètre d'évaluation secondaire ordonné) à la semaine 12, comparativement à ceux traités par l'adalimumab. L'upadacitinib s'est également révélé supérieur à l'adalimumab quant à d'autres paramètres d'évaluation secondaires ordonnés évalués à la semaine 121.

Au total, 43,3 % des patients ayant reçu l'upadacitinib ont obtenu un score DAS28‑CRP ≤ 3,2, comparativement à 22,4 % des patients traités par l'adalimumab ( p < 0,001).

< 0,001). De plus, 28,4 % des patients ayant reçu l'upadacitinib ont obtenu un score DAS28‑CRP < 2,6, comparativement à 14,5 % des patients traités par l'adalimumab (p < 0,001).

Selon les lignes directrices thérapeutiques, la rémission est l'objectif optimal du traitement de la polyarthrite rhumatoïde, mais plus de la moitié des patients ne l'atteignent pas, même en recevant des traitements de pointe3-5. Étant donné qu'une maladie présente depuis plus longtemps est associée à une plus faible probabilité de rémission, il est important d'optimiser le traitement le plus tôt possible dans l'évolution de la maladie6. Les inhibiteurs du TNF sont les agents les plus fréquemment utilisés dans le cadre d'un traitement ciblé de première ligne contre la polyarthrite rhumatoïde. Et après l'échec de l'agent initial, le passage à un nouvel inhibiteur du TNF est très courant dans la pratique clinique, malgré la quantité limitée de données probantes appuyant l'efficacité d'une telle stratégie, comparativement au passage à un agent ayant un mode d'action différent7-15.

« Ces résultats positifs s'ajoutent au corpus de données probantes de plus en plus vaste appuyant le passage à un nouveau mécanisme d'action chez les patients qui présentent une réponse inadéquate ou une intolérance à un premier inhibiteur du TNF, » a déclaré Stéphanie Sauvageau, Directrice, Affaires médicales, chez AbbVie Canada. « Pour les personnes vivant avec la PR, l'objectif principal du traitement est d'atteindre la rémission ou de maintenir une faible activité de la maladie, et cette étude montre qu'il existe des options qui peuvent permettre d'obtenir ces résultats chez de nombreux patients. »

Les profils d'innocuité de l'upadacitinib et de l'adalimumab dans cette étude correspondaient à ceux observés dans le cadre d'études antérieures déjà publiées. Aucun nouveau problème d'innocuité n'a été signalé pendant la période de 12 semaines1,2,16. Les effets indésirables survenus en cours de traitement les plus fréquemment signalés (≥ 3 %), peu importe le groupe de traitement, ont été l'infection urinaire, la rhinopharyngite et la polyarthrite rhumatoïde (aggravation)1. Les taux d'effets indésirables graves étaient généralement bien équilibrés entre les groupes de traitement; de tels effets sont survenus chez 2,4 % des patients traités par l'adalimumab et 2,0 % de ceux traités par l'upadacitinib. Un cancer a été signalé dans chaque groupe. On n'a observé aucun cas confirmé de thromboembolie veineuse ou d'événement cardiovasculaire majeur ni aucun décès1.

À propos de la polyarthrite rhumatoïde

Plus de 17 millions de personnes à l'échelle mondiale sont atteintes de polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune complexe qui touche l'ensemble de l'organisme et qui survient lorsque le système immunitaire s'attaque par erreur aux articulations. Il s'ensuit une inflammation qui cause un épaississement des tissus à l'intérieur des articulations et des dommages aux os et au tissu conjonctif environnant17-19. La douleur, la fatigue et les raideurs comptent toutes parmi les signes et les symptômes de la maladie qui peuvent nuire aux activités quotidiennes20. Si elle n'est pas traitée adéquatement, la polyarthrite rhumatoïde peut entraîner des lésions permanentes et invalidantes aux os et au cartilage.

À propos de l'étude SELECT-SWITCH (M23‑700)

L'étude SELECT-SWITCH est une étude de phase IIIb/IV multicentrique, à répartition aléatoire, à double insu, à double placebo et comparative avec agent actif visant à comparer l'efficacité et l'innocuité de l'upadacitinib à celles de l'adalimumab chez 492 adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde modérément à fortement évolutive. Ces patients recevaient une dose stable de MTX en traitement de fond et n'avaient pas répondu de façon satisfaisante ou présentaient une intolérance à un inhibiteur du TNF autre que l'adalimumab. L'étude comprend une période de sélection de 35 jours et une période de traitement à répartition aléatoire, à double insu, à double placebo et comparative avec agent actif d'une durée de 12 semaines (période 1), suivie d'une période de prolongation à l'insu d'une durée de 36 semaines (période 2). Les participants ont été répartis aléatoirement selon un rapport 1:1 pour recevoir l'upadacitinib (15 mg par voie orale 1 fois par jour) en association avec le MTX, ou l'adalimumab (40 mg par voie sous-cutanée toutes les 2 semaines) en association avec le MTX. Pendant la période 2, les patients admissibles ont continué à recevoir le même traitement de l'étude auquel ils avaient été affectés pendant la période 1, et ce, jusqu'à 48 semaines. Le principal paramètre d'évaluation de l'étude est le pourcentage de patients ayant obtenu un faible niveau d'activité de la maladie, défini comme un score DAS28‑CRP ≤ 3,2 à la fin de la période 1 (semaine 12). Pour de plus amples renseignements sur cette étude, consulter le site clinicaltrials.gov/study/NCT05814627 (en anglais seulement).

À propos du programme d'études cliniques SELECT

Le robuste programme d'études cliniques de phase III SELECT portant sur la polyarthrite rhumatoïde a permis d'évaluer plus de 4 900 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde modérément à fortement évolutive dans le cadre de 6 études. Celles-ci comprennent des évaluations de l'efficacité, de l'innocuité et de la tolérabilité dans de nombreuses populations de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, y compris des patients n'ayant pas répondu à des traitements de pointe antérieurs21-23. Les principaux paramètres d'évaluation de l'efficacité comprennent les réponses selon les critères de l'American College of Rheumatology (ACR), le score DAS28‑CRP, les résultats signalés par les patients et l'inhibition de l'évolution radiographique. Pour de plus amples renseignements sur ces études, consulter le site clinicaltrials.gov (NCT02675426, NCT02706873, NCT02629159, NCT03086343, NCT02706847, NCT02706951) (en anglais seulement).

À propos de RINVOQ (upadacitinib)

Découvert et mis au point par des scientifiques d'AbbVie, RINVOQ est offert sous forme de comprimés à libération prolongée, à prendre par voie orale 1 fois par jour. RINVOQ est un inhibiteur de Janus kinases (JAK) qui module la voie de signalisation JAK‑STAT, laquelle jouerait un rôle dans la réponse inflammatoire.

L'emploi de RINVOQ est approuvé au Canada dans les indications suivantes :

chez les adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde modérément à fortement évolutive;

chez les adultes atteints de rhumatisme psoriasique évolutif;

chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans ou plus atteints de dermatite atopique modérée à grave réfractaire;

chez les adultes atteints de spondylarthrite ankylosante évolutive;

chez les adultes atteints de spondylarthrite axiale non radiographique évolutive;

chez les adultes atteints de colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive;

chez les adultes atteints de la maladie de Crohn modérément à fortement évolutive;

chez les adultes atteints d'artérite à cellules géantes.

Pour toute information, prière de consulter Monographie de RINVOQ ou www.abbvie.ca

À propos d'AbbVie en rhumatologie

Depuis plus de 20 ans, AbbVie se consacre à l'amélioration des soins pour les personnes atteintes de maladies rhumatismales. Dans le profond respect de notre engagement de longue date à découvrir et à offrir des traitements qui transforment la vie des gens, nous utilisons la recherche scientifique de pointe pour mieux comprendre de nouvelles voies et cibles prometteuses et, au bout du compte, aider les personnes atteintes de maladies rhumatismales à atteindre leurs objectifs thérapeutiques.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences et les soins oculaires, de même que dans le domaine de l'esthétique, avec les produits et services d'Allergan Aesthetics.

Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur Instagram, ou trouvez-nous sur LinkedIn.

________________________________ 1 https://news.abbvie.com/2025-10-20-RINVOQ-R-upadacitinib-Demonstrated-Superiority-Versus-HUMIRA-R-adalimumab-for-Primary-Endpoint-in-a-Head-to-Head-Study-in-Rheumatoid-Arthritis-Patients-Who-Have-Failed-First-TNF-Inhibitor. 2 Monographie de RINVOQ. 3 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34101387/. 4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36357155/. 5 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35974226/. 6 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21337725/. 7 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32440826/. 8 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487340/. 9 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35357421/. 10 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31520227/. 11 Karpes Matusevich AR, Duan Z, Zhao H, et al. Treatment Sequences After Discontinuing a Tumor Necrosis Factor Inhibitor in Patients With Rheumatoid Arthritis: A Comparison of Cycling Versus Swapping Strategies. Arthritis Care Res (Hoboken). 2021;73(10):1461-1469. doi:10.1002/acr.24358. 12 Edgerton C, Frick A, Helfgott S, Huston KK, Singh JA, Zueger P, Anyanwu SI, Patel P, Soloman N. Real-World Treatment and Care Patterns in Patients With Rheumatoid Arthritis Initiating First-Line Tumor Necrosis Factor Inhibitor Therapy in the United States. ACR Open Rheumatol. 2024 Apr;6(4):179-188. 13 Wei W, Knapp K, Wang L, Chen CI, Craig GL, Ferguson K, Schwartzman S. Treatment Persistence and Clinical Outcomes of Tumor Necrosis Factor Inhibitor Cycling or Switching to a New Mechanism of Action Therapy: Real-world Observational Study of Rheumatoid Arthritis Patients in the United States with Prior Tumor Necrosis Factor Inhibitor Therapy. Adv Ther. 2017 Aug;34(8):1936-1952. doi: 10.1007/s12325-017-0578-8. 14 Gauthier G, Levin R, Vekeman F, Reyes JM, Chiarello E, Ponce de Leon D. Treatment patterns and sequencing in patients with rheumatic diseases: a retrospective claims data analysis. Curr Med Res Opin. 2021;37(12):2185-2196. doi:10.1080/03007995.2021.1981278. 15 Migliore A, Pompilio G, Integlia D, Zhuo J, Alemao E. Cycling of tumor necrosis factor inhibitors versus switching to different mechanism of action therapy in rheumatoid arthritis patients with inadequate response to tumor necrosis factor inhibitors: a Bayesian network meta-analysis. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2021 Mar 29;13:1759720X211002682. 16 Monographie d'HUMIRA. 17 GBD 2021 Rheumatoid Arthritis Collaborators. Global, regional, and national burden of rheumatoid arthritis, 1990-2020, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Rheumatol. 2023;5(10):e594-e610. Published 2023 Sep 25. doi:10.1016/S2665-9913(23)00211-4. 18 Arthritis Foundation. Rheumatoid Arthritis: Causes, Symptoms, Treatments and More https://www.arthritis.org/diseases/rheumatoid-arthritis. Consulté le 22 septembre 2025. 19 Hunter T, et al. Rheumatology International. Prevalence of rheumatoid arthritis in the United States adult population in healthcare claims databases, 2004-2014. April 2017. 20 American College of Rheumatology. Rheumatoid Arthritis. Consulté le 22 septembre 2025 au rheumatology.org/patients/rheumatoid-arthritis. 21 Genovese MC, Fleischmann R, Combe B, Hall S, Rubbert‑Roth A, Zhang Y, Zhou Y, Mohamed MF, Meerwein S, Pangan AL. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with active rheumatoid arthritis refractory to biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs (SELECT-BEYOND): a double-blind, randomised controlled phase 3 trial. Lancet. 2018 Jun 23;391(10139):2513-2524. 22 Rubbert‑Roth A, Enejosa J, Pangan AL, Haraoui B, Rischmueller M, Khan N, Zhang Y, Martin N, Xavier RM. Trial of Upadacitinib or Abatacept in Rheumatoid Arthritis. N Engl J Med. 2020 Oct 15;383(16):1511-1521. 23 Fleischmann RM, Blanco R, Hall S, Thomson GTD, Van den Bosch FE, Zerbini C, Bessette L, Enejosa J, Li Y, Song Y, DeMasi R, Song IH. Switching between Janus kinase inhibitor upadacitinib and adalimumab following insufficient response: efficacy and safety in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2021 Apr;80(4):432-439.

SOURCE AbbVie Canada

Demandes d'information des médias : Hind Mahreche, AbbVie Canada, 514‑348‑8175, [email protected]