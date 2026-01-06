Santé Canada approuve MAVIRET® pour le traitement d'une infection aiguë par le virus de l'hépatite C

MAVIRET est le premier et le seul traitement pangénotypique à administration orale d'une durée de 8 semaines approuvé pour les personnes atteintes d'une infection aiguë ou chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) au Canada.

L'approbation de MAVIRET a été accordée à l'issue d'une évaluation prioritaire de Santé Canada fondée sur les données de l'étude de phase III M20‑350, qui a permis d'établir la grande efficacité du produit dans le traitement des personnes atteintes d'hépatite C aiguë.

Cette approbation appuie les lignes directrices mondiales qui préconisent le dépistage et le traitement précoces des personnes infectées par le VHC, sans égard à la chronicité de l'infection, ainsi que l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'éliminer le VHC d'ici 2030.

Le traitement universel des personnes atteintes d'une infection aiguë ou chronique par le VHC peut considérablement réduire la propagation de la maladie1.

MONTRÉAL, le 6 janv. 2026 /CNW/ - AbbVie (NYSE : ABBV) a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé l'emploi de MAVIRET® (comprimés de glécaprévir/pibrentasvir) pour le traitement d'une infection aiguë ou chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) chez les adultes et les enfants âgés de 3 ans ou plus et pesant au moins 12 kg2. Il s'agit du premier et du seul traitement pangénotypique à administration orale d'une durée de 8 semaines approuvé au Canada.

L'hépatite C, une infection du foie causée par le VHC, touche plus de 214 000 Canadiennes et Canadiens3. L'hépatite C aiguë est une maladie de plus courte durée qui se manifeste au cours des 6 premiers mois suivant l'exposition au virus4. Si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner des lésions au foie. L'hépatite C ne touche pas l'ensemble de la population canadienne de manière égale, mais survient de façon disproportionnée dans certains groupes3.

« Le dépistage et le traitement précoces de l'hépatite C aiguë sont essentiels afin que nous puissions atteindre l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé, soit d'éliminer le VHC comme problème de santé publique d'ici 2030, affirme le Dr Brian Conway, Directeur médical du Vancouver Infectious Diseases Centre et professeur associé à la Faculté des sciences de la vie de l'Université Simon-Fraser. Ces interventions précoces permettront non seulement de traiter cette infection potentiellement mortelle le plus rapidement possible, mais aussi de briser plus efficacement les réseaux de transmission qui alimentent la pandémie de VHC. »

Cette approbation permet aux professionnels de la santé du Canada d'instaurer un traitement contre l'infection aiguë par le VHC dès l'établissement du diagnostic.

« Puisqu'il ne reste plus que 5 ans pour éliminer l'hépatite C comme problème de santé publique, il nous faut tous les outils qui permettent de réduire les méfaits et d'augmenter l'accès au traitement, explique Jennifer van Gennip, Directrice générale d'Action hépatites Canada. Le fait d'avoir à notre disposition un traitement de l'hépatite C aiguë peut aider à interrompre la transmission de la maladie et à protéger les gens et les collectivités. Cette approbation de Santé Canada est un pas dans la bonne direction et souligne la nécessité de poursuivre les efforts de prévention et de continuer à offrir un accès rapide à des soins équitables si nous voulons atteindre l'objectif d'élimination d'ici 2030. »

L'indication de MAVIRET pour le traitement de l'hépatite C aiguë a été approuvée par Santé Canada à l'issue d'une évaluation prioritaire fondée sur les données de l'étude prospective de phase III multicentrique et à groupe unique qui visait à évaluer l'innocuité et l'efficacité du médicament dans le cadre d'un traitement de 8 semaines chez des adultes atteints d'une hépatite C aiguë2. Les résultats de l'étude ont montré que MAVIRET était un traitement très efficace chez les personnes atteintes de la maladie. Les effets indésirables les plus fréquemment signalés étaient la diarrhée, la fatigue et la rhinopharyngite2.

« Cette approbation répond à un besoin non comblé chez les personnes atteintes d'une hépatite C aiguë, appuyant l'approche "traiter pour prévenir" qui vise à améliorer la prise en charge de l'hépatite C au Canada, déclare Rami Fayed, Vice-président et Directeur général d'AbbVie Canada. La collaboration et la prévention sont essentielles dans notre lutte contre l'hépatite C. Chez AbbVie, nous sommes déterminés à participer à l'élimination de la maladie en collaborant avec nos partenaires en soins de santé, les groupes de patients et les collectivités, car nous croyons que c'est en faisant front commun que nous réussirons à relever les plus grands défis en matière de santé. »

À propos de l'étude de phase III M20‑3502

L'étude prospective de phase III multicentrique et à groupe unique M20‑350 visait à évaluer l'innocuité et l'efficacité de MAVIRET (glécaprévir/pibrentasvir) dans le cadre d'un traitement de 8 semaines chez des adultes et des adolescents de 12 ans ou plus présentant une infection aiguë par le VHC. Au total, 286 adultes présentant une infection aiguë par le VHC et n'ayant jamais été traités ont été recrutés dans 70 centres à l'échelle mondiale. Les patients ont reçu des comprimés MAVIRET pour administration orale 1 fois par jour pendant 8 semaines, puis ont fait l'objet d'un suivi de 12 semaines après la fin du traitement. Le paramètre d'évaluation principal était le pourcentage de patients ayant obtenu une réponse virologique soutenue 12 semaines après l'arrêt du traitement (RVS12) dans la population en intention de traiter (ITT). Les paramètres d'évaluation secondaires comprenaient le pourcentage de patients ayant obtenu une RVS12 dans la population en ITT modifiée (de laquelle étaient exclus les patients ayant eu un échec non virologique) et le pourcentage de patients ayant eu un échec virologique pendant le traitement ou une rechute après la fin du traitement dans la population en ITT.

À propos de MAVIRET (comprimés de glécaprévir/pibrentasvir)

MAVIRET est approuvé par Santé Canada pour le traitement d'une infection aiguë ou chronique par le VHC (de génotype 1 à 6) chez les adultes et les enfants âgés de 3 ans ou plus.

MAVIRET est un traitement pangénotypique uniquotidien sans ribavirine composé de glécaprévir (100 mg), un inhibiteur de la protéase NS3/4A, et de pibrentasvir (40 mg), un inhibiteur de la protéine NS5A. Il est administré par voie orale à raison de 3 comprimés 1 fois par jour. La préparation pour les enfants se présente sous forme de granules enrobés de MAVIRET en sachets. Chaque sachet contient 50 mg de glécaprévir et 20 mg de pibrentasvir.

MAVIRET est un traitement pangénotypique d'une durée de 8 semaines chez les patients qui sont exempts de cirrhose et qui reçoivent un traitement pour la première fois. MAVIRET est également approuvé chez les patients dont le traitement présente des défis particuliers, y compris ceux atteints d'une cirrhose compensée (tous les principaux génotypes du virus confondus) et ceux qui n'avaient jusqu'alors que quelques options thérapeutiques à leur disposition, comme les patients atteints d'une néphropathie chronique grave. Il s'agit d'un traitement pangénotypique approuvé à tous les stades de la néphropathie chronique.

Veuillez consulter la monographie de MAVIRET pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos d'AbbVie en virologie

AbbVie est un chef de file mondial dans la lutte contre le VHC. Elle travaille sans relâche à la mise au point de traitements novateurs contre les infections virales difficiles à enrayer, comme l'hépatite C. AbbVie a élargi l'accès au traitement de l'hépatite C et aux ressources liées à la maladie grâce à ses partenariats novateurs dans le but d'appuyer l'objectif d'élimination du VHC au Canada fixé pour 2030. Depuis 2021, nous avons soutenu plus de 100 projets de microélimination dans la collectivité. AbbVie offre un traitement curatif aux personnes atteintes d'hépatite C et continue à porter ses efforts sur les maladies associées à d'importants besoins non comblés. Notre équipe dévouée et expérimentée s'associe à des partenaires novateurs pour accélérer la mise en marché de médicaments qui pourraient être révolutionnaires. Alors que nous nous efforçons d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens, nous sommes déterminés à trouver des solutions pour aider les patients à obtenir l'accès à nos médicaments en virologie.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences et les soins oculaires, de même que dans le domaine de l'esthétique, avec les produits et services d'Allergan Aesthetics.

Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca.

Suivez AbbVie Canada sur Instagram ou LinkedIn. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme complète des produits de virologie d'AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca.

