Skip lance un NOUVEAU programme d'adhésion, Skip+, qui donne à la population canadienne un accès à une panoplie de privilèges et d'expériences VIP

TORONTO, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison bien d'ici, a le plaisir d'annoncer son nouveau programme d'adhésion, Skip+. Lancé dans le cadre de la nouvelle identité de marque de Skip « Skippe à l'essentiel », Skip+ renforce l'engagement de l'entreprise à offrir à la population canadienne encore plus, notamment des économies accrues et un accès à des expériences et à des avantages exclusifs.

Le nouveau programme combine des éléments essentiels comme des frais de livraison à 0 $, un plus grand nombre de Points en prime et des frais de service réduits avec des privilèges, comme l'accès exclusif aux membres à des offres et à des expériences stimulantes dans le cadre de partenariats uniques avec la Banque CIBC et WestJet en tant que premiers partenaires, ainsi que Live Nation Canada et la LNHMD. En plus d'offrir à la clientèle une foule de privilèges, Skip+ l'aidera également à économiser plus de 200 $ au cours des six premiers mois d'adhésion.

Voici quelques-uns des principaux avantages :

Frais de livraison à 0 $ illimités : Profitez de frais de livraison à 0 $ sur presque chaque commande.

Profitez de frais de livraison à 0 $ sur presque chaque commande. Frais de service plus bas : Profitez d'une réduction des frais de service allant jusqu'à 40 % sur toutes les commandes.

Profitez d'une réduction des frais de service allant jusqu'à 40 % sur toutes les commandes. Points en prime : Accumulez des Points supplémentaires encore plus rapidement pour profiter de rabais intéressants plus souvent.

Accumulez des Points supplémentaires encore plus rapidement pour profiter de rabais intéressants plus souvent. Offres supérieures : Recevez des offres spéciales des restaurants et des magasins les plus populaires au Canada .

Recevez des offres spéciales des restaurants et des magasins les plus populaires au . Accès exclusif aux membres : Profitez d'expériences VIP offertes dans le cadre de partenariats solides avec des marques bien-aimées : des avantages de voyage exclusifs avec WestJet, un accès prioritaire aux billets de spectacles les plus populaires avec Live Nation Canada et des événements sportifs uniques avec la LNHMD.

« Bien que ce programme d'adhésion soit spécialement conçu pour offrir de la valeur, Skip+ propose bien plus que des économies. En plus de satisfaire les Canadiennes et les Canadiens avec de bons plats, Skip+ offre aux membres des moyens concrets d'accroître la valeur de leur expérience de livraison et de suivre leurs passions, qu'il s'agisse de musique, de voyages ou de sports. C'est l'une des nombreuses façons dont nous leur permettons de Skipper à l'essentiel et de profiter encore plus de la vie » déclare Rachel MacAdam, vice-présidente du marketing chez Skip.

Comme la Banque CIBC fait partie des premiers partenaires de Skip+, les titulaires de carte CIBC ont accès à des avantages exclusifs qui rendront leur expérience de commande auprès de leurs restos, épiceries et détaillants préférés encore plus gratifiante. Les avantages comprennent un essai gratuit de 12 mois à Skip+, une offre de bienvenue de jusqu'à 45 $ d'économies, un tarif d'adhésion préférentiel de 6,99 $/mois après l'essai gratuit, en plus d'autres avantages et d'aubaines offrant jusqu'à 600 $ d'économies pendant la première année d'adhésion.

« Nous savons que notre clientèle valorise la commodité et les économies, et en faisant équipe avec Skip, nous pouvons lui offrir les deux. Cette collaboration soutient les ambitions financières de nos clientes et clients et les aide à retirer une plus grande valeur de leurs achats quotidiens. En profitant d'offres exclusives, de rabais et d'options qui leur font économiser du temps, elles et ils peuvent dépenser moins d'argent sur ce qui leur plaît et ainsi atteindre leurs objectifs d'épargne plus rapidement » affirme Diane Ferri, vice-présidente principale des cartes à la Banque CIBC.

« Du confort de la maison jusqu'à dans le ciel, Skip+ amènera une nouvelle ère d'économies, de privilèges et d'offres exclusives pour les fans de voyage en quête de commodité à travers le pays. Que ce soit pour une escapade de fin de semaine spontanée ou des vacances de rêve, ces nouveaux avantages formidables permettront aux gens de planifier leurs déplacements encore plus rapidement » annonce Jeff Hagen, vice-président, développement commercial et partenariats stratégiques chez WestJet.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Skip afin d'offrir à ses membres Skip+ des occasions uniques de gagner des expériences VIP exclusives lors de nos événements phares de la LNH. Notre objectif est de présenter les nombreux avantages de Skip+ à nos fans passionné•es et de les inciter à s'inscrire lorsqu'ils regardent les matchs de la LNH à la maison » mentionne Nicole Lee, directrice principale du marketing intégré de la LNH.

Téléchargez l'appli et Skippez à l'essentiel dès aujourd'hui pour devenir membre Skip+ et obtenir 6 mois gratuits. Les titulaires de carte CIBC peuvent visiter le cibc.com/skip-fr pour découvrir comment lier leur carte de débit ou de crédit admissible à leur compte Skip. Elles et ils pourront ensuite profiter de 12 mois gratuits et accéder à un monde de privilèges avec Skip+.

NHL, l'emblème NHL, LNH, et l'emblème LNH sont des marques de commerce déposées de la Ligue nationale de hockey. Les marques de la LNH et celles des équipes appartiennent à la LNH et à ses équipes. © LNH 2024. Tous droits réservés.

À propos de Skip

Skip fait partie du groupe JustEatTakeaway.com, un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. En tant que réseau de livraison bien d'ici, Skip relie des millions de personnes à plus de 50 000 partenaires au pays, dont une liste toujours grandissante d'épiceries, de détaillants, de dépanneurs et de détaillants d'alcool.

À propos de WestJet

En 28 ans de service à la population canadienne, WestJet a réduit de moitié les tarifs aériens et a augmenté de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. WestJet a pris son envol en 1996, avec 250 employé•es et 3 avions desservant 5 destinations. Aujourd'hui, avec plus de 14 000 employé•es, sa flotte compte plus de 180 avions desservant plus de 100 destinations dans 26 pays.

À propos de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) est l'entreprise mondiale principale de spectacle et de divertissement qui regroupe des chefs de file du marché : Ticketmaster, Live Nation Concerts et Live Nation Media & Sponsorship. Pour plus de renseignements, visitez www.livenationentertainment.com.

