Skip et Walmart Canada collaborent pour vous offrir plus d'avantages et de commodité au quotidien, partout au Canada

TORONTO, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Skip, le réseau canadien de livraison, vient de faire équipe avec Walmart Canada pour offrir à sa clientèle d'ici une commodité imbattable livrée où elle le veut, quand elle le veut. Qu'il s'agisse d'articles d'épicerie ou de produits ménagers essentiels, notre clientèle nationale bénéficie désormais d'un moyen simple et rapide d'obtenir les produits fiables de deux marques reconnues et de confiance.

Cette collaboration représente un tournant majeur dans l'expansion continue de Skip en permettant à l'un des détaillants les plus reconnus au Canada d'accéder à la plateforme. Notre clientèle bénéficie ainsi d'un traitement accéléré qui redéfinit la livraison rapide à partir de plus de 300 magasins Walmart partout au pays. Grâce au modèle « Magasiner + Payer » de Skip, la sélection, l'emballage et la livraison des commandes s'effectuent directement à partir des magasins Walmart Canada, offrant ainsi à la clientèle un moyen simple et fiable de profiter de son vaste assortiment de produits d'épicerie et de nettoyage, d'articles pour la maison et pour les animaux, d'essentiels du quotidien, et bien plus.

« Avec la hausse constante des coûts et les emplois du temps très chargés, les Canadiennes et les Canadiens cherchent toujours des solutions pour se faciliter la vie au quotidien. En faisant équipe avec Walmart Canada, nous offrons le meilleur des deux mondes : une valeur fiable et une commodité au quotidien. Qu'il s'agisse de réapprovisionnements d'épicerie en milieu de semaine ou d'achats de dernière minute, nous aidons les gens du Canada à obtenir ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, sans ajouter de stress à leur journée, » annonce Paul Sudarsan, vice-président principal, Partenariats chez Skip.

« Nous voulons être le détaillant de confiance des Canadiens et Canadiennes, peu importe la façon dont ils aiment magasiner. Notre objectif est de faciliter la vie de notre clientèle en lui offrant des solutions simples, rapides et abordables, tout en étant présents de la manière qui lui convient le mieux. C'est pourquoi nous avons le plaisir d'offrir notre vaste gamme de produits d'épicerie et d'articles ménagers essentiels par l'intermédiaire de Skip. C'est une autre façon d'aider la population canadienne à économiser de l'argent et à mieux vivre, » affirme Andrew Go, vice-président, commerce électronique chez Walmart Canada.

Ensemble, Skip et Walmart Canada redéfinissent la façon dont les Canadiens et Canadiennes magasinent en jumelant la variété et l'abordabilité inégalées des produits de Walmart à la rapidité et à la fiabilité de Skip. Cette collaboration marque une étape importante vers la vision de Skip de devenir l'appli de choix pour les détaillants sur demande qui aident la population à gagner du temps et à magasiner plus intelligemment, le tout grâce au réseau de livraison local du Canada.

À propos de Skip

Skip est le réseau de livraison bien d'ici. Lancée en 2012 en tant que jeune entreprise locale dans les Prairies, l'entreprise a connu un succès technologique au Canada. Elle relie des millions de personnes dans plus de 450 villes à plus de 50 000 restaurants, épiceries, dépanneurs et détaillants partenaires locaux.

Grâce à sa vision d'offrir une plus grande commodité au quotidien, Skip aide la population à obtenir ce dont elle a besoin, au moment où elle en a besoin, afin qu'elle puisse Skipper à l'essentiel de sa journée. En tant que filiale de Just Eat Takeaway.com, l'une des plus grandes entreprises de livraison sur demande au monde, Skip combine l'expertise locale à l'échelle mondiale pour fournir un service rapide et fiable lorsque cela compte le plus.

Pour en savoir plus, visitez skipthedishes.com/newsroom/fr/ .

