Skip aide les Canadien•nes à Skipper à l'essentiel et offre des milliers de repas pour célébrer ça!

WINNIPEG, MB, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison bien d'ici, est ravi de présenter son nouveau slogan de marque, « Skippe à l'essentiel », un engagement renouvelé dont l'objectif est d'aider les gens à éviter les tâches quotidiennes et à avoir plus de temps pour faire ce qu'ils aiment. Que ce soit pour remplacer un repas raté ou pour éviter une rencontre embarrassante à l'épicerie, Skip a laissé tomber « TheDishes » afin de respecter sa promesse de livrer à sa clientèle davantage de produits qu'elle désire jusqu'à sa porte, qu'ils proviennent de restaurants, d'épiceries, de dépanneurs ou de commerces, et ce, en quelques clics seulement.

Sur l'appli et le site Web de Skip, une nouvelle interface comportant le nouveau logo sur lequel figure une feuille d'érable emblématique rend hommage aux racines canadiennes de Skip.

« En tant qu'entreprise fondée par et pour la population canadienne, nous sommes ravis d'annoncer le relancement de la marque Skip, réaffirmant ainsi notre engagement à aider les gens à profiter des meilleurs moments de leur journée. La commodité et la livraison ne sont plus des luxes, mais des éléments essentiels pour faire en sorte que toutes et tous puissent récupérer du temps à consacrer à ce qu'ils aiment. Nous sommes heureux de tenir cette promesse en livrant directement à votre porte ce dont vous avez besoin, exactement au moment où vous en avez besoin, » annonce Paul Burns, chef de la direction de Skip.

Ce n'est pas tout : pour lancer la nouvelle identité de marque de Skip, l'entreprise dévoile également une nouvelle campagne publicitaire télévisée et numérique mettant en vedette un visage familier. À compter d'aujourd'hui, vous assisterez au retour du Canadien « honoraire » aimé de tous, Jon Hamm! Dans une série d'annonces publicitaires, Hamm présente des moments qui auraient pu être évités, mettant ainsi en évidence le message du slogan « Skippe à l'essentiel » et les raisons pour lesquelles ils auraient dû être évités. La publicité se trouve sur la chaîne YouTube de Skip ICI (en anglais seulement).

« Nous avons toujours été fiers de nos racines canadiennes, et maintenant, nous sommes ravis de mettre celles-ci en valeur d'une façon inédite en faisant appel à un vieil ami pour nous aider à inaugurer cette nouvelle ère stimulante chez Skip. Le charme, l'humour et le lien avec la marque de Jon cadrent parfaitement avec notre nouvelle vision. Ensemble, nous rappelons à notre clientèle qu'avec Skip, les meilleurs moments de la vie sont au bout de vos doigts, » affirme Rachel MacAdam, vice-présidente du marketing chez Skip.

Pour célébrer le lancement de sa nouvelle marque, Skip aidera des milliers de gens à Skipper à l'essentiel avec une journée remplie de cadeaux surprises sur l'appli ce jeudi 24 octobre 2024. Que ce soit pour faciliter les déplacements matinaux ou pour résoudre un dilemme à l'heure du souper, Skip distribuera des milliers de codes promotionnels tout au long de la journée pour aider sa clientèle à Skipper à l'essentiel en réduisant le coût de leurs commandes*.

Téléchargez l'appli Skip et restez à l'affût de la page Instagram de Skip, @skip_canada pour obtenir des cadeaux surprises tout au long de la journée du jeudi 24 octobre. Voici un aperçu de certaines des offres dont vous pourrez profiter :

Un rabais de 20 $ avec le code BREAKFAST de 7 h à 10 h - Skippez le café oublié sur le comptoir et commandez votre déjeuner préféré!

de 7 h à 10 h - Skippez le café oublié sur le comptoir et commandez votre déjeuner préféré! Un rabais de 25 $ avec le code LUNCH de midi à 15 h - Skippez la boîte à lunch à l'air piteux et rendez vos collègues jaloux•ses en commandant vos plats préférés pour le dîner.

de midi à 15 h - Skippez la boîte à lunch à l'air piteux et rendez vos collègues jaloux•ses en commandant vos plats préférés pour le dîner. Un rabais de 40 $ avec le code DINNER de 18 h à 21 h - Skippez la popote ou un repas raté en faisant livrer le souper à votre porte.

de 18 h à 21 h - Skippez la popote ou un repas raté en faisant livrer le souper à votre porte. Un rabais de 25 $ avec le code SNACKS de 21 h à minuit - Skippez les fringales de fin de soirée et comblez-les avec d'innombrables options pratiques en quelques clics seulement!

Les Torontoises et les Torontois auront aussi l'occasion concrète de profiter davantage de l'essentiel. Ce jeudi 24 octobre, un panier itinérant « Skippe à l'essentiel » fera son apparition dans certains des endroits les plus achalandés de la ville, notamment l'Université métropolitaine de Toronto et la gare Union, afin de réconforter celles et ceux qui en ont le plus besoin en leur distribuant de délicieuses gourmandises offertes par des restaurants locaux emblématiques, ainsi que des codes de réduction exclusifs!

Skip dessert maintenant plus de 480 villes au Canada et a déjà ajouté plus de 25 nouvelles villes à son réseau depuis le début de l'année. Les Canadiennes et les Canadiens peuvent passer leur commande sur l'appli ou le site Web de Skip dès aujourd'hui.

* Limite d'une utilisation par personne. Valide aux heures indiquées. Jusqu'à épuisement des stocks. Commande minimale requise. Taxes, pourboire et frais non inclus.

Déjeuner : 7 h à 10 h, commande minimale de 20 $.

Dîner : midi à 15 h, commande minimale de 25 $.

Souper : 18 h à 21 h, commande minimale de 40 $.

Collations : 21 h à minuit, commande minimale de 25 $.

