Dévoilement de la nouvelle plateforme REV Gen5 et du moteur Rotax 850 E-TEC Turbo R « Cette cinquième génération de la plateforme emblématique REV est la prochaine évolution majeure de l'expérience de conduite Ski-Doo, repoussant les limites de l'innovation et offrant ainsi une motoneige toujours plus agile et puissante », a déclaré Annick Lauzon, directrice du marketing mondial, Ski-Doo. La plateforme REV Gen5 offre les technologies les plus récentes afin de faire vivre aux conducteurs la meilleure expérience qui soit.

La version sentier, offerte sur toutes les motoneiges 850 E-TEC MXZ et certaines Renegades de l'année modèle 2023, obtient un look athlétique époustouflant grâce à quatre phares à DEL générant plus de 4 800 lumens. Elle est également dotée d'un nouveau berceau-moteur qui amortit le bruit et les vibrations, ainsi que d'un nouveau dispositif de refroidissement de la transmission à variation continue (TVC) prolongeant la durée de vie de la courroie afin d'améliorer l'expérience de conduite et de propriété. La version hors-piste, sur les modèles Summit et Freeride 2023 de Ski-Doo, est trois pouces plus étroite, jusqu'à 16 livres plus légère, bénéficie d'une toute nouvelle géométrie de suspension arrière et offre en option le tout nouveau moteur Rotax 850 E-TEC Turbo R.

Seulement trois ans après avoir présenté le premier moteur à deux temps turbocompressé et conçu en usine au monde, BRP rehausse la barre en lançant le nouveau Rotax 850 E-TEC Turbo R, le moteur turbo deux temps le plus puissant de l'industrie, avec ses 180 chevaux. La feuille de route reconnue du moteur 850 E-TEC en versions turbo et non turbo offre aux conducteurs la confiance qu'ils obtiendront de la facilité d'utilisation clé en main et de la performance exceptionnelle dans toutes les conditions, à toutes les altitudes.

Les conducteurs qui choisissent un modèle avec la plateforme REV Gen5 ont également la possibilité d'ajouter le tout nouvel écran tactile couleur de 10,25 pouces qui fait passer la connectivité au niveau supérieur. Le nouvel écran présente une conception élégante et une technologie de pointe, assurant une connectivité fluide et des mises à jour logicielles en direct par Bluetooth et Wi-Fi. L'interface simple, prévisible et cohérente avec écran tactile et commandes manuelles illustre la facilité d'utilisation pour les conducteurs. Le système BRP Connect intégré permet une connexion rapide aux téléphones intelligents ou aux systèmes de communication afin que les conducteurs puissent profiter de la musique, parler entre eux, voir la navigation à l'écran grâce à l'application BRP Go! et bien plus encore.

Lancement de nouveaux modèles Ski-Doo pour les nouveaux venus dans l'industrie et les jeunes conducteurs

La gamme de modèles 2023 des motoneiges Ski-Doo est également renforcée par de tout nouveaux modèles : les Neo et Neo+. « Nous avons récemment vu un nombre record de nouveaux entrants dans le monde de la motoneige qui recherchent une façon accessible d'essayer le sport d'eux-mêmes », a déclaré Mme Lauzon. « Leur permettre d'utiliser une motoneige qui correspond à leurs compétences et à leur niveau de confiance, tout en profitant de chaque once de cette sensation Ski-Doo qu'ils recherchent, voilà pourquoi nous sommes fiers de présenter le Neo. »

Les modèles Neo ciblent les nouveaux conducteurs et les personnes qui passent d'un modèle pour jeunes à un modèle pleine grandeur. Avec un prix de départ de 6 399 $ US / 7 999 $ CA, le modèle Neo offre un facteur de plaisir énorme, une facilité d'utilisation grâce à des caractéristiques comme le démarrage électrique, l'injection de carburant et la marche arrière électroniques, tout en étant moins intimidant avec une puissance idéale et une ergonomie compacte.

Pour 2023, BRP est également heureuse de présenter les modèles MXZ 120 et 200, qui permettent à toute la famille de profiter du plaisir de conduire une motoneige Ski-Doo. Ces petites motoneiges sont idéales pour créer une passion dès le plus jeune âge, goûter plus tôt à la liberté qu'offre ce sport et graduellement faire le saut vers une vie remplie de plaisir Ski-Doo.

Pour en savoir plus sur les modèles de motoneiges de l'année modèle 2023 de Ski-Doo, notamment les caractéristiques techniques et les informations techniques, visitez ski-doo.com.

