Ces distinctions, décernées par des institutions reconnues en design, reflètent l'approche holistique en design de BRP, où performance, ergonomie, durabilité et émotion se combinent pour créer des expériences de conduite inoubliables, sur tous les types de terrains.

Au cœur de ces honneurs se trouve la conviction de BRP que le design n'est pas une couche esthétique, mais un levier stratégique. Des motos électriques aux véhicules hors route, en passant par les motoneiges et les véhicules 3 roues, chacun des produits primés démontre comment un design réfléchi peut améliorer l'expérience d'utilisation, aider à réduire l'impact environnemental et rendre les sports motorisés plus accessibles. Notons que les produits électriques de BRP ont obtenu 12 des 20 distinctions reçues en 2025, soulignant la force de la vision de l'entreprise en matière de design électrique.

Une distinction historique pour l'équipe Design de BRP

Plus tôt cette année, BRP a été nommée Red Dot : Design Team of the Year 2025 , l'une des plus hautes distinctions en design industriel international. Cette reconnaissance est remise aux organisations qui démontrent une qualité de design exceptionnelle et une innovation constante à long terme. Elle témoigne de la force de la culture de design profondément ancrée chez BRP, et de sa capacité à offrir des produits d'excellence à travers toutes ses catégories de produits et ses marques.

« Chez BRP, le design commence par les gens : leurs besoins, leurs environnements et les expériences qu'ils recherchent », a déclaré Denys Lapointe, chef de la direction du design chez BRP. « Que ce soit pour réinventer la mobilité électrique, améliorer la performance hors route, optimiser le confort sur longue distance ou créer des moments mémorables sur l'eau, notre objectif reste le même : créer des produits intuitifs, utiles et conçus pour durer. Ces reconnaissances reflètent la passion collective de nos équipes de design et d'ingénierie. Elles témoignent également de notre conviction que le design doit être responsable, inclusif et porteur d'expériences uniques. »

Un trio électrique qui se démarque

Les trois premiers produits électriques de BRP ont été acclamés mondialement, remportant à eux seuls 12 prix de design parmi les concours les plus respectés de l'industrie.

Can-Am Pulse

Récompensée par plusieurs distinctions, dont Red Dot Best of the Best, GOOD DESIGN, Green GOOD DESIGN, GOOD DESIGN Australia et iF, la moto électrique Can-Am Pulse réinvente la mobilité urbaine électrique avec un design compact, agile et accueillant. Inspirée du harfang des neiges pour son silence et son efficacité, elle se démarque par ses détails avant-gardistes, ses proportions équilibrées et son ergonomie intuitive. Bien plus qu'une moto urbaine, elle affirme que la conduite en ville peut être audacieuse et résolument moderne.

Can-Am Origin

Également primée par Red Dot, GOOD DESIGN, Green GOOD DESIGN, GOOD DESIGN Australia, iF et IDSA, la moto électrique Can-Am Origin s'inspire de l'héritage de BRP en motocross pour offrir une polyvalence tant sur la route que hors route. Son design met l'accent sur la conduite silencieuse, l'efficacité et la confiance du conducteur, avec des formes sculptées et une ergonomie pensée pour passer aisément de la route aux sentiers.

Les motos électriques Can-Am Origin et Can-Am Pulse ont en commun une plateforme modulaire qui vise à minimiser la production de pièces et l'impact environnemental.

Ski-Doo Grand Touring Electric

Lauréate d'un prix Green GOOD DESIGN, la motoneige Ski-Doo Grand Touring Electric représente une avancée majeure en mobilité hivernale, qui s'inscrit dans le cadre des efforts d'électrification de BRP. Son design aérodynamique, son architecture de batterie intégrée et ses proportions parfaitement équilibrées offrent une maniabilité sûre, tout en préservant l'ADN emblématique de Ski-Doo. Ses matériaux de qualité et son langage visuel épuré démontrent qu'innovation durable peut aller de pair avec performance.

Autres prix marquants

Can-Am Maverick R MAX

Récompensé par Red Dot, GOOD DESIGN et GOOD DESIGN Australia, le Maverick R MAX élargit l'expérience hors route en accueillant quatre passagers dans une cabine pensée pour l'aventure partagée. Sièges ajustables, caractéristiques de sécurités intégrées, accessoires fonctionnels, suspension haute performance et silhouette imposante : tout est conçu pour offrir une expérience inégalée. Sa conception, centrée sur l'utilisateur, priorise confort, sécurité et connexion entre les passagers, redéfinissant ainsi la façon dont les groupes vivent ensemble l'expérience de la conduite hors route.

Can-Am Canyon RedRock

Primé par Red Dot et GOOD DESIGN, le Canyon RedRock combine confort longue distance et robustesse. Conçu pour différents types de routes, il offre une garde au sol élevée, des pneus adaptés aux aventures, des éléments de protection et une position de conduite ergonomique qui réduit la fatigue. Il est aussi le premier véhicule trois roues à avoir été nommé Motorcycle of the Year par Rider Magazine .

Can-Am Outlander XT 1000R

Honoré par Red Dot et GOOD DESIGN, le Outlander XT 1000R allie durabilité et puissance. Ses interfaces optimisées et ses solutions de rangement innovantes améliorent la performance dans les conditions les plus exigeantes. L'utilisation des mêmes composantes entre divers modèles vise à réduire l'impact environnemental. Son allure affirmée et sa façade distinctive lui donnent une identité visuelle forte dans son segment.

Tournée vers l'avenir

Avec l'ajout de ces distinctions, BRP compte désormais 210 récompenses internationales en design. Alors que l'entreprise explore de nouvelles technologies, plateformes et formes de mobilité, le design demeure au cœur de son ambition : créer des produits responsables et durables, qui offrent une performance exceptionnelle, tout suscitant une connexion émotionnelle auprès des conducteurs du monde entier.

*Titre officiel en anglais seulement (Red Dot : Équipe de design de l'année 2025)

