Le ministre de la Justice annonce la nomination d'un juge et d'un juge de paix magistrat de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de M. Alex Savoie à titre de juge ainsi que celle de M. Paulo Gouveia comme juge de paix magistrat de la Cour du Québec.

M. Alex Savoie est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau en 2015. Il a commencé sa carrière à son compte en 2015 et a poursuivi l'exercice de sa profession, cette même année, au Centre communautaire juridique de Québec. Il exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale, à Québec.

M. Paulo Gouveia détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 1992. Il a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2017, il exerçait sa profession au sein du Tribunal administratif du Québec. Le lieu de résidence de M. Gouveia est fixé à Montréal ou dans le voisinage immédiat.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777