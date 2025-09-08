MUNICH, 8 septembre 2025 /CNW/ - GAC a officiellement lancé récemment sa toute nouvelle technologie à portée étendue ADiMOTION, qui améliore l'efficacité de l'extension de portée, la réponse à la puissance et les performances de la NVH. Associé à la plateforme de gestion de l'énergie alimentée par l'IA, il assure une utilisation précise de chaque kilowattheure d'électricité et une conversion optimale de chaque goutte de carburant. Grâce à cette percée, GAC répond aux principales préoccupations des consommateurs au sujet des VE à autonomie prolongée, offrant une nouvelle option de voyage où « une batterie complète ou une batterie faible, l'expérience demeure la même ».

HYPTEC HL équipé d’ADiMOTION (PRNewsfoto/GAC)

Depuis longtemps, les utilisateurs d'extension d'autonomie sont préoccupés par des problèmes tels que la consommation élevée de carburant lorsque la batterie est épuisée, la faible puissance de sortie, ainsi que le bruit et les vibrations excessifs. La nouvelle technologie ADiMOTION de GAC s'attaque à ces irritants grâce à six capacités de pointe de l'industrie, offrant une expérience d'extension de gamme ultra-efficace, ultra-puissante et ultra-silencieuse.

Champion de l'efficacité énergétique : maximiser l'utilisation de l'énergie et atteindre la marque distinctive des performances « ultra-efficaces ».

Champion de l'entraînement électrique : consommation d'énergie plus faible et autonomie plus longue, même lorsque vous utilisez la climatisation à haute vitesse, les utilisateurs profitent d'une plus longue autonomie sans anxiété quant à l'autonomie.

Champion de l'énergie : avec une production d'énergie continue maximale allant jusqu'à 85 kW, l'extension de portée fournit une énergie fiable et abondante pour tous les scénarios, qu'il s'agisse de grimper des collines ou de transporter des charges complètes, offrant des performances « ultra-puissantes » et éliminant l'anxiété liée à la batterie appauvrie.

Champion de l'efficacité : grâce à des matériaux novateurs et à la conversion d'énergie presque sans perte, les coûts de déplacement quotidiens sont réduits et la planification des déplacements sur de longues distances est facilitée.

Champion du silence : La production d'énergie au ralenti assure un calme de pointe dans les cabines. Certifié par CATARC avec la notation la plus élevée « Silent Star AAA ». Même lorsque vous conduisez avec une batterie appauvrie, la cabine reste aussi silencieuse qu'un VE pur, dépassant le silence au niveau de la bibliothèque, démontrant sa force « ultra-silencieuse ».

Champion de l'innovation : grâce à des matériaux et à des processus révolutionnaires, il est possible d'obtenir une réponse plus rapide et un meilleur rendement.

En outre, ADiMOTION utilise quatre stratégies énergétiques intelligentes : la gestion de l'énergie dans tous les domaines de l'IA, l'ajustement de la recharge par l'IA, la récupération de l'énergie par l'IA et la distribution optimale instantanée par l'IA. Analyser le trafic, la disponibilité de la recharge et les habitudes de conduite pour planifier et allouer l'énergie en temps réel.

En se concentrant sur les besoins des utilisateurs et en répondant aux défis liés à l'anxiété de la gamme, la technologie ADiMOTION de GAC élimine non seulement les préoccupations quant aux performances de la batterie appauvrie, mais fait également passer la technologie chinoise d'extension de gamme à un niveau supérieur. Grâce à l'innovation de pointe, elle donne un nouvel élan au développement de haute qualité de l'industrie NEV, offrant continuellement une valeur de mobilité plus fiable et supérieure aux consommateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2766529/GAC.jpg

SOURCE GAC

PERSONNE-RESSOURCE : Katya Sun, [email protected]