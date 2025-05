OTTAWA, ON, le 9 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation Rideau Hall (FRH) a annoncé les récipiendaires des Prix du Gouverneur général pour l'innovation (PGGI). Ces prix reconnaissent et célèbrent des individus, des équipes et des organisations canadiennes exceptionnels pour leur excellence en matière d'innovation et leur contribution à façonner notre avenir et à améliorer notre qualité de vie.

Cette année, les Prix du Gouverneur général pour l'innovation célèbrent 10 ans de reconnaissance des innovateurs les plus transformateurs du Canada. Au fil des années, ces prix ont non seulement rendu hommage à des innovations canadiennes remarquables, mais ont aussi inspiré des innovateurs de tous âges à faire progresser divers domaines, allant des sciences et de la technologie aux arts et à l'innovation sociale.

Les récipiendaires des Prix du Gouverneur général pour l'innovation de 2025 sont :

GHGSat Vanguard

(C-10) (M. Stéphane Germain)

Les capacités novatrices de surveillance des émissions de GHGSat permettent aux décideurs de s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant l'efficacité industrielle avec un impact positif. Grâce à une technologie basée sur des satellites et des avions, GHGSat localise les émissions directement à leur source avec une rapidité inégalée, fournissant les données et les analyses nécessaires pour agir et accélérer la décarbonation de la planète.

Candidature présentée par : Banque de développement du Canada (BDC)

Un cœur sur puce pour la découverte de médicaments et la modélisation des maladies

(Dr. Milica Radisic)

La technologie « Biowire heart-on-a-chip » révolutionne les tests de médicaments en modélisant les maladies cardiaques humaines à l'aide de cellules souches spécifiques aux patients. Contrairement aux modèles animaux, cette méthode reflète la diversité génétique humaine ainsi que les différences liées au sexe. La Dre Radisic utilise la stimulation électrique et des polymères micro-fabriqués pour faire croître des tissus contractiles, contribuant ainsi à la recherche sur les maladies et à la découverte de médicaments au bénéfice des patients canadiens et de l'industrie pharmaceutique.

Candidature présentée par : Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Student Energy

(Helen Watts, Angela Paley, Shakti Ramkumar, Abdullah Khair, Claris Canta)

Fondée en 2009, Student Energy donne aux jeunes les moyens de mener une transition énergétique juste, équitable et durable grâce à l'éducation, au développement des compétences et à la collaboration mondiale. Avec plus de 50 000 membres dans plus de 120 pays et plus de 60 sections universitaires, il s'agit de la plus grande organisation énergétique dirigée par des jeunes au Canada. Elle stimule l'innovation par des partenariats avec les gouvernements, les entreprises et les communautés.

Candidature présentée par : PrairiesCan

NORS - Service national de réponse aux surdoses

(Dr Sumantra Monty Gosh et Lisa Morris-Miller)

Le programme NORS est le seul service national au Canada qui soutient les personnes consommant des drogues seules, s'attaquant ainsi à une cause majeure des décès par surdose. Le service a répondu à plus de 16 000 appels, prévenu près de 150 décès et est devenu un lien vital, reconnu à l'échelle internationale.

Candidature présentée par : Universités Canada

Dispersa - Décarbonisation des agents tensioactifs à partir de déchets alimentaires

(Nivatha Balendra)

Dispersa a mis au point le premier procédé breveté au monde permettant de produire des biosurfactants dérivés de déchets. Ces biosurfactants sont des alternatives abordables et non toxiques aux tensioactifs pétrochimiques et synthétiques utilisés dans les produits de consommation. À grande échelle, leur premier produit, PuraSurf, pourrait éliminer près d'un million de tonnes d'équivalents CO2.

Candidature présentée par : Ingenium

ODARA - Outil d'évaluation du risque d'agression conjugale en Ontario

(Dre N. Zoe Hilton, au nom d'Angela Eke, Elke Ham, Kate Lines)

ODARA est le premier outil au monde fondé sur des données probantes pour évaluer le risque futur de violence entre partenaires intimes. Fruit d'une collaboration de 25 ans entre les services policiers et le milieu académique, il permet aux intervenants d'identifier les cas à haut risque de récidive, d'améliorer les plans de sécurité et d'optimiser l'allocation des ressources. Largement utilisé au Canada et aux États-Unis, ODARA a influencé les approches mondiales d'évaluation du risque de violence.

Candidature présentée par : Fédération des sciences humaines

Comités de sélection et d'évaluation des Prix du Gouverneur général pour l'innovation de 2025

Les comités de sélection et d'évaluation des PGGI 2025 sont composés de personnalités éminentes choisies pour leur expertise et leur compréhension approfondie de l'écosystème de l'innovation au Canada.

Comité d'évaluation 2025 des PGGI :

David Brown (Président du comité), cofondateur et chef de l'exploitation de Chinova Bioworks, fondateur de MYCODEV Group et lauréat des PGGI 2017

(Président du comité), cofondateur et chef de l'exploitation de Chinova Bioworks, fondateur de MYCODEV Group et lauréat des PGGI 2017 Jennifer Altenberg , coordonnatrice des services d'apprentissage pour les écoles catholiques du Grand Saskatoon

, coordonnatrice des services d'apprentissage pour les écoles catholiques du Grand Saskatoon Marcia Nozick , fondatrice d'EMBERS (Eastside Movement for Business and Economic Renewal Society) et lauréate des PGGI 2020

, fondatrice d'EMBERS (Eastside Movement for Business and Economic Renewal Society) et lauréate des PGGI 2020 Melissa Allen , fondatrice de Capital M Ventures

Comité de sélection 2025 des PGGI :

Dr Robert Luke (Président du comité), chef de la direction, eCampusOntario

(Président du comité), chef de la direction, eCampusOntario Julie L'Heureux, directrice, Philanthropie et relations communautaires, Power Corporation du Canada

Aatifd Baskendri, chef de la direction, Northpine Foundation

Un événement en l'honneur des récipiendaires des PGGI 2025 aura lieu le 29 mai 2025 à Rideau Hall, dans le cadre de la Semaine de l'innovation canadienne (du 26 au 30 mai).

À propos des Prix du Gouverneur général pour l'innovation

Créés en 2016, les Prix du Gouverneur général pour l'innovation ont pour objectif d'inspirer les Canadiens et les Canadiennes à adopter une culture de l'innovation et à suivre l'exemple d'innovateurs et d'entrepreneurs audacieux qui ont mis au point des solutions novatrices ou améliorées afin d'apporter une plus-value, et dont les retombées ont un impact significatif sur notre qualité de vie.

Les prix sont décernés à des individus, des équipes et/ou des organisations dont les innovations sont :

véritablement exceptionnelles ;

transformatrices ;

et ont un impact positif sur la qualité de vie au Canada .

Chaque année, jusqu'à six récipiendaires sont sélectionnés dans le cadre d'un processus rigoureux de sélection en deux étapes, basé sur le mérite.

Pour en savoir plus, visitez le site : innovation.gg.ca

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme de bienfaisance national, non partisan, qui rassemble des idées, des personnes et des ressources afin de célébrer ce que le Canada a de meilleur. La FRH travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires, dont le Bureau du secrétaire du Gouverneur général, pour améliorer concrètement les conditions de vie et favoriser la réussite et l'épanouissement de nombreux Canadiens et de Canadiennes. La FRH est responsable de la gestion complète des Prix du Gouverneur général pour l'innovation.

Approfondissez vos connaissances sur la FRH au www.rhf-frh.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux :

LinkedIn

Instagram

Facebook

Bluesky

SOURCE Rideau Hall Foundation

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jill Clark, Rideau Hall Foundation, [email protected], 613-809-1480