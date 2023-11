Six initiatives se démarquent sur Québec circulaire - Le CERIEC et RECYC-QUÉBEC dévoilent les lauréats des Prix initiatives circulaires 2023

MONTRÉAL, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Daniel Normandin, directeur du CERIEC, et Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, ont dévoilé aux Assises québécoises de l'économie circulaire les six lauréats des Prix initiatives circulaires 2023. Cet événement phare de l'économie circulaire a ainsi permis de mettre en lumière des organisations audacieuses qui s'appliquent à préserver les ressources.

Un événement orienté vers le changement et l'action

Lors de cette 3e édition des Assises québécoises de l'économie circulaire orientée sur le passage à l'action, plus d'une trentaine de conférenciers et conférencières ont partagé leurs initiatives devant plus de 500 participants venus d'horizons divers. Les thèmes abordés comprenaient la circularité dans les entreprises et les municipalités, les tendances à surveiller, les mesures pour accélérer la transition ainsi que diverses stratégies de circularité. Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, a souligné lors de son allocution d'introduction la nécessité d'accélérer le rythme de ces changements.

Une plateforme rassembleuse, plus nécessaire que jamais

Les Prix initiatives circulaires se déroulent chaque année sur la plateforme numérique Québec circulaire qui célèbre cinq ans d'existence, ayant été inaugurée en 2018, lors de la première édition des Assises québécoises de l'économie circulaire. La plateforme qui fédère une variété de connaissances, d'outils et d'expertises en économie circulaire, rassemble maintenant plus de 3 000 membres et répertorie sur sa cartographie plus de 400 initiatives locales qui visent à accélérer la transition vers un modèle économique plus durable.

À titre de partenaire majeur de Québec circulaire, RECYC-QUÉBEC a eu le plaisir de remettre, avec le CERIEC, animateur de la plateforme, les Prix qui récompensent des initiatives qui redéfinissent nos façons de produire et de consommer, inspirent au changement et contribuent à accélérer la transition vers une économie circulaire. La centaine de candidatures reçues dans le cadre de la 4e édition de ces Prix démontrent l'engouement envers ce modèle économique.

La sélection des projets s'est faite par un jury d'expertes, parmi des catégories d'organisations différentes dans une variété de secteurs ; permettant, dans la foulée, d'illustrer que peu importe la taille ou la nature de l'organisation, adopter une ou plusieurs stratégies d'économie circulaire est possible. Six initiatives lauréates ont été dévoilées.

Félicitations à :

Emballages Carrousel, pour le programme Carrou-cycle (catégorie moyenne et grandes entreprises) ;

La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, qui est à l'origine d'un projet de déconstruction de bâtiments pour le réemploi (catégorie Municipalités, institutions et gouvernements) ;

Réemploi+, qui porte les initiatives Dômes R+, Atelier R+ et Quincailleries R+ (catégorie OBNL et coops) ;

Mycelium Remedium Mycotechnologies, pour le projet de Mycomatériaux (catégorie Projets multiacteurs et recherche-action) ;

Tricycle, qui invite à penser le modèle alimentaire autrement avec les insectes (catégorie petite entreprise) ;

Partage Club, avec l'application de prêt d'objets entre voisins (catégorie Organisations en démarrage)

L'effet de levier potentiel des initiatives pour une optimisation des ressources en circulation au Québec, leur pertinence pour accélérer la transition, leur impact positif au niveau environnemental, social et économique, ainsi que leur caractère innovant, ont permis de déterminer les lauréates.

Le jury des Prix initiatives circulaires 2023 était composé d'Hélène Gervais, conseillère en environnement chez RECYC-QUÉBEC, Cathy Baptista, coordonnatrice scientifique au Réseau de recherche en économie circulaire du Québec (RRECQ), Marie-Christine Thibault, Conseillère en écoconception et économie circulaire chez Éco Entreprises Québec et Marie-Eve Chapdelaine, directrice du développement durable chez Cascades.

Citations :

« Je suis heureuse que nos organisations mettent leurs forces en commun pour que l'économie circulaire puisse prendre de plus en plus de place au Québec. Je suis plus que jamais encouragée dans cette approche quand je vois les nombreuses réalisations qui se font au quotidien. Parmi celles-ci, j'adresse des félicitations particulières aux six lauréats qui se sont vu remettre le Prix initiatives circulaires dans le cadre de nos Assises, dont le thème était : Passez à l'action! »

-- Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« Depuis 10 ans, le Québec a fait des progrès spectaculaires en matière de transition vers l'économie circulaire et on peut sans conteste affirmer que c'est le territoire le plus avancé à ce chapitre en Amérique du Nord. Progressivement, tous les acteurs de la société mettent l'épaule à la roue. Le lancement de la plateforme Québec Circulaire en 2018 a été, entre autres, un jalon important sur le plan de la sensibilisation et de la mobilisation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aussi, le succès de ces troisièmes Assises, tout comme celui lié aux éditions précédentes, témoigne du dynamisme et de l'attrait grandissant pour l'économie circulaire. Malgré les pas de géant, il reste encore beaucoup à faire pour qu'elle devienne le modèle de production-consommation dominant et livre ses promesses, mais le futur s'annonce prometteur. »

-- Daniel Normandin, directeur du Centre d'études et de recherches intersectorielles en économie circulaire (CERIEC)

À propos de Québec Circulaire

Créé en 2018, Québec Circulaire a pour mission de fédérer la variété d'initiatives, d'outils et d'expertises actuellement dispersées et qui se multiplieront au cours des prochaines années. C'est la plateforme de référence pour accélérer la transition vers l'économie circulaire au Québec. quebeccirculaire.org

À propos de RECYC-QUÉBEC

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

