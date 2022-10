- Le quatrième Gala d'excellence annuel aura lieu le 1er novembre 2022 au Palais des congrès du Toronto métropolitain. -

TORONTO, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Après une interruption de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19, le Gala d'excellence annuel de l'Association Horatio Alger du Canada est de retour cet automne. À cette occasion et pour la première fois, pas moins de six Canadiens exceptionnels recevront le prestigieux prix international Horatio Alger. Il s'agit des personnes suivantes :

Rola Dagher , chef du réseau mondial, Dell Technologies ;

, chef du réseau mondial, Dell Technologies ; Darren Entwistle , président et chef de la direction, TELUS Corporation ;

, président et chef de la direction, TELUS Corporation ; Bharat Masrani , président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD ;

, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD ; Lorne Michaels , créateur et producteur exécutif, Saturday Night Live ;

, créateur et producteur exécutif, Saturday Night Live ; Calin Rovinescu , président et chef de la direction, Air Canada (retraité) ;

, président et chef de la direction, Air Canada (retraité) ; Edward Sonshine , fondateur et président non exécutif du conseil d'administration, Fonds de placement immobilier RioCan.

Le 1er novembre 2022, au Palais des congrès du Toronto métropolitain, les récipiendaires du prix international Horatio Alger 2022 seront récompensés pour l'ensemble de leurs réalisations. L'événement sera organisé par le conseil d'administration de l'Association Horatio Alger du Canada, dont le président Prem Watsa, le président émérite Dominic D'Alessandro, les vice-présidents Jay S. Hennick, les très honorables David Johnston et Brian Mulroney, ainsi que le trésorier Rick Waugh. La soirée sera animée par Ben Mulroney et tous les fonds récoltés serviront à soutenir les programmes de bourses d'études et les programmes de soutien de l'Association Horatio Alger. Les demandes de renseignements concernant le parrainage du gala doivent être envoyées à l'adresse [email protected].

« Nous sommes ravis d'organiser à nouveau notre Gala d'excellence annuel. Ce quatrième événement sera le plus grand et le meilleur que nous ayons jamais organisé, car nous rendrons hommage à six personnalités parmi les plus respectées du Canada. Rola Dagher, Darren Entwistle, Bharat Masrani, Lorne Michaels, Calin Rovinescu et Edward Sonshine ont tous des histoires de vie incroyables et sont des exemples vivants illustrant qu'avec une attitude positive, un travail acharné et de la persévérance, on peut surmonter n'importe quel obstacle. En tant que principal événement de collecte de fonds pour les programmes de bourses d'études de l'Association Horatio Alger du Canada, le Gala d'excellence joue un rôle essentiel dans notre volonté d'aider la prochaine génération de leaders canadiens », a déclaré Prem Watsa, président.

L'Association a également annoncé qu'elle organiserait la toute première conférence de ses boursiers et de ses anciens lauréats du 31 octobre au 2 novembre, en même temps que le Gala d'excellence.

L'Association Horatio du Canada a deux fonctions. Tout d'abord, elle reconnaît les Canadiens qui ont fait preuve de persévérance et qui ont connu un grand succès dans la vie. Ces personnes se voient attribuer le statut de membre à vie de l'Association. Ensuite, elle octroie des bourses d'études postsecondaires à de jeunes Canadiennes et Canadiens dans chaque province et territoire. Depuis 2012, l'association canadienne a accordé presque 11,4 millions de dollars à 1400 étudiants méritants d'un océan à l'autre. Les boursiers sont également soutenus et encadrés par l'Association grâce à des services comme des conseils en matière d'aide financière et de stages ainsi qu'un soutien en santé mentale.

Pour en savoir plus sur l'Association Horatio Alger du Canada et les membres de la cohorte de 2022, veuillez visiter le site Web www.horatioalger.ca, ou suivre l'Association sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de l'Association Horatio Alger du Canada

Filiale de la Horatio Alger Association of Distinguished Americans Inc., l'Association Horatio Alger du Canada est un organisme à but non lucratif habité par la conviction que le travail acharné, l'honnêteté et la détermination peuvent vaincre tous les obstacles. L'Association honore les réalisations de personnes exceptionnelles qui ont réussi en dépit de l'adversité en leur décernant le prix Horatio Alger et en leur accordant le statut de membre à vie de l'Association. Grâce à la générosité de ses membres, l'Association Horatio Alger du Canada attribue des bourses d'études chaque année à des jeunes méritants dans chaque province et territoire du Canada. Les membres de l'Association comprennent Alain Bouchard, Dominic D'Alessandro, Murray Edwards, Serge Godin, Wayne Gretzky, Jay S. Hennick, le très honorable David Johnston, Rebecca MacDonald, feu G. Wallace F. McCain, le très honorable Brian Mulroney, Jim Pattison, Walter Schroeder, Gerald W. Schwartz, Isadore Sharp, Prem Watsa et Rick Waugh. Pour plus d'informations, visitez le site www.horatioalger.ca. L'Association est également présente sur Twitter, Facebook et Instagram.

