- 7e Gala annuel d'Excellence, le 12 novembre 2025 à l'hôtel Fairmont Royal York-

TORONTO, le 16 juin 2025 /CNW/ - L'Association Horatio Alger du Canada est heureuse d'annoncer qu'elle honorera six leaders exceptionnels du milieu des affaires, de la société civile et de la culture en leur remettant le Prix international Horatio Alger lors de son Gala d'Excellence qui se tiendra le 12 novembre 2025. Les lauréats de cette année sont :

Barry Avrich , chef de la direction, BT/A Advertising et Melbar Entertainment Group Stephan Crétier, fondateur, président du conseil, président et chef de la direction, GardaWorld Bob Dhillon , président et chef de la direction, Mainstreet Equity Corp. Katherine Lee , administratrice de sociétés, ancienne chef de la direction de GE Capital Canada Joanna Rotenberg , directrice générale, Conseils et gestion de patrimoine, Vanguard Darryl White , chef de la direction, BMO Groupe financier

Ces lauréats du Prix international Horatio Alger 2025 seront célébrés pour l'ensemble de leur parcours le 12 novembre 2025 à l'hôtel Fairmont Royal York, à Toronto. L'événement sera organisé par le conseil d'administration de l'Association Horatio Alger du Canada, incluant le président Prem Watsa, le président émérite Dominic D'Alessandro, les vice-présidents Jay S. Hennick, le très honorable David Johnston, Dr Rola Dagher, Adam Waterous, et le trésorier Rick Waugh. Tous les fonds amassés seront consacrés aux programmes de bourses d'études et aux services de soutien de l'Association. Les demandes de commandites pour le Gala peuvent être adressées à [email protected].



« Le fait d'en être à notre 7e Gala d'Excellence marque une étape importante pour notre Association. Nous avons l'honneur de reconnaître six leaders canadiens exemplaires -- Barry Avrich, Stephan Crétier, Bob Dhillon, Katherine Lee, Joanna Rotenberg et Darryl White -- dont le parcours illustre la puissance transformatrice de la détermination, de la résilience et de l'optimisme. Leurs histoires sont la preuve vivante que le travail acharné et la confiance en soi permettent de surmonter tous les obstacles. Ils incarnent également la force du système de libre entreprise canadien, moteur essentiel qui permet à des personnes de tous horizons de réaliser le rêve canadien, » a déclaré Prem Watsa, président de l'Association canadienne Horatio Alger. « En tant qu'activité phare de collecte de fonds pour nos programmes de bourses, le Gala d'Excellence joue un rôle central dans notre mission de former la prochaine génération de leaders canadiens. Aujourd'hui, l'Association remet plus de 300 bourses postsecondaires chaque année à des étudiants méritants dans chaque province et territoire. Depuis 2012, nous avons attribué 17,5 millions de dollars à plus de 2 200 jeunes exceptionnels d'un océan à l'autre. En plus du soutien financier, les boursiers reçoivent également du mentorat, des conseils financiers et académiques, ainsi qu'un accompagnement en santé mentale - des ressources qui les aident à réussir à l'université et à bâtir des carrières florissantes. »

L'Association Horatio Alger tiendra également sa Conférence des boursiers du 11 au 13 novembre, en parallèle du Gala d'Excellence.



L'Association Horatio Alger du Canada poursuit deux grands objectifs. D'abord, elle reconnaît les Canadiens ayant fait preuve de persévérance et ayant atteint un grand succès dans la vie. Ces individus reçoivent un titre de membre à vie de l'Association. Ensuite, l'Association remet des bourses postsecondaires à des jeunes Canadiens méritants dans chaque province et territoire. Depuis 2012, elle a distribué 17,5 millions de dollars à plus de 2 200 étudiants, d'un bout à l'autre du pays. Les boursiers reçoivent également du mentorat et des services de soutien, incluant des conseils financiers, des stages et un accompagnement en santé mentale.



Pour en savoir plus sur l'Association canadienne Horatio Alger et la cohorte des Membres 2024, visitez www.horatioalger.ca, ou suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.



À propos de l'Association Horatio Alger du Canada

L'Association Horatio Alger du Canada, affiliée canadienne de la Horatio Alger Association of Distinguished Americans, Inc., est un organisme de bienfaisance dédié à la croyance simple mais puissante que le travail acharné, l'honnêteté et la détermination permettent de surmonter tous les obstacles. L'Association honore les réalisations de personnes exceptionnelles ayant réussi malgré l'adversité en leur décernant le Prix Horatio Alger et en leur octroyant un titre de membre à vie. Grâce à la générosité de ses membres, l'Association remet chaque année des bourses d'études à des jeunes méritants dans toutes les provinces et territoires du Canada.

Parmi les membres de l'Association figurent Alain Bouchard, Dominic D'Alessandro, Michael Bublé, Dr Rola Dagher, Kap Dilawri, Victor Dodig, Murray Edwards, Darren Entwistle, Serge Godin, Wayne Gretzky, Jay S. Hennick, le très honorable David Johnston, Rebecca MacDonald, Bharat Masrani, feu G. Wallace F. McCain, Lorne Michaels, feu très honorable Brian Mulroney, Jim Pattison, Tracy Robinson, Calin Rovinescu, Walter Schroeder, Gerald W. Schwartz, Isadore Sharp, Edward Sonshine, Prem Watsa, Rick Waugh et Adam Waterous. Pour plus d'information, visitez www.horatioalger.ca. L'Association est également présente sur Facebook et LinkedIn.

SOURCE Association Horatio Alger du Canada

Michael Eugenio, [email protected].