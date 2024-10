Les bourses d'études Horatio Alger du Canada et du Québec seront doublées et passeront de 5000 $ à 10 000 $.

La Bourse nationale d'entrepreneuriat passera de 10 000 $ à 25 000 $.

TORONTO, le 29 oct. 2024 /CNW/ - À l'approche de son 6e Gala d'excellence, l'Association Horatio Alger du Canada a annoncé aujourd'hui une augmentation substantielle du financement de ses programmes de bourses d'études de premier cycle.

Cette augmentation marque une étape importante dans l'engagement continu de l'Association à fournir un soutien financier aux étudiants canadiens qui font face à l'adversité et qui désirent poursuivre des études supérieures. À compter de l'automne 2026 :

Les Bourses d'études Horatio Alger du Canada et du Québec (170 bourses attribuées par an) passeront de 5000 $ à 10 000 $ par étudiant universitaire;

Les Bourses nationales d'entrepreneuriat (10 bourses attribuées par an) passeront de 10 000 $ à 25 000 $ par étudiant universitaire.

« Le cœur de notre organisation est de rendre hommage aux personnes partant d'origines plutôt humbles qui réussissent très bien grâce au système de libre entreprise. Grâce à l'immense générosité des membres de l'Association Horatio Alger et des fidèles commanditaires de notre Gala d'excellence annuel, nous sommes en bonne position financière pour poursuivre notre engagement à donner aux étudiants canadiens les moyens de faire face à l'adversité à un moment où tant d'entre eux sont aux prises avec l'augmentation du coût de la vie », a déclaré Prem Watsa, président de l'Association. « Nous considérons que nos bourses d'études sont bien plus qu'une aide financière : elles constituent un investissement dans les futurs leaders du Canada. »

L'Association Horatio Alger du Canada comprend deux fonctions. D'abord, elle reconnaît les Canadiens qui se sont montrés persévérants et ont accompli de belles réussites dans leur vie. Ces personnes se voient attribuer le statut de membre à vie de l'Association grâce au prix international Horatio Alger. Lors du 6e Gala d'excellence annuel, qui se tiendra le 19 novembre 2024 à l'hôtel Fairmont Royal York, l'Association intronisera dans ses rangs le chanteur et auteur-compositeur canadien, Michael Bublé, le cofondateur du groupe d'entreprises Dilawri, Kap Dilawri, le président et chef de la direction de CIBC, Victor Dodig, la présidente et cheffe de la direction du CN, Tracy Robinson, et le chef de la direction et associé directeur de Waterous Energy Fund, Adam Waterous.

Ensuite, elle octroie chaque année des bourses d'études postsecondaires à de jeunes Canadiens méritants de chaque province et territoire. Depuis 2012, l'association canadienne a accordé 16 millions de dollars à 2000 étudiants méritants d'un océan à l'autre. Les boursiers sont également soutenus et encadrés par l'Association grâce à des services comme des conseils en matière d'aide financière, des stages et un soutien en santé mentale.

Les boursiers du prix Horatio Alger sont issus de milieux difficiles. Parmi les boursiers de la promotion 2024 :

Le revenu familial moyen était de 31 568 $;

25 % ont été abandonnés par un parent ou un tuteur;

25 % ont été victimes de violence physique, psychologique ou sexuelle;

18 % ont vécu dans un foyer où l'on consommait de l'alcool ou de la drogue;

17 % sont atteints d'un handicap ou d'une maladie grave;

17 % ont vécu la mort d'un parent ou d'un tuteur.

Malgré ces difficultés, la moyenne académique cumulée des boursiers du prix Horatio Alger de 2024 était de 90,27 %.

À propos de l'Association Horatio Alger du Canada

Filiale de la Horatio Alger Association of Distinguished Americans Inc., l'Association Horatio Alger du Canada est un organisme à but non lucratif habité par la conviction que le travail acharné, l'honnêteté et la détermination peuvent vaincre tous les obstacles. L'Association honore les réalisations de personnes exceptionnelles qui ont réussi en dépit de l'adversité en leur décernant le prix Horatio Alger et en leur accordant le statut de membre à vie de l'Association. Grâce à la générosité de ses membres, elle attribue des bourses d'études chaque année à des jeunes méritants dans chaque province et territoire du Canada.

Ses membres comprennent Alain Bouchard, Dominic D'Alessandro, Rola Dagher, Amar S. Doman, N. Murray Edwards, Darren Entwistle, Peter E. Gilgan, Serge Godin, Wayne D. Gretzky, Jay S. Hennick, David Johnston, Monique F. Leroux, Rebecca MacDonald, Anthony von Mandl, Bharat B. Masrani, G. Wallace F. McCain, Lorne Michaels, Brian Mulroney, Jim Pattison, Ryan Reynolds, David E. Ritchie, Calin Rovinescu, Walter Schroeder, Gerald W. « Gerry » Schwartz, Isadore Sharp, Edward Sonshine, Jim Treliving, V. Prem Watsa et Rick Waugh.

Pour en savoir plus sur l'Association et ses programmes de bourses d'études, veuillez visiter le site www.horatioalger.ca, ou suivre l'Association sur X, Facebook et LinkedIn.

