TORONTO, le 16 août 2023 /CNW/ - Alors que les athlètes de l'élite mondiale se préparent pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Toyota Canada accueille une liste exceptionnelle de six athlètes canadiens au sein de son équipe. Déjà athlètes de classe mondiale, les membres de l'Équipe Toyota ont chacun suivi un parcours unique jusqu'au sommet, en surmontant des défis et en atteignant l'excellence athlétique. Nous les connaissons pour leurs incroyables qualités athlétiques, mais aujourd'hui, ces athlètes inspirent d'autres Canadiens -- et une future génération d'athlètes -- en partageant leurs histoires.

« L'Équipe Toyota est ravie d'accueillir ces six athlètes exceptionnels qui ont brisé des barrières et contribué à revigorer leurs communautés », a déclaré Cyril Dimitris, vice-président des ventes et du marketing de Toyota Canada. « Les athlètes de l'équipe Toyota sont des exemples remarquables de ce qui est possible grâce à la puissance du mouvement humain. « En partageant leurs histoires personnelles sur leur parcours en dehors du sport, nous espérons encourager et inspirer davantage de Canadiens à entreprendre leur propre parcours pour réaliser l'impossible. »

Toyota a lancé la campagne « Réalisez l'impossible » avant les Jeux olympiques et de PyeongChang 2018. Dans le cadre d'une campagne mondiale, des athlètes du monde entier ont raconté comment ils ont réalisé l'impossible en libérant tout leur potentiel grâce à la puissance du mouvement.

Voici la liste des athlètes canadiens qui font partie de l'Équipe Toyota :

Cindy Ouellet - Québec (basketball en fauteuil roulant) : Vaincre les obstacles et se hisser au sommet

En tant que vétérane du basketball en fauteuil roulant, Cindy Ouellet a plusieurs fois représenté le Canada sur la scène internationale. Ayant déjà participé à cinq Jeux paralympiques et à quatre Jeux parapanaméricains, elle est l'une des plus grandes étoiles du basketball en fauteuil roulant au pays. Cindy incarne l'excellence et la volonté de vaincre les obstacles. Diagnostiquée d'un cancer des os à l'âge de 12 ans, avec moins de cinq pour cent de chances de survie, et victime de cruelles intimidations pendant son enfance, la détermination de Cindy l'a aidée à surmonter obstacles infranchissables et à obtenir d'incroyables succès tant dans le parasport que dans ses études. Aujourd'hui, Cindy se fait entendre dans les espaces intersectionnels et est une force de motivation. Pour en savoir plus sur l'histoire incroyable de Cindy, cliquez ici.

Damian Warner - Ontario (athlétisme - décathlon) : Des haies aux triomphes : le parcours de Damian Warner vers l'or olympique

Champion du décathlon masculin aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Damian Warner s'est imposé comme l'un des athlètes les plus accomplis au monde. Mais son chemin vers le succès n'a pas toujours été facile. Ayant grandi dans un foyer monoparental à faible revenu, Damian a connu le fardeau que les parents peuvent ressentir lorsqu'ils essaient de subvenir aux besoins de leur famille, et comme c'était facile pour un enfant de passer entre les mailles du filet s'il ne dispose pas des ressources adéquates. Damian a eu la chance de pouvoir compter sur un réseau, notamment sur le soutien incommensurable de sa mère et de son équipe d'entraîneurs. Aujourd'hui, il espère rendre la pareille en encourageant les enfants défavorisés à exceller dans leurs propres passions. Pour en savoir plus sur l'histoire incroyable de Damian, cliquez ici.

Keely Shaw - Saskatchewan (paracyclisme) : Passer à la vitesse supérieure et pédaler jusqu'au sommet

Le parcours de la paracycliste canadienne Keely Shaw, qui a remporté la première médaille du Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, est une histoire de détermination, de lutte contre l'adversité et d'exploits. Keely a toujours été une athlète compétitive et son rêve d'enfant était de devenir une joueuse de hockey d'élite. Mais après une blessure à cheval qui a changé sa vie et a réduit à l'âge de 15 ans, elle s'est retrouvée en pleine crise d'identité. Réapprenant son corps et ses nouvelles capacités, Keely a retrouvé son pouvoir grâce au paracyclisme et est déterminée à changer la perception des handicaps physiques. Pour en savoir plus sur l'histoire incroyable de Keely, cliquez ici.

Philip Kim - Colombie-Britannique (Breaking) : Un pionnier du break prêt à entrer dans l'histoire

Philip Kim, alias « Phil Wizard » (le magicien), est l'un des danseurs les plus créatifs et les plus originaux de la scène du breakdance. Alors que le breakdance fera ses débuts officiels aux Jeux olympiques de Paris 2024, Phil, qui jouissait d'une modeste notoriété dans sa discipline et son petit cercle d'adeptes, s'est retrouvé soudainement propulsé parmi les meilleurs espoirs de médaille du Canada. Ayant développé très tôt des aptitudes athlétiques remarquables et s'étant passionné pour le breakdance, Phil a su persévérer pour surmonter les doutes et gérer les attentes de sa famille, tout en sortant des sentiers battus. Considéré comme un pionnier, Phil prouve que l'on peut miser sur ses qualités pour réussir. Le fait que le break devienne un sport olympique officiel a ouvert un tout autre monde de possibilités, et la mission de Philip est d'inspirer une nouvelle génération de breakeurs et de futurs athlètes olympiques. Pour en savoir plus sur l'histoire incroyable de Philip, cliquez ici.

Tammara Thibeault - Québec (boxe) : Combattre les stéréotypes dans la boxe féminine

Quand elle était enfant, Tammara Thibeault, championne du monde de boxe et olympienne, a eu du mal à trouver sa place. Trouvant son sens de l'appartenance dans le sport, Tammara a été inspirée par son père pour commencer à s'entraîner à la boxe à l'âge de neuf ans. En tant qu'enfant biraciale née d'une mère canadienne haïtienne et d'un père canadien-français, Tammara avait une apparence différente de celle de ses camarades, et était souvent victime de brimades et ressentait un sentiment d'exclusion à l'école. Mais, nourrie par son amour de l'éducation et sa passion pour la boxe, Tammara en est ressortie plus forte et plus résiliente. Progressant rapidement dans sa carrière de boxeuse, Tammara était déterminée à changer le visage de la boxe féminine, en luttant contre les stéréotypes et les idées fausses sur son chemin vers le sommet. Pour en savoir plus sur l'histoire incroyable de Tammara, cliquez ici.

Marissa Papaconstantinou - Ontario (para-athlétisme - 100 m et 200 m) : Quand l'esprit l'emporte sur la matière - défier les limites et inspirer la prochaine génération d'athlètes canadiens

Le parcours de Marissa Papaconstantinou, médaillée de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, a défié les limites du potentiel humain, et met en évidence le pouvoir de la communauté, de l'état d'esprit et de la détermination. Cette Torontoise de 23 ans est née sans pied droit, mais cela ne l'a pas empêchée de réussir sur le plan personnel et professionnel. Ayant grandi dans la région de Scarborough, à Toronto, Marissa a eu la chance d'avoir accès à des installations qui proposaient des sports adaptés aux enfants vivant avec une incapacité. À l'âge de 11 ans, elle a eu droit à sa première lame de course. Aujourd'hui, en tant qu'athlète de haut niveau, Marissa se consacre à élever le sport paralympique et à inspirer la nouvelle génération de paralympiens. Pour en savoir plus sur l'histoire incroyable de Marissa, cliquez ici.

