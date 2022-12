Situation en Ukraine - Le Québec renouvelle son soutien à l'Ukraine

QUÉBEC, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce une contribution de 100 000 $ à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en vue d'assurer le maintien des services éducatifs aux élèves et aux étudiants ukrainiens. Ce soutien financier s'ajoute à une série de mesures déployées par le Québec dans son effort visant à aider le peuple ukrainien.

Le 28 novembre dernier, le ministère ukrainien de l'Éducation et des Sciences (MESU) rapportait que 2 783 établissements d'enseignement, soit près de 20 % de toutes les écoles du pays, avaient été endommagés par des bombardements, dont 337 complètement détruits.

Le système éducatif ukrainien nécessite un soutien immédiat, et ce, malgré les efforts déployés par le MESU pour assurer la continuité de l'enseignement. Diverses actions sont menées à cet effet par l'UNESCO, par le biais d'un compte spécial pour les situations de sortie de crise auquel le gouvernement du Québec apporte sa présente contribution. L'UNESCO privilégie quatre volets :

Soutien à l'enseignement et à l'apprentissage hybrides et à distance grâce à la fourniture de matériel et de logiciels ainsi qu'à la formation des enseignants;

Élaboration et maintenance de plateformes et de contenus éducatifs numériques;

Soutien aux étudiants et aux enseignants en Ukraine et dans les pays voisins;

et dans les pays voisins; Soutien au système éducatif national en Ukraine de même que dans les pays voisins.

Citation :

« Le conflit en Ukraine continue d'avoir des effets dévastateurs sur la population locale. Les problèmes et les privations auxquels elle fait face sont nombreux. La vie et les droits fondamentaux des personnes sont toujours menacés. Une fois de plus, le Québec démontre sa solidarité envers le peuple ukrainien, en soutenant les actions cruciales que mène l'UNESCO en faveur de l'éducation en Ukraine. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Malgré les épreuves et les défis que l'Ukraine affronte depuis l'invasion russe de son territoire, elle doit continuer, envers et contre tous, à penser à l'éducation de ses enfants. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le peuple ukrainien dans cette épreuve et continuera de surveiller la situation de près. Nous sommes de tout cœur avec les Ukrainiens. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Les étudiantes et étudiants ukrainiens qui fréquentent les établissements d'enseignement supérieur dans leur pays affligé par la guerre vivent actuellement des moments très difficiles. Comme société, nous avons le devoir d'agir afin de les soutenir durant leur parcours scolaire. Ces jeunes représentent l'avenir de leur pays. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le montant annoncé provient du ministère de l'Éducation (30 000 $), du ministère de l'Enseignement supérieur (30 000 $) et du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (40 000 $).

Cette contribution s'ajoute à celles que le gouvernement du Québec s'est engagé à verser depuis mars 2022 pour soutenir la population ukrainienne. Le montant total de l'aide apportée s'élève ainsi à 11,2 millions de dollars.

Une première aide de 300 000 $ a été annoncée le 1 er mars, également répartie entre les fonds d'urgence des organismes de coopération internationale Médecins du Monde Canada et la Croix-Rouge canadienne, division du Québec.

mars, également répartie entre les fonds d'urgence des organismes de coopération internationale Médecins du Monde Canada et la Croix-Rouge canadienne, division du Québec. Une deuxième aide humanitaire de 700 000 $ a été annoncée le 16 mars dans le cadre d'un appel à projets ouvert aux organismes de coopération internationale du Québec. Dévoilés le 27 avril, les organismes bénéficiant des sommes gouvernementales sont : Avocats sans frontières - 100 000 $; Collaboration Santé Internationale - 156 170 $; Croix-Rouge canadienne, division du Québec - 135 960 $; Développement et Paix - 200 000 $; Partenaires canadiens pour la santé internationale - 107 870 $.

Une contribution de 100 000 $ permettant l'envoi par avion de matériel destiné à la population ukrainienne s'est ajoutée le 7 avril dernier.

Une somme de 10 millions de dollars a été versée récemment dans le but de poursuivre l'accueil des personnes ukrainiennes au Québec.

Par ailleurs, d'autres actions ont été entreprises par le gouvernement du Québec :

Lors de la 40 e session extraordinaire de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), qui s'est tenue à Paris le 16 mars 2022, il a participé activement à la rédaction et à l'adoption de la Résolution sur l' Ukraine par l'Organisation internationale de la Francophonie qui réprouve l'agression militaire de l' Ukraine par la Fédération de Russie.





40 session extraordinaire de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), qui s'est tenue à Paris le 16 mars 2022, il a participé activement à la rédaction et à l'adoption de la Résolution sur l' par l'Organisation internationale de la Francophonie qui réprouve l'agression militaire de l' par la Fédération de Russie. L'arrivée et l'accueil des Ukrainiennes et des Ukrainiens sont facilités grâce à une série de mesures annoncées dès mars 2022, dont le traitement accéléré des demandes provenant des ressortissants.





La gratuité des services éducatifs est accordée aux ressortissants ukrainiens en formation générale des jeunes (primaire/secondaire), en formation générale des adultes ainsi qu'en formation professionnelle, malgré leur statut de résident temporaire.

Notons qu'en vertu de l'Accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relatif à l'UNESCO, signé en 2006, le Québec est formellement représenté au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO. Il peut ainsi y défendre ses intérêts et ses positions sur les sujets qui l'interpellent et qui touchent ses domaines de compétence.

